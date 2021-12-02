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Dünya
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Rusya ve Ukrayna gerilimi: Savaş kapıda

2021-12-02 07:33:37
Rusya ve Ukrayna gerilimi: Savaş kapıda

Rusya Ukrayna'nın Donbas'a bütün ordusunun yarısına denk gelen 125 bin kişiyi sevk ettiğini açıkladı. Rus medyası Pantsir-S hava savunma sistemlerinin ve Krasukha-4 elektronik harp sistemlerinin sınırına gönderildiğini gösteren fotoğraflar yayınlıyor. Moskova yine sınırda 'beklenmedik büyüklükte' bir askeri tatbikata başlarken, ABD Dışişleri Bakanı Blinken bütün dünyayı dehşete düşüren açıklamayı NATO zirvesinde yaptı. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

#1
Foto - Rusya'nın Ukrayna tehdidi dünya gündeminin ilk sırasına yerleşti. Moskova'dan hem Ankara'nın krizi sonlandırmak için yaptığı arabuluculuk teklifine, hem de askeri sevkiyatlara ilişkin ardı ardına açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, cuma günü telefon görüşmesi yapacağı açıklanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'nin Donbass'ta arabulucu olma önerisini konuşabileceğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna tehdidi dünya gündeminin ilk sırasına yerleşti. Moskova'dan hem Ankara'nın krizi sonlandırmak için yaptığı arabuluculuk teklifine, hem de askeri sevkiyatlara ilişkin ardı ardına açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, cuma günü telefon görüşmesi yapacağı açıklanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'nin Donbass'ta arabulucu olma önerisini konuşabileceğini söyledi.

#2
Foto - Kremlin'den yapılan açıklamada da görüşmede Ukrayna meselesinin ele alınabileceği vurgulanarak,

Kremlin'den yapılan açıklamada da görüşmede Ukrayna meselesinin ele alınabileceği vurgulanarak, "Erdoğan'ın Ukrayna'yı Minsk barış anlaşmasını uygulamaya ikna etme çabaları memnuniyetle karşılanacaktır" denildi.

#3
Foto - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini kaydedip muhtemel bir Rusya saldırısının Moskova için ağır ve ciddi sonuçları olacağını söyledi. Stoltenberg, söz konusu sonuçlar hem politik hem de ekonomik olarak tanımladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini kaydedip muhtemel bir Rusya saldırısının Moskova için ağır ve ciddi sonuçları olacağını söyledi. Stoltenberg, söz konusu sonuçlar hem politik hem de ekonomik olarak tanımladı.

#4
Foto - Rusya Savunma Bakanlığı'nın haber sitesi Zvezda'ya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Donbass'ta güçlerini bir araya getiriyor. Şu anda bölgedeki askeri personel sayısı 125 bin kişiye ulaştı. Bu rakam Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova tarafından bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın haber sitesi Zvezda'ya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Donbass'ta güçlerini bir araya getiriyor. Şu anda bölgedeki askeri personel sayısı 125 bin kişiye ulaştı. Bu rakam Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova tarafından bildirildi.

#5
Foto - Milliyet'te derlenen habere göre Zakharova, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ağır teçhizat ve personeli bir araya getirerek askeri gücünü artırıyor. Bazı haberlere göre, çatışma bölgesindeki Ukrayna birliklerinin sayısı zaten 125 bin kişiye ulaştı, bu da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yarısı” dedi.

Milliyet'te derlenen habere göre Zakharova, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ağır teçhizat ve personeli bir araya getirerek askeri gücünü artırıyor. Bazı haberlere göre, çatışma bölgesindeki Ukrayna birliklerinin sayısı zaten 125 bin kişiye ulaştı, bu da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yarısı” dedi.

#6
Foto - Bir gün önce Rus Dış İstihbarat Teşkilatı, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde gerilimi kışkırtanların Ukrayna makamları olduğunu söyledi ve Ukrayna'nın 'medeni, öngörülebilir bir ortak' olma ihtimalini görmediğini de sözlerine ekledi.

Bir gün önce Rus Dış İstihbarat Teşkilatı, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde gerilimi kışkırtanların Ukrayna makamları olduğunu söyledi ve Ukrayna'nın 'medeni, öngörülebilir bir ortak' olma ihtimalini görmediğini de sözlerine ekledi.

#7
Foto - Rusya'nın güneyinde 'beklenmedik' geniş çaplı askeri tatbikatlar başladı. Ülkenin güney kısmına büyük miktarda silah transferi yaptıktan sonra, Rus tarafı Ukrayna sınırı yakınında geniş çaplı bir askeri tatbikata başladı. Aynı zamanda, Güney Askeri Bölgesi basın servisine göre, tüm askeri oluşumların ve bireysel birimlerin yaklaşık üçte biri büyük ölçekli manevralara katılacak.

Rusya'nın güneyinde 'beklenmedik' geniş çaplı askeri tatbikatlar başladı. Ülkenin güney kısmına büyük miktarda silah transferi yaptıktan sonra, Rus tarafı Ukrayna sınırı yakınında geniş çaplı bir askeri tatbikata başladı. Aynı zamanda, Güney Askeri Bölgesi basın servisine göre, tüm askeri oluşumların ve bireysel birimlerin yaklaşık üçte biri büyük ölçekli manevralara katılacak.

#8
Foto - Şu anda, beklenmedik bir şekilde başlatılan büyük çaplı askeri tatbikatlarda, tabur taktik gruplarının bir parçası olarak 10 binden fazla Rus askerinin, koordineli askeri operasyonların uygulanacağı kombine silah eğitim alanlarına taşındığı bildirildi. Dikkat çekici olan ise, Ukrayna sınırına yakın askeri tatbikatların yapılması oldu. Ayrıca, tatbikatlar 30'dan fazla kombine silah eğitim sahasında gerçekleştiriliyor.

Şu anda, beklenmedik bir şekilde başlatılan büyük çaplı askeri tatbikatlarda, tabur taktik gruplarının bir parçası olarak 10 binden fazla Rus askerinin, koordineli askeri operasyonların uygulanacağı kombine silah eğitim alanlarına taşındığı bildirildi. Dikkat çekici olan ise, Ukrayna sınırına yakın askeri tatbikatların yapılması oldu. Ayrıca, tatbikatlar 30'dan fazla kombine silah eğitim sahasında gerçekleştiriliyor.

#9
Foto - Donetsk'in başkentinin eteklerinde Pantsir-S hava savunma füze sistemi tespit edildi. Avia.pro'nun haberine göre füze sistemi cephe yönüne doğru gerçekleştiriliyor. Ukrayna ordusunun en güçlü saldırılarını bu yönde gerçekleştirmesi bekleniyor.

Donetsk'in başkentinin eteklerinde Pantsir-S hava savunma füze sistemi tespit edildi. Avia.pro'nun haberine göre füze sistemi cephe yönüne doğru gerçekleştiriliyor. Ukrayna ordusunun en güçlü saldırılarını bu yönde gerçekleştirmesi bekleniyor.

#10
Foto - Rus Krasukha-4 elektronik harp sistemleri de Ukrayna sınırına sadece 30 kilometre uzaklıktaki M-4 karayolu üzerinde görüldü. Rostov-on-Don'dan taşınan komplekslerin nihai varış noktası ise henüz bilinmiyor.

Rus Krasukha-4 elektronik harp sistemleri de Ukrayna sınırına sadece 30 kilometre uzaklıktaki M-4 karayolu üzerinde görüldü. Rostov-on-Don'dan taşınan komplekslerin nihai varış noktası ise henüz bilinmiyor.

#11
Foto - NATO dışişleri bakanları Salı günü Rusya'ya çok sert tepki göstererek, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik herhangi bir girişimin 'maliyetli' bir hata olacağı konusunda uyardı.

NATO dışişleri bakanları Salı günü Rusya'ya çok sert tepki göstererek, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik herhangi bir girişimin 'maliyetli' bir hata olacağı konusunda uyardı.

#12
Foto - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Riga'daki dışişleri bakanları toplantısına gelirken yaptığı açıklamada,

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Riga'daki dışişleri bakanları toplantısına gelirken yaptığı açıklamada, "Ulusun bağımsızlığına, Ukrayna'ya karşı bir kez daha güç kullanırsa, Rusya için bunun bedeli ağır olur" dedi. Moskova'ya karşı 'ağır ekonomik ve mali yaptırımları sürdürebilecekleri' uyarısında bulunan NATO lideri, "Burada, hem Karadeniz'de hem de Baltık bölgesinde varlığımızı artırdık" diye konuştu. Moskova'ya karşı 'ağır ekonomik ve mali yaptırımları sürdürebiliriz' uyarısında bulunan Stoltenberg, "Burada hem Karadeniz'de hem de Baltık bölgesinde varlığımızı artırdık" dedi.

#13
Foto - NATO Dışişleri Bakanları toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planının kanıtlarını gördüğünü söyledi. Moskova'yı uyaran Blinken, herhangi bir saldırı olması halinde Rusya'nın acı verici ekonomik yaptırımlarla karşılaşacağını kaydetti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Salı günü Riga'da bir NATO bakanlar toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir 'saldırganlığının ciddi bir yanıtla sonuçlanacağını' söyledi.

NATO Dışişleri Bakanları toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planının kanıtlarını gördüğünü söyledi. Moskova'yı uyaran Blinken, herhangi bir saldırı olması halinde Rusya'nın acı verici ekonomik yaptırımlarla karşılaşacağını kaydetti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Salı günü Riga'da bir NATO bakanlar toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir 'saldırganlığının ciddi bir yanıtla sonuçlanacağını' söyledi.

#14
Foto - Letonyalı mevkidaşı Edgars Rinkevics ile düzenlediği basın toplantısında Blinken,

Letonyalı mevkidaşı Edgars Rinkevics ile düzenlediği basın toplantısında Blinken, "Rusya'nın gerginliği tırmandıracak herhangi bir eylemi, Letonya için olduğu gibi ABD için de büyük endişe kaynağı olacaktır. Böylesi bir eylem ciddi sonuçlara yol açar" diye konuştu.

#15
Foto - Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, NATO'nun Polonya'ya benzer silahlar göndermesi halinde Vladimir Putin'den ülkesini nükleer silahlarla donatmasını isteyeceğini vurguladı.

Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, NATO'nun Polonya'ya benzer silahlar göndermesi halinde Vladimir Putin'den ülkesini nükleer silahlarla donatmasını isteyeceğini vurguladı.

#16
Foto - Kremlin destekli RIA haber ajansına konuşan Lukaşenko,

Kremlin destekli RIA haber ajansına konuşan Lukaşenko, "Belarus topraklarında nükleer silahlara hazırız" ifadesini kullandı. Belarus liderinin açıklaması, Putin'in Batı ve Ukrayna'yı Moskova'nın 'kırmızı çizgilerini' geçmemeleri konusunda uyarmasının ardından geldi.

#17
Foto - Moskova'nın yeni hipersonik silahlar geliştirerek, artan tehditlere karşı koymak zorunda kaldığını kaydeden Putin,

Moskova'nın yeni hipersonik silahlar geliştirerek, artan tehditlere karşı koymak zorunda kaldığını kaydeden Putin, "Ne yapmalıyız? Bizi tehdit edenleri hedef almak için benzer şeyler geliştirmemiz gerekecek. Ve bunu şimdi bile yapabiliriz" dedi.

#18
Foto - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da NATO'yu Rus sınırına yığınak yapmakla suçlayark,

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da NATO'yu Rus sınırına yığınak yapmakla suçlayark, "Batı ve Kiev güvenliğimizi tehdit ediyor. Eğer gerekirse karşılığını veririz" dedi.

#19
Foto - Gelecek yılın başlarında Rus donanmasında hizmete girecek yeni bir hipersonik füzenin, benzer bir sürede hedefine ulaşabileceğini açıklayan Putin,

Gelecek yılın başlarında Rus donanmasında hizmete girecek yeni bir hipersonik füzenin, benzer bir sürede hedefine ulaşabileceğini açıklayan Putin, "Emri verenlere ulaşmak da sadece beş dakika sürecek" ifadesini kullandı. Ses hızının dokuz katı süratle 1000 kilometre uçabilen Zirkon hipersonik seyir füzesi, en son Pazartesi günü bir dizi testten geçti.

#20
Foto - Bir başka NATO üyesi Almanya da Rusya'yı uyardı. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Putin'in batı komşusuna saldırması halinde ağır bir bedel ödeyeceğini söyleyip Kiev yönetimine destek verdi.

Bir başka NATO üyesi Almanya da Rusya'yı uyardı. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Putin'in batı komşusuna saldırması halinde ağır bir bedel ödeyeceğini söyleyip Kiev yönetimine destek verdi.

#21
Foto - Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, hafta sonu yaptığı açıklamada Rus lider Vladimir Putin'i bir işgal hazırlığı yaptığını açıkça inkar etmeye çağırdı ve Rusya'nın 'çok tehlikeli sinyaller' gönderdiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, hafta sonu yaptığı açıklamada Rus lider Vladimir Putin'i bir işgal hazırlığı yaptığını açıkça inkar etmeye çağırdı ve Rusya'nın 'çok tehlikeli sinyaller' gönderdiğini söyledi.

#22
Foto - Açıklamalar, Ukrayna sınırlarında yaklaşık 100 bin Rus askerinin yığıldığı iddiasıyla ilgili artan endişeler üzerine geldi. Moskova, işgal planı önerilerinin 'provokasyon' olduğu konusunda uyardı.

Açıklamalar, Ukrayna sınırlarında yaklaşık 100 bin Rus askerinin yığıldığı iddiasıyla ilgili artan endişeler üzerine geldi. Moskova, işgal planı önerilerinin 'provokasyon' olduğu konusunda uyardı.

#23
Foto - Ukrayna lideri, Kiev'de gazetecilere şunları söyledi: “Rusya'dan çok tehlikeli bir söylemin çıktığına inanıyoruz. Bu, gerilimin tırmanabileceğini bir işareti. Bugün bizi korkutmaya yönelik bir girişim görüyoruz ancak ordumuz tamamen hazır.

Ukrayna lideri, Kiev'de gazetecilere şunları söyledi: “Rusya'dan çok tehlikeli bir söylemin çıktığına inanıyoruz. Bu, gerilimin tırmanabileceğini bir işareti. Bugün bizi korkutmaya yönelik bir girişim görüyoruz ancak ordumuz tamamen hazır."

#24
Foto - Zelenski, herhangi bir Rus ilerlemesinin 'güçlü' Ukrayna ordusunun sert yanıtıyla karşılaşacağına söz verdi. Öte yandan bu ordu, Moskova yanlısı ayrılıkçıları desteklemek için ülkenin doğusundaki Rus saldırılarına, yalnızca sınırlı bir direniş gösterebilmişti. Ukrayna lideri, “Rusya Devlet Başkanı ülkesinin Ukrayna'yı topyekün bir işgale hazırlamadığını açık açık duyurmalı” dedi.

Zelenski, herhangi bir Rus ilerlemesinin 'güçlü' Ukrayna ordusunun sert yanıtıyla karşılaşacağına söz verdi. Öte yandan bu ordu, Moskova yanlısı ayrılıkçıları desteklemek için ülkenin doğusundaki Rus saldırılarına, yalnızca sınırlı bir direniş gösterebilmişti. Ukrayna lideri, “Rusya Devlet Başkanı ülkesinin Ukrayna'yı topyekün bir işgale hazırlamadığını açık açık duyurmalı” dedi.

#25
Foto - Dün erken saatlerde Rusya Dışişleri Bakanlığı NATO, ABD ve Ukrayna'yı olası bir askeri saldırı iddialarını uydurmakla suçladı. Moskova, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekten ve Karadeniz'de Kırım yakınlarındaki ABD deniz devriyelerinden endişe duyduğunu, bu nedenle ve kendisini savunmaya hazır olması gerektiğini söyledi.

Dün erken saatlerde Rusya Dışişleri Bakanlığı NATO, ABD ve Ukrayna'yı olası bir askeri saldırı iddialarını uydurmakla suçladı. Moskova, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekten ve Karadeniz'de Kırım yakınlarındaki ABD deniz devriyelerinden endişe duyduğunu, bu nedenle ve kendisini savunmaya hazır olması gerektiğini söyledi.

#26
Foto - Zelenski'nin Kiev'de konuştuğu sıralarda, doğu Ukrayna'da cephe hattından üç kilometre uzaklıktaki Avdiivka kentinde hükümet birlikleri ile isyancılar arasında çıkan çatışmalardaki bombardıman sesleri duyuldu.

Zelenski'nin Kiev'de konuştuğu sıralarda, doğu Ukrayna'da cephe hattından üç kilometre uzaklıktaki Avdiivka kentinde hükümet birlikleri ile isyancılar arasında çıkan çatışmalardaki bombardıman sesleri duyuldu.

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