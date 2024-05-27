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Ekonomi
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Rusya ile iş yapan bankalara örtülü tehdit!

2024-05-27 16:04:44
Rusya ile iş yapan bankalara örtülü tehdit!

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya ile iş yapmanın Avrupa bankalarını çok fazla riskle karşı karşıya bıraktığını belirtti. Yellen, ''Rusya'da iş yapan bankalara yönelik yaptırımlarımızı daha sert bir şekilde artırmayı düşünüyoruz" dedi ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Avrupa bankalarının Rusya'da faaliyet göstermelerinin giderek artan risklerle karşı karşıya olduğunu ve ABD'nin Rusya'nın savaş çabalarına yönelik işlemlere yardımcı olduğu tespit edilen bankalara yönelik ikincil yaptırımlarını güçlendirmeyi düşündüğünü söyledi. Yellen Reuters'a verdiği bir mülakatta "Rusya'da iş yapan bankalara yönelik yaptırımlarımızı potansiyel olarak daha sert bir şekilde artırmayı düşünüyoruz" dedi ve ayrıntı vermekten kaçınarak yaptırımların hedef alabileceği bankaları belirtmedi.

#1
Foto - Rusya ile iş yapan bankalara örtülü tehdit!

''RUSYA'DA FAALİYET GÖSTERMEK RİSKLİ'' G7 finans liderleri toplantısının oturum aralarında konuşan Yellen, bankaların Rusya'daki faaliyetleriyle ilgili yaptırımların ancak "bunu yapmak için bir neden varsa uygulanacağını, ancak Rusya'da faaliyet göstermenin çok fazla risk yarattığını" söyledi. ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni ikincil yaptırım yetkisi Hazine'ye, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı nedeniyle Rusya ve diğer kuruluşlara karşı uygulanan birincil yaptırımların delinmesine yardımcı oldukları tespit edilen bankaları ABD finans sisteminden çıkarma yetkisi veriyor.

#2
Foto - Rusya ile iş yapan bankalara örtülü tehdit!

YELLEN: RUSYA'NIN EKONOMİSİ 'SAVAŞ EKONOMİSİ' HALİNE GELDİ Yellen ve diğer ABD Hazine yetkilileri, Rusya ekonomisinin giderek bir "savaş ekonomisi" haline geldiğini ve sivil ve askeri ya da çift kullanımlı işlemleri birbirinden ayırmanın zorlaştığını belirttiler.

#3
Foto - Rusya ile iş yapan bankalara örtülü tehdit!

İkincil yaptırımların varlığı bankaların Rusya ile ilişkilerini zaten soğutmuş durumda, ancak Yellen Rusya'nın askeri üretimini arttırmak için gerekli malları elde etmek için yollar bulmayı başardığına dair endişelerini dile getirdi ve Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye üzerinden yapılan işlemleri örnek gösterdi.

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