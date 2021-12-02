2021-12-02 07:33:37 Rusya ve Ukrayna gerilimi: Savaş kapıda
Rusya Ukrayna'nın Donbas'a bütün ordusunun yarısına denk gelen 125 bin kişiyi sevk ettiğini açıkladı. Rus medyası Pantsir-S hava savunma sistemlerinin ve Krasukha-4 elektronik harp sistemlerinin sınırına gönderildiğini gösteren fotoğraflar yayınlıyor. Moskova yine sınırda 'beklenmedik büyüklükte' bir askeri tatbikata başlarken, ABD Dışişleri Bakanı Blinken bütün dünyayı dehşete düşüren açıklamayı NATO zirvesinde yaptı. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...