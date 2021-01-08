  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
19
Rusya'nın adımları çıldırtmıştı! 'Türkiye harekete geçti' iddiası

2021-01-08 10:23:40
Rusya'nın adımları çıldırtmıştı! 'Türkiye harekete geçti' iddiası

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan, Ermenistan’a karşı olan savaşı kazandı. Savaş sona erse de Ermenilerin bölgede Rusya aracılığıyla yürüttüğü faaliyetler tepki çekmeye devam ediyor.

#1
Foto - Ermenistan'da Gri Kardinal olarak bilinen Vitaliy Balasanyan, sözde Dağlık Karabağ'da ulusal güvenlik danışmanı olarak atandı. Sözde lideri ziyaret eden ve Azerbaycan düşmanlığı ile tanınan Balasanyan, silahlanmaya önem vereceklerini duyurdu.

Ermenistan'da Gri Kardinal olarak bilinen Vitaliy Balasanyan, sözde Dağlık Karabağ'da ulusal güvenlik danışmanı olarak atandı. Sözde lideri ziyaret eden ve Azerbaycan düşmanlığı ile tanınan Balasanyan, silahlanmaya önem vereceklerini duyurdu.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan'ın Dağlık Karabağ'ı ziyaret ederek, sözde Ermeni yöneticilerle bir araya gelinmesine tepki göstererek, hem Erivan'a hem de Moskova'ya çağrı yaparak

Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan'ın Dağlık Karabağ'ı ziyaret ederek, sözde Ermeni yöneticilerle bir araya gelinmesine tepki göstererek, hem Erivan'a hem de Moskova'ya çağrı yaparak "Bu ziyaretler durdurulmalıdır." dedi.

#3
Foto - Rusya’nın Ermenistan’ın bölgede kolayca faaliyetler düzenlemesine izin vermesinin yanında bazı skandalları da ortaya çıkmasının ardından Türkiye’nin harekete geçtiği belirtiliyor.

Rusya’nın Ermenistan’ın bölgede kolayca faaliyetler düzenlemesine izin vermesinin yanında bazı skandalları da ortaya çıkmasının ardından Türkiye’nin harekete geçtiği belirtiliyor.

#4
Foto - Azerbaycan basınına ve Rusya Araştırmalar Enstitüsü’nün haberine göre, Türkiye’nin Gence, Lankeran, Gabala'da askeri üsler açacağı öne sürüldü.

Azerbaycan basınına ve Rusya Araştırmalar Enstitüsü’nün haberine göre, Türkiye’nin Gence, Lankeran, Gabala'da askeri üsler açacağı öne sürüldü.

#5
Foto - Azerbaycan'daki askeri üs gelişmesi sonrası Türkiye'nin diğer ülkelerdeki askeri varlığı araştırılmaya başlandı. İşte Türkiye’nin askeri varlığının bulunduğu ülkeler:

Azerbaycan'daki askeri üs gelişmesi sonrası Türkiye'nin diğer ülkelerdeki askeri varlığı araştırılmaya başlandı. İşte Türkiye’nin askeri varlığının bulunduğu ülkeler:

#6
Foto - Suriye: Türkiye, Suriye’de 2011 yılında iç savaş başladıktan sonra bu ülkeye bir çok operasyon gerçekleştirdi. En son Barış Pınarı Harekatı’ndan sonra Türkiye Suriye’de sınırlarına yakın geniş bir alanı kontrol ediyor. Suriye’de binlerce Türk askeri olduğu tahmin ediliyor. Irak ve Suriye’deki askerlerin varlığı TBMM kayıtlarına göre şöyle gerekçelendiriliyor: “Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye'deki tüm terörist örgütlerden ülkemize yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı ulusal güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak”

Suriye: Türkiye, Suriye’de 2011 yılında iç savaş başladıktan sonra bu ülkeye bir çok operasyon gerçekleştirdi. En son Barış Pınarı Harekatı’ndan sonra Türkiye Suriye’de sınırlarına yakın geniş bir alanı kontrol ediyor. Suriye’de binlerce Türk askeri olduğu tahmin ediliyor. Irak ve Suriye’deki askerlerin varlığı TBMM kayıtlarına göre şöyle gerekçelendiriliyor: “Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye'deki tüm terörist örgütlerden ülkemize yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı ulusal güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak”

#7
Foto - Irak: Türkiye, terör örgütü PKK ile mücadele kapsamında Irak’a ihtiyaç duydukça askeri operasyonlar yaparken bu ülkede çeşitli şehirlerde askeri üsleri de bulunuyor.

Irak: Türkiye, terör örgütü PKK ile mücadele kapsamında Irak’a ihtiyaç duydukça askeri operasyonlar yaparken bu ülkede çeşitli şehirlerde askeri üsleri de bulunuyor.

#8
Foto - Somali: Türk askeri Somali’de iki kapsamda vazife alıyor. İlki, başkent Mogadişu’daki Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı. Eylül 2017'de dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından açılan üs, askeri eğitim merkezi olarak Somali ordusuna subay yetiştiriyor. Komutanlık bugüne kadar onlarca subay ve astsubay mezun etti. Somali ile ilişkiler dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011 yılındaki ziyaretinden sonra hızla gelişmeye başladı. Türk askerinin ikinci sorumluluk alanı ise Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgeler. Türk askeri burada “Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle müşterek mücadele amacıyla yürütülen uluslararası çabalara destek vermek üzere” görev yapıyor.

Somali: Türk askeri Somali’de iki kapsamda vazife alıyor. İlki, başkent Mogadişu’daki Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı. Eylül 2017'de dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından açılan üs, askeri eğitim merkezi olarak Somali ordusuna subay yetiştiriyor. Komutanlık bugüne kadar onlarca subay ve astsubay mezun etti. Somali ile ilişkiler dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011 yılındaki ziyaretinden sonra hızla gelişmeye başladı. Türk askerinin ikinci sorumluluk alanı ise Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgeler. Türk askeri burada “Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle müşterek mücadele amacıyla yürütülen uluslararası çabalara destek vermek üzere” görev yapıyor.

#9
Foto - Lübnan: Türk askeri Lübnan’da Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında görev yapıyor. Türkiye 10 yılı aşkın süreden beri UNIFIL’e destek veriyor. Bu ülkedeki Türk askeri sayısı 100 civarında.

Lübnan: Türk askeri Lübnan’da Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında görev yapıyor. Türkiye 10 yılı aşkın süreden beri UNIFIL’e destek veriyor. Bu ülkedeki Türk askeri sayısı 100 civarında.

#10
Foto - Katar: Türkiye ile Katar’ın siyasi ve ekonomik ilişkileri son yıllarda en parlak günlerini yaşarken Suudi Arabistan’ın başını çektiği Körfez ülkelerinin bu ülkeye uyguladığı yaptırım sonrasında 2017 yılında bu ülkeye asker görevlendirildi. Türkiye, Katar’da askeri üssü kurmuş durumda.

Katar: Türkiye ile Katar’ın siyasi ve ekonomik ilişkileri son yıllarda en parlak günlerini yaşarken Suudi Arabistan’ın başını çektiği Körfez ülkelerinin bu ülkeye uyguladığı yaptırım sonrasında 2017 yılında bu ülkeye asker görevlendirildi. Türkiye, Katar’da askeri üssü kurmuş durumda.

#11
Foto - Bosna-Hersek: Türk askeri Bosna-Hersek’teki Uluslararası Barış Gücü bu ülkede barış ve istikrarın sağlanması için bulunuyor. Bosna-Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı bünyesinde bulunan Türk askerinin vazifesi, “huzur ve güven ortamını devam ettirmek, yerel ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, uluslararası sivil mevcudiyeti desteklemek ve Bosna-Hersek Silahlı Kuvvetlerine eğitim desteği sağlamak”

Bosna-Hersek: Türk askeri Bosna-Hersek’teki Uluslararası Barış Gücü bu ülkede barış ve istikrarın sağlanması için bulunuyor. Bosna-Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı bünyesinde bulunan Türk askerinin vazifesi, “huzur ve güven ortamını devam ettirmek, yerel ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, uluslararası sivil mevcudiyeti desteklemek ve Bosna-Hersek Silahlı Kuvvetlerine eğitim desteği sağlamak”

#12
Foto - Afganistan: TSK, 11 Eylül saldırılarının ardından Afganistan’a gerçekleşen operasyonlardan sonra BM kararıyla NATO misyonu çerçevesinde bu ülkede görev yapıyor. Türk askeri muharip güç olarak görev yapmıyor. Afgan ordusunun eğitilmesi ve ülkede güvenliğin sağlanmasına yönelik yardımda bulunuyor. Afganistan’daki asker sayısı yaklaşık 2 bin.

Afganistan: TSK, 11 Eylül saldırılarının ardından Afganistan’a gerçekleşen operasyonlardan sonra BM kararıyla NATO misyonu çerçevesinde bu ülkede görev yapıyor. Türk askeri muharip güç olarak görev yapmıyor. Afgan ordusunun eğitilmesi ve ülkede güvenliğin sağlanmasına yönelik yardımda bulunuyor. Afganistan’daki asker sayısı yaklaşık 2 bin.

#13
Foto - Arnavutluk: Savunma işbirliği kapsamında 1997’de kurulan üs Adriyatik kıyısındaki Avlonya (Vlore) şehrinde bulunan ve aynı zamanda Arnavutluk Donanması’na da hizmet veren Paşa Limanı’nda, 20 dönüm arazi üzerine kuruludur. Üs, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı) Arnavutluk Ekip Başkanlığı ismiyle faaliyet gösteriyor. Personel sayısı bir ara 250’ye kadar çıkan üste 20 civarında askerin görev yaptığı tahmin ediliyor.

Arnavutluk: Savunma işbirliği kapsamında 1997’de kurulan üs Adriyatik kıyısındaki Avlonya (Vlore) şehrinde bulunan ve aynı zamanda Arnavutluk Donanması’na da hizmet veren Paşa Limanı’nda, 20 dönüm arazi üzerine kuruludur. Üs, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı) Arnavutluk Ekip Başkanlığı ismiyle faaliyet gösteriyor. Personel sayısı bir ara 250’ye kadar çıkan üste 20 civarında askerin görev yaptığı tahmin ediliyor.

#14
Foto - Kuzey Kıbrıs: Türkiye’nin 1974’te başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı’ndan bu yana adanın kuzeyindeki Türk tarafında askeri varlığı bulunuyor. Kıbrıs’taki Türk askeri sayısının 40 bin olduğu tahmin ediliyor. Kıbrıs’taki Türk askeri doğrudan Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı daimi askeri birlik statüsü bulunuyor.

Kuzey Kıbrıs: Türkiye’nin 1974’te başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı’ndan bu yana adanın kuzeyindeki Türk tarafında askeri varlığı bulunuyor. Kıbrıs’taki Türk askeri sayısının 40 bin olduğu tahmin ediliyor. Kıbrıs’taki Türk askeri doğrudan Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı daimi askeri birlik statüsü bulunuyor.

#15
Foto - Arnavutluk: Savunma işbirliği kapsamında 1997’de kurulan üs Adriyatik kıyısındaki Avlonya (Vlore) şehrinde bulunan ve aynı zamanda Arnavutluk Donanması’na da hizmet veren Paşa Limanı’nda, 20 dönüm arazi üzerine kuruludur. Üs, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı) Arnavutluk Ekip Başkanlığı ismiyle faaliyet gösteriyor. Personel sayısı bir ara 250’ye kadar çıkan üste 20 civarında askerin görev yaptığı tahmin ediliyor.

Arnavutluk: Savunma işbirliği kapsamında 1997’de kurulan üs Adriyatik kıyısındaki Avlonya (Vlore) şehrinde bulunan ve aynı zamanda Arnavutluk Donanması’na da hizmet veren Paşa Limanı’nda, 20 dönüm arazi üzerine kuruludur. Üs, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı) Arnavutluk Ekip Başkanlığı ismiyle faaliyet gösteriyor. Personel sayısı bir ara 250’ye kadar çıkan üste 20 civarında askerin görev yaptığı tahmin ediliyor.

#16
Foto - Sudan: Türkiye-Sudan ilişkileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2017'de Sudan'a yaptığı ziyaret sırasında önemli bir adıma kavuştu. Ziyaret sonrası Sevakin Adası, 99 yıllığına Türkiye tahsis edildi.

Sudan: Türkiye-Sudan ilişkileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2017'de Sudan'a yaptığı ziyaret sırasında önemli bir adıma kavuştu. Ziyaret sonrası Sevakin Adası, 99 yıllığına Türkiye tahsis edildi.

#17
Foto - Orta Afrika Cumhuriyeti: TSK Orta Afrika Cumhuriyeti’nde de BM bünyesinde bulunuyor. Türk askeri bu ülkede BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu’na destek veriyor. Bu iki Afrika ülkesindeki asker sayısına ilişkin bilgi yok ancak çok fazla olmadığı tahmin ediliyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti: TSK Orta Afrika Cumhuriyeti’nde de BM bünyesinde bulunuyor. Türk askeri bu ülkede BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu’na destek veriyor. Bu iki Afrika ülkesindeki asker sayısına ilişkin bilgi yok ancak çok fazla olmadığı tahmin ediliyor.

#18
Foto - Mali: Türk askeri Mali’de BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) kapsamında görev yapıyor.

Mali: Türk askeri Mali’de BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) kapsamında görev yapıyor.

Ebubekir Sofuoğlu uyarmıştı: İşte Sakarya'da 2020 yılı fuhuş bilançosu
Gündem

Ebubekir Sofuoğlu uyarmıştı: İşte Sakarya'da 2020 yılı fuhuş bilançosu

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun rezalete dikkat çektiği Sakarya'da 2020 yılı 'fuhuş' bilançosu açıklandı.

İçişleri Bakanlığı, CHP'li iki belediye meclis üyesini görevden aldı
Gündem

İçişleri Bakanlığı, CHP'li iki belediye meclis üyesini görevden aldı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddiasıyla Gaziantep Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Hurşit Besle ile Şehitkamil Bele..
Karadeniz hamsisi yasaklandı mı?
Yaşam

Karadeniz hamsisi yasaklandı mı?

Karadeniz hamsisi yasaklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de ticari amaçlı hamsi avının 10 gün süreyle yasakla..
Türkiye Berat Albayrak yüzünden mi aşı alamadı? Bakan Koca iftiralara cevap verdi
Sağlık

Türkiye Berat Albayrak yüzünden mi aşı alamadı? Bakan Koca iftiralara cevap verdi

"Türkiye, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Covax yapılanmasına kaynak ayırmamasından dolayı aşı alamadı" iddialarını Sağlık Ba..
Tarih belli oldu! 13 Ocak’ta başlayıp, 20 Ocak’ta tamamlanacak
Siyaset

Tarih belli oldu! 13 Ocak’ta başlayıp, 20 Ocak’ta tamamlanacak

AK Parti, koronavirüs nedeniyle iki kez ara vermek zorunda kaldığı büyük kongre takvimine yeniden başlıyor. Aralarında Sivas, Kırşehir, Yozg..
Kurnaz Alman ABD'deki olaylardan ders çıkarttı
Dünya

Kurnaz Alman ABD'deki olaylardan ders çıkarttı

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, ABD’de Kongre’ye düzenlenen baskının ardından, yaptığı açıklamada demokratik kurumların korunması..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay