Rusya’dan beklenmedik “U” dönüşü! Savaş çıkınca İran’ı bıraktılar, çılgınlar gibi Türkiye’den almaya başladılar

İhracat sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İhracatçı Ramazan Keskin, "Ülkemiz bu ateş çemberinde hala güvenilir bir tedarikçi konumunda ve bunu da daha da pekiştirmiş olacak. En azından bizim ülkemizde biz gıda krizi yaşamayacağız, ürüne erişme konusunda bir problemimiz olmayacak öngörümüz var" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin üretim kapasitesinin yeterli olduğunu vurgulayan Keskin, "Daha önce de neredeyse Rusya'nın yüzde 80 sebzesini yollayan ülke olarak biz üretimde hazırız. Oraya da gerekli ihracatı yapacak pozisyondayız. Bizim için uzun vadede ben avantajlı olacağını düşünüyorum, özellikle ihracat konusunda. Bekleyip göreceğiz" sözleriyle süreci aktardı.