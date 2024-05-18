2024-05-18 21:34:30 Rusya'daki iPhone 15 fiyatları görenleri maalesef üzdü!
Rusya'daki iPhone 15 fiyatları Türk kullanıcıları tam anlamıyla şaşkına uğrattı.
İmamoğlu 45 gazeteciyi Özel uçakla Roma’ya götürdü. Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet Milyonlarca liralık Roma gezisine kör kaldı! İsmail Saymaz ve Jakuzi
Türkiye'nin dev şirketi iflas etti! Şirket sahibi ünlü iş insanının son halini görenler gözlerine inanamadı
Rusya'daki iPhone 15 fiyatları Türk kullanıcıları tam anlamıyla şaşkına uğrattı.
Rusya'da iPhone 15 fiyatları telefon piyasaya çıktıktan 7 ay sonra yüzde 40 oranında ucuzladı.
Eylül ayında 125-170 bin ruble arasında fiyatla satılan telefonun en ucuz modelinin fiyatı bugün 75 bin rublenin altına inmiş durumda (825 dolar). Türk lirasıyla 26.600 liraya denk geliyor.
Konuyu haberleştiren Business FM'e konuşan Digital Media portalının yayın yönetmeni Pavel Sinyakov fiyatlardaki düşüşün Apple'ın politikasından kaynaklanmadığını söyledi.
Sinyakov'a göre fiyatların düşmüş olmasının ardında ürünün piyasaya çıktığı günlerde gösterilen yoğun ilginin azalması yatıyor.
Sinyakov ayrıca Apple'ın yakında iPhone'un yeni modelini tanıtacağına dikkat çekti.
iPhone 15 Rusya'ya paralel ithalat yoluyla giriyor.
Türkiye'de iPhone 15 ise 50 bin liradan satılıyor. Kaynak: Türkrus
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23