Rusya’da şok etkisi yaptı! Putin’in partisinin adayını ezdi geçti, bunu yapan temizlik görevlisi

Bu durum Putin'in partisi için ne anlama geliyor? Rusya'da muhalefet, Udgodskaya'nın zaferini Putin'in iktidar partisi Birleşik Rusya için bir yenilgi olarak iddia etmekte çabuk davrandı. Bir temizlik görevlisinin Putin'in partisini hiçbir seçim kampanyası yapmadan yenmesi elbette onlar için bir PR mağlubiyetiydi. BBC Rusça servisi, bölgenin başkenti Kostroma'daki yerel yönetimde, valinin bu yenilgiden dersler çıkarmaya çalıştığına dair soruşturmaların olduğunu öğrendi. Birleşik Rusya'nın yöneticilerinden Galina Poliakova ise BBC Rusça Servisi'ne verdiği demeçte, bu "alışılmadık" duruma rağmen bir sorunun oluşmayacağını dile getirdi: "Tüm küçük semtlerin yöneticileri gibi Marina'nın bir mentörü olacak. Evet, sıra dışı, ama bir trajedi değil.