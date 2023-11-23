Rusya’ya binlerce adet gönderiliyor! Bu renkli sebzeyi tanıyabildiniz mi?

Bafra Ovası'nda 2022 yılında 870 ton kışlık ve yazlık sebze üretimi yapıldığını vurgulayan Sağlam, "Burada en başta biliyorsunuz kırmızı lahana, lahana, pırasa, karnabahar, hepsi içerisinde toplamda 870 ton bir üretimimiz var. Bunun içerisine baktığımızda karnabaharda da toplam 16 bin dekar alanda 60 tona yakın bir karnabahar üretimimiz var. Geçtiğimiz yıl renkli karnabahar, turuncu, sarı mor şeklinde değişik renklerdeki karnabahara dış pazarda ihracata yönelik bir talep geldi. Burada da Osmanbeyli köyümüzde bugün hasadını yaptığımız çiftçimiz hem üretimini hem paketlemesini hem de ihracatını yapıyor." dedi.