2021-01-22 11:58:22 Rusya'dan inanılmaz görüntüler! Böylesi başka ülkede yok
Rusya'dan gelen görüntüler, görenleri çok şaşırtıyor.
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Rusya'dan gelen görüntüler, görenleri çok şaşırtıyor.
Dünyanın en ilginç ülkelerinden biri olan Rusya'da sıradan bir gün geçiren insanların gülümseten anları kameralara böyle yansıyor.
İşte metroda, sokakta, otobüste, düğünde, havuzda kısacası hayatın her alanında oldukça ilginç anların yaşandığı Rusya'dan komik görüntüler.
Bu kareleri başka yerde göremezsiniz...
Poşet ile su altına bakan bir adam...
Kafaya geçirilmiş bir akvaryum...
Dev çukur...
Asfalt dökme çalışması...
Evin içinden çıkarılan bir araba.. Nasıl girdiği bilinmiyor.
Saçını Putin resmiyle kazıtan bir adam...
Polise fal bakan falcı...
Yolda asılı kalmış bir araba...
Çöpe atılan bir araba...
Göz kapakları göz şeklinde boyanmış bir kadın...
Duvara bakan salı
Yay ile balta fırlatmaya çalışan Rus askeri...
Apartman balkonunda bulunan bir araba.
ATM hırsızları için düzenlenmiş beton ATM...
Şişmiş lastiği bantla kapatan biri...
Duvara gömülmüş tüplü televizyon...
İlginç görüntüler...
İlginç görüntüler...
İlginç görüntüler...
İlginç görüntüler...
İlginç görüntüler...
İlginç görüntüler...
İlginç görüntüler...
İlginç görüntüler...
İlginç görüntüler...
İlginç görüntüler...
İlginç görüntüler...
İlginç görüntüler...
İlginç görüntüler...
İlginç görüntüler...
İlginç görüntüler...
İlginç görüntüler...
İlginç görüntüler...
İlginç görüntüler...
İlginç görüntüler...
İlginç görüntüler...
İlginç görüntüler...
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