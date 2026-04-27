Rakamlar ortaya çıktı: Her 4 araçtan biri Avrasya Tüneli’nden geçti

250 MİLYON SAAT ZAMAN TASARRUFU: Tünelin sağladığı ekonomik ve çevresel kazanımlara da değinen Uraloğlu, “9 yıllık işletme sürecinde kullanıcılar toplam 250 milyon saat zaman tasarrufu elde etti. Bunun yanı sıra 304 bin ton yakıt tasarrufu sağlandı. Kilometre başına 687 milyon araç azalma sayesinde trafik yoğunluğu kaynaklı maliyetleri de önemli ölçüde düşürüldü.” şeklinde konuştu. Projenin çevresel etkilerine de dikkat çeken Uraloğlu, 139 bin ton emisyon azalımı sağlandığını ve bunun yaklaşık 5,5 milyon ağacın yıllık karbon tutma kapasitesine eşdeğer olduğunu belirtti. Uraloğlu, “Hem zaman hem enerji hem de çevre açısından önemli kazanımlar sağlayan bu proje ile sürdürülebilir ulaşım hedeflerimize güçlü katkı sunuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.