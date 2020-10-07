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Siyaset
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Rusya’da şok etkisi yaptı! Putin’in partisinin adayını ezdi geçti, bunu yapan temizlik görevlisi

2020-10-07 17:05:31
Rusya’da şok etkisi yaptı! Putin’in partisinin adayını ezdi geçti, bunu yapan temizlik görevlisi

Rusya'da seçimlerin yapılabilmesi için aday gösterilen temizlik görevlisi Marina Udgodskaya seçimden zaferle ayrıldı ve Putin'in partisinin adayını ezici üstünlükle yendi. Marina Udgodskaya, Moskova'nın yaklaşık 400 km kuzeydoğusundaki küçük Rus kasabası Povalikhino'da belediye binasında temizlik görevlisiydi. Udgodskaya'nın hayatı Rusya'daki seçim yasası ile değişti. Rusya'da yasalar gereği seçimlere en az iki adayın katılması gerekiyor.

#1
Foto - Udgodskaya, seçimi demokratik göstermek için aday olduğu yerel seçimlerde hiç kampanya yürütmeden ezici bir üstünlükle mevcut belediye başkanı karşısında seçimi kazandı. BBC Rusça Servisi'nden Petr Kozlov, Udgodskaya'nın temizlikçilik kariyerinden belediye başkanlığına giden yolu öğrenmek için Povalikhino'ya gitti.

Udgodskaya, seçimi demokratik göstermek için aday olduğu yerel seçimlerde hiç kampanya yürütmeden ezici bir üstünlükle mevcut belediye başkanı karşısında seçimi kazandı. BBC Rusça Servisi'nden Petr Kozlov, Udgodskaya'nın temizlikçilik kariyerinden belediye başkanlığına giden yolu öğrenmek için Povalikhino'ya gitti.

#2
Foto - Povalikhino, Kostroma bölgesinin küçük bir yerleşim yeri. Az sayıda nüfüsu bugünlerde politik bir değişimi çok da hissettirmiyor. Kasabada bazı insanlar geçimini kereste endüstrisinden, bazıları tarım ya da Chukhloma Gölü kenarında turizmden kazanıyor. Çok sessiz ve kırsal bir yer. Marina Udgodskaya satış asistanı olarak eğitim almıştı, ancak memleketi Povalikhino'da satış işi bulamadı. Kasabada sadece iki küçük dükkan var.

Povalikhino, Kostroma bölgesinin küçük bir yerleşim yeri. Az sayıda nüfüsu bugünlerde politik bir değişimi çok da hissettirmiyor. Kasabada bazı insanlar geçimini kereste endüstrisinden, bazıları tarım ya da Chukhloma Gölü kenarında turizmden kazanıyor. Çok sessiz ve kırsal bir yer. Marina Udgodskaya satış asistanı olarak eğitim almıştı, ancak memleketi Povalikhino'da satış işi bulamadı. Kasabada sadece iki küçük dükkan var.

#3
Foto - Mezuniyetinden bu yana ailesini geçindiren Udgodskaya, ayrıca içerisinde ördekler, kazlar, tavşanlar, köpekler ve kediler de olduğu evine, bahçesine ve büyükbaş hayvanlarına da baktı.

Mezuniyetinden bu yana ailesini geçindiren Udgodskaya, ayrıca içerisinde ördekler, kazlar, tavşanlar, köpekler ve kediler de olduğu evine, bahçesine ve büyükbaş hayvanlarına da baktı.

#4
Foto - Ayrıca mahalli idare dairesinde temizlikçi olarak çalışan Udgodskaya, kış aylarında da belediye başkanlığının ofisindeki odun sobalarının düzgün çalıştığını kontrol ettiği bir işi yaptı. Kasabada doğal gaz yok ve her yer odun sobasıyla ısıtılıyor. Udgodskaya'nın zaferi, onu işe alan görevdeki belediye başkanı için şok etkisi yaptı.

Ayrıca mahalli idare dairesinde temizlikçi olarak çalışan Udgodskaya, kış aylarında da belediye başkanlığının ofisindeki odun sobalarının düzgün çalıştığını kontrol ettiği bir işi yaptı. Kasabada doğal gaz yok ve her yer odun sobasıyla ısıtılıyor. Udgodskaya'nın zaferi, onu işe alan görevdeki belediye başkanı için şok etkisi yaptı.

#5
Foto - Muhalefet siyasetçisi Dmitry Gudkov, blogunda Udgodskaya'yı zaferinden dolayı kutladı ve bunun, Başkan Putin'in partisi Birleşik Rusya'dan bıkan bölgelerdeki insanların bir göstergesi olduğunu söyledi.

Muhalefet siyasetçisi Dmitry Gudkov, blogunda Udgodskaya'yı zaferinden dolayı kutladı ve bunun, Başkan Putin'in partisi Birleşik Rusya'dan bıkan bölgelerdeki insanların bir göstergesi olduğunu söyledi.

#6
Foto - İronik bir şekilde, Udgodskaya'nın adaylığına seçimin yapılabilmesi için yasal şartı yerine getirmek isteyen 53 yaşındaki görevdeki belediye başkanı Nikolai Loktev karar verdi. Eski bir polis memuru olan Loktev, son beş yıldır kırsal bölgenin belediye başkanlığını yapıyor, köydeki birçok kişi tarafından saygı görüyor ve ilçeyi iyi durumda teslim ettiğine inanıyor. BBC Rusça Servisi'ne konuşan Loktev,

İronik bir şekilde, Udgodskaya'nın adaylığına seçimin yapılabilmesi için yasal şartı yerine getirmek isteyen 53 yaşındaki görevdeki belediye başkanı Nikolai Loktev karar verdi. Eski bir polis memuru olan Loktev, son beş yıldır kırsal bölgenin belediye başkanlığını yapıyor, köydeki birçok kişi tarafından saygı görüyor ve ilçeyi iyi durumda teslim ettiğine inanıyor. BBC Rusça Servisi'ne konuşan Loktev, "Evet, Marina Udgodskaya'dan aday olmasını ben istedim. Aslında başka birkaç kişiye de sordum, ama reddettiler. Açıkçası başka seçenekler olsaydı, ona sormazdım. Ama zaferinde özel ya da sıra dışı bir şey görmüyorum. Aferin ona!" diyor.

#7
Foto - Sakin bir görüntü çizen Udgodskaya, gazetecilerin sorularına kesin ve dengeli cevaplar veriyor:

Sakin bir görüntü çizen Udgodskaya, gazetecilerin sorularına kesin ve dengeli cevaplar veriyor: "İyi hissediyorum, sadece normal duygular. İlk başta biraz şaşkındım ama şimdi iyiyim. İşte mazbatam. Görevi geri çevirmedim’’ Kasabalıların ne hissettiğini anlamak için Povalikhino'da bir yürüyüşe çıkan BBC muhabiri yerel bir dükkanda, belki de şaşırtıcı bir şekilde Udgodskaya'nın kayınvalidesi olduğu ortaya çıkan sarı paltolu yaşlı bir kadınla sohbet etti:"Bu genç kadın benim gelinim" diyor ve ekliyor: "Eğer işi iyi yapabiliyorsa, yapmalı. Yapamazsa gider!..."

#8
Foto - Başka bir kadın ise Marina'nın kazandığı için çok mutlu olduğunu söylüyor:

Başka bir kadın ise Marina'nın kazandığı için çok mutlu olduğunu söylüyor: "Yeni ve taze yüzlere ihtiyacımız var. Köylerimizde bir şeyleri düzeltmek için bir şansı olması çok güzel’’

#9
Foto - Başka bir kasabalı olan oy vermemiş ve önceki belediye başkanının da pek hoşlanmayan İvan ise

Başka bir kasabalı olan oy vermemiş ve önceki belediye başkanının da pek hoşlanmayan İvan ise "Bekleyip göreceğiz" diyor. İvan, Loktev için, "Yapması gereken tek şey kasabamızdaki sokak lambalarını zamanında yakmaktı. Bunu bile yapamadı" diye konuşuyor.

#10
Foto - Bu durum Putin'in partisi için ne anlama geliyor? Rusya'da muhalefet, Udgodskaya'nın zaferini Putin'in iktidar partisi Birleşik Rusya için bir yenilgi olarak iddia etmekte çabuk davrandı. Bir temizlik görevlisinin Putin'in partisini hiçbir seçim kampanyası yapmadan yenmesi elbette onlar için bir PR mağlubiyetiydi. BBC Rusça servisi, bölgenin başkenti Kostroma'daki yerel yönetimde, valinin bu yenilgiden dersler çıkarmaya çalıştığına dair soruşturmaların olduğunu öğrendi. Birleşik Rusya'nın yöneticilerinden Galina Poliakova ise BBC Rusça Servisi'ne verdiği demeçte, bu

Bu durum Putin'in partisi için ne anlama geliyor? Rusya'da muhalefet, Udgodskaya'nın zaferini Putin'in iktidar partisi Birleşik Rusya için bir yenilgi olarak iddia etmekte çabuk davrandı. Bir temizlik görevlisinin Putin'in partisini hiçbir seçim kampanyası yapmadan yenmesi elbette onlar için bir PR mağlubiyetiydi. BBC Rusça servisi, bölgenin başkenti Kostroma'daki yerel yönetimde, valinin bu yenilgiden dersler çıkarmaya çalıştığına dair soruşturmaların olduğunu öğrendi. Birleşik Rusya'nın yöneticilerinden Galina Poliakova ise BBC Rusça Servisi'ne verdiği demeçte, bu "alışılmadık" duruma rağmen bir sorunun oluşmayacağını dile getirdi: "Tüm küçük semtlerin yöneticileri gibi Marina'nın bir mentörü olacak. Evet, sıra dışı, ama bir trajedi değil.

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