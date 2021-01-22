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Medya
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Rusya'dan inanılmaz görüntüler! Böylesi başka ülkede yok

2021-01-22 11:58:22
Rusya'dan inanılmaz görüntüler! Böylesi başka ülkede yok

Rusya'dan gelen görüntüler, görenleri çok şaşırtıyor.

#1
Foto - Dünyanın en ilginç ülkelerinden biri olan Rusya'da sıradan bir gün geçiren insanların gülümseten anları kameralara böyle yansıyor.

Dünyanın en ilginç ülkelerinden biri olan Rusya'da sıradan bir gün geçiren insanların gülümseten anları kameralara böyle yansıyor.

#2
Foto - İşte metroda, sokakta, otobüste, düğünde, havuzda kısacası hayatın her alanında oldukça ilginç anların yaşandığı Rusya'dan komik görüntüler.

İşte metroda, sokakta, otobüste, düğünde, havuzda kısacası hayatın her alanında oldukça ilginç anların yaşandığı Rusya'dan komik görüntüler.

#3
Foto - Bu kareleri başka yerde göremezsiniz...

Bu kareleri başka yerde göremezsiniz...

#4
Foto - Poşet ile su altına bakan bir adam...

Poşet ile su altına bakan bir adam...

#5
Foto - Kafaya geçirilmiş bir akvaryum...

Kafaya geçirilmiş bir akvaryum...

#6
Foto - Dev çukur...

Dev çukur...

#7
Foto - Asfalt dökme çalışması...

Asfalt dökme çalışması...

#8
Foto - Evin içinden çıkarılan bir araba.. Nasıl girdiği bilinmiyor.

Evin içinden çıkarılan bir araba.. Nasıl girdiği bilinmiyor.

#9
Foto - Saçını Putin resmiyle kazıtan bir adam...

Saçını Putin resmiyle kazıtan bir adam...

#10
Foto - Polise fal bakan falcı...

Polise fal bakan falcı...

#11
Foto - Yolda asılı kalmış bir araba...

Yolda asılı kalmış bir araba...

#12
Foto - Çöpe atılan bir araba...

Çöpe atılan bir araba...

#13
Foto - Göz kapakları göz şeklinde boyanmış bir kadın...

Göz kapakları göz şeklinde boyanmış bir kadın...

#14
Foto - Duvara bakan salı

Duvara bakan salı

#15
Foto - Yay ile balta fırlatmaya çalışan Rus askeri...

Yay ile balta fırlatmaya çalışan Rus askeri...

#16
Foto - Apartman balkonunda bulunan bir araba.

Apartman balkonunda bulunan bir araba.

#17
Foto - ATM hırsızları için düzenlenmiş beton ATM...

ATM hırsızları için düzenlenmiş beton ATM...

#18
Foto - Şişmiş lastiği bantla kapatan biri...

Şişmiş lastiği bantla kapatan biri...

#19
Foto - Duvara gömülmüş tüplü televizyon...

Duvara gömülmüş tüplü televizyon...

#20
Foto - İlginç görüntüler...

İlginç görüntüler...

#21
Foto - İlginç görüntüler...

İlginç görüntüler...

#22
Foto - İlginç görüntüler...

İlginç görüntüler...

#23
Foto - İlginç görüntüler...

İlginç görüntüler...

#24
Foto -

#25
Foto - İlginç görüntüler...

İlginç görüntüler...

#26
Foto -

#27
Foto - İlginç görüntüler...

İlginç görüntüler...

#28
Foto - İlginç görüntüler...

İlginç görüntüler...

#29
Foto - İlginç görüntüler...

İlginç görüntüler...

#30
Foto - İlginç görüntüler...

İlginç görüntüler...

#31
Foto - İlginç görüntüler...

İlginç görüntüler...

#32
Foto - İlginç görüntüler...

İlginç görüntüler...

#33
Foto - İlginç görüntüler...

İlginç görüntüler...

#34
Foto - İlginç görüntüler...

İlginç görüntüler...

#35
Foto - İlginç görüntüler...

İlginç görüntüler...

#36
Foto - İlginç görüntüler...

İlginç görüntüler...

#37
Foto - İlginç görüntüler...

İlginç görüntüler...

#38
Foto - İlginç görüntüler...

İlginç görüntüler...

#39
Foto - İlginç görüntüler...

İlginç görüntüler...

#40
Foto - İlginç görüntüler...

İlginç görüntüler...

#41
Foto - İlginç görüntüler...

İlginç görüntüler...

#42
Foto -

#43
Foto - İlginç görüntüler...

İlginç görüntüler...

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