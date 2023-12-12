2023-12-12 17:48:45 Rusya’nın o bölgesi buz tuttu
Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde elverişsiz hava şartları yaşamı olumsuz etkiliyor.
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Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde elverişsiz hava şartları yaşamı olumsuz etkiliyor.
Yer yer eksi 30 derece ve altına kadar düşen hava sıcaklığı, kenti adeta buzla kapladı.
Yenisey nehrinin kollarını oluşturan yataklar da buz tuttu.
Nehrin yukarısında bulunan Krasnoyarsk hidroelektrik santrali sayesinde kışın şiddetli donlarda nehirdeki su buharlaşmaya başlıyor.
Nehir üzerindeki en geniş köprü olan Oktyabrsky Köprüsü boyunca arabalar hareket ederken altlarından Yenisey nehrinin buharları yükseldi.
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