2020-10-07 17:05:31 Rusya’da şok etkisi yaptı! Putin’in partisinin adayını ezdi geçti, bunu yapan temizlik görevlisi
Rusya'da seçimlerin yapılabilmesi için aday gösterilen temizlik görevlisi Marina Udgodskaya seçimden zaferle ayrıldı ve Putin'in partisinin adayını ezici üstünlükle yendi. Marina Udgodskaya, Moskova'nın yaklaşık 400 km kuzeydoğusundaki küçük Rus kasabası Povalikhino'da belediye binasında temizlik görevlisiydi. Udgodskaya'nın hayatı Rusya'daki seçim yasası ile değişti. Rusya'da yasalar gereği seçimlere en az iki adayın katılması gerekiyor.