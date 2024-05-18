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Teknoloji-Bilişim
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Rusya'daki iPhone 15 fiyatları görenleri maalesef üzdü!

2024-05-18 21:34:30
Rusya'daki iPhone 15 fiyatları görenleri maalesef üzdü!

Rusya'daki iPhone 15 fiyatları Türk kullanıcıları tam anlamıyla şaşkına uğrattı.

#1
Foto - Rusya'daki iPhone 15 fiyatları görenleri maalesef üzdü!

Rusya'da iPhone 15 fiyatları telefon piyasaya çıktıktan 7 ay sonra yüzde 40 oranında ucuzladı.

#2
Foto - Rusya'daki iPhone 15 fiyatları görenleri maalesef üzdü!

Eylül ayında 125-170 bin ruble arasında fiyatla satılan telefonun en ucuz modelinin fiyatı bugün 75 bin rublenin altına inmiş durumda (825 dolar). Türk lirasıyla 26.600 liraya denk geliyor.

#3
Foto - Rusya'daki iPhone 15 fiyatları görenleri maalesef üzdü!

Konuyu haberleştiren Business FM'e konuşan Digital Media portalının yayın yönetmeni Pavel Sinyakov fiyatlardaki düşüşün Apple'ın politikasından kaynaklanmadığını söyledi.

#4
Foto - Rusya'daki iPhone 15 fiyatları görenleri maalesef üzdü!

Sinyakov'a göre fiyatların düşmüş olmasının ardında ürünün piyasaya çıktığı günlerde gösterilen yoğun ilginin azalması yatıyor.

#5
Foto - Rusya'daki iPhone 15 fiyatları görenleri maalesef üzdü!

Sinyakov ayrıca Apple'ın yakında iPhone'un yeni modelini tanıtacağına dikkat çekti.

#6
Foto - Rusya'daki iPhone 15 fiyatları görenleri maalesef üzdü!

iPhone 15 Rusya'ya paralel ithalat yoluyla giriyor.

#7
Foto - Rusya'daki iPhone 15 fiyatları görenleri maalesef üzdü!

Türkiye'de iPhone 15 ise 50 bin liradan satılıyor. Kaynak: Türkrus

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