Rusya ve Ukrayna gerilimi: Savaş kapıda

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Riga'daki dışişleri bakanları toplantısına gelirken yaptığı açıklamada, "Ulusun bağımsızlığına, Ukrayna'ya karşı bir kez daha güç kullanırsa, Rusya için bunun bedeli ağır olur" dedi. Moskova'ya karşı 'ağır ekonomik ve mali yaptırımları sürdürebilecekleri' uyarısında bulunan NATO lideri, "Burada, hem Karadeniz'de hem de Baltık bölgesinde varlığımızı artırdık" diye konuştu. Moskova'ya karşı 'ağır ekonomik ve mali yaptırımları sürdürebiliriz' uyarısında bulunan Stoltenberg, "Burada hem Karadeniz'de hem de Baltık bölgesinde varlığımızı artırdık" dedi.