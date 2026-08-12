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Ekonomi
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Rusya'nın bütçe açığı 79 milyar dolar Ekonomi savaşa yenildi

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AA Giriş Tarihi:

Rusya'nın bütçe açığı 79 milyar dolar Ekonomi savaşa yenildi

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, bütçe gelirlerinin ocak-temmuzda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,8 artarak 22,1 trilyon rubleye yükseldiği bildirildi.

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Foto - Rusya'nın bütçe açığı 79 milyar dolar Ekonomi savaşa yenildi

Söz konusu dönemde, bütçe giderlerinin ise yüzde 14,5 artışla 28,6 trilyon rubleye çıktığı belirtilirken, bütçe açığının da yüzde 32,3 artarak 6,5 trilyon rubleye (yaklaşık 79 milyar dolar) yükseldiği ifade edildi.

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Foto - Rusya'nın bütçe açığı 79 milyar dolar Ekonomi savaşa yenildi

Ülkenin petrol ve doğal gaz dışı gelirlerinin ocak-temmuz döneminde yüzde 18,3 artarak 17,52 trilyon rubleye yükseldi

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Foto - Rusya'nın bütçe açığı 79 milyar dolar Ekonomi savaşa yenildi

Açıklamada, petrol ve doğal gaz gelirlerinin ise yüzde 16,8 azalarak 4,6 trilyon rubleye gerilediği kaydedildi.

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Foto - Rusya'nın bütçe açığı 79 milyar dolar Ekonomi savaşa yenildi

Açıklamada, buna karşın yılın ilk 7 ayında elde edilen petrol ve doğal gaz gelirlerinin bütçede öngörülen baz seviyenin üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

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Foto - Rusya'nın bütçe açığı 79 milyar dolar Ekonomi savaşa yenildi

Rusya'da bütçe giderleri, özellikle savunma sanayisine yönelik harcamalar nedeniyle son yıllarda önemli ölçüde artmıştı.

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Yorumlar

Mesut Sarp

İran savaşı Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirlerini son zamanlarda süratle arttırmakta. Bütçe açığı kapanıyor. Trump ve İsrail İran'ı zapt edip rejim değiştireceğiz derken kendi bacaklarına kurşun sıktılar. İsrail'de İran roketleri nedeniyle elektrik santralleri infilak edince bi anda süs pus oldu. Amerikalılarsa artan petrol giderleri nedeniyle Trumpa çok kızıyorlar. Allah şeytanı ayaklarına dolandırıyor.

M.uct

79 ne ki Amerika'nın 80 trilyon dolar borcu var hâlâ ayakta hiç bir şey olmuyor.
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