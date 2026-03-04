  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Türkiye yıllarca uyardı, 'yapmayın, etmeyin' dedi! İran seneler sonra Ankara'nın lafına geldi
Türkiye yıllardır İran'ı terör örgütü PKK konusunda adım atmaya çağrıyor. Tahran ise tersi bir politika izleyerek PKK'nın İran kolu PJAK'a destek veriyor. ABD ile İran savaşında İsrail tarafından kullanılmak üzere sahaya sürülen PKK'lı teröristler İHA'larla vuruldu.

İran, terör örgütü PKK’nın ülkedeki uzantısı PJAK ile diğer ayrılıkçı terör örgütü PAK güçlerini hedef aldı.

Örgütlerin Irak sınırları içindeki kamplarının 30 insansız hava araçları ile vurulduğu açıklandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamada, Irak Kürt Bölge Yönetimi (IKBY) sınırları içinde İran’a yönelik eylem planladığı öne sürülen gruplara 30 insansız hava aracıyla (İHA) operasyon düzenlendiğini ve hedeflerin imha edildiğini duyuruldu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran'a yönelik başlattığı savaşın ardından bölgedeki denklemi görüşmek için dikkat çeken bir diplomasi trafiği yürüttü. Amerikan Axios'un haberine göre, Trump bölgede sinsi planlar yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ısrarı ile Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani ile İran'ı görüştü. Görüşmelerinde saldırıların gidişatı ve olası sonraki adımlar ele alındı. Söz konusu görüşmelerin, Netanyahu'nun "aylar süren perde arkasındaki girişimlerinin" sonucu olduğunu savunan kaynaklar, "Genel kanı ve özellikle Netanyahu'nun görüşü, PJAK terörünün ortaya çıkacağı, ayaklanacakları yönünde" değerlendirmesinde bulundu.

