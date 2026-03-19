Rusya 'saldırı olacak' deyip Türkiye'yi uyarmıştı: Korkulan maalesef oldu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırı olacağı yönünde istihbarat aldıklarını ve bu yüzden Türkiye'yi uyardıklarını açıkladığı kritik projeden kötü haber geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırı olacağı yönünde istihbarat aldıklarını ve bu yüzden Türkiye'yi uyardıklarını açıkladığı kritik projeden kötü haber geldi.
Gazprom, Ukrayna’nın Rusya’daki doğal gaz altyapısını insansız hava araçlarıyla hedef aldığını ve son iki gün içinde saldırıların arttığını açıkladı.
Şirketin yazılı açıklamasında, ülkenin güneyinde bulunan Russkaya, Beregovaya ve Kazaçya kompresör istasyonlarına yönelik saldırı girişimlerinin engellendiği belirtildi. Bu tesislerin TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarına gaz akışı sağladığı da vurgulandı.
Gazprom, 16 Mart’ta yaptığı önceki açıklamada da aynı tesislere yönelik yoğun saldırıların püskürtüldüğünü duyurmuştu.
Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Mart’taki değerlendirmesinde Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik hamlelerinin Avrupa’ya zarar verdiğini ifade ederek, Karadeniz’deki TürkAkım ve Mavi Akım hatlarının da hedef alınmasının planlandığını öne sürmüştü.
