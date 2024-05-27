Rusya ile iş yapan bankalara örtülü tehdit!

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya ile iş yapmanın Avrupa bankalarını çok fazla riskle karşı karşıya bıraktığını belirtti. Yellen, ''Rusya'da iş yapan bankalara yönelik yaptırımlarımızı daha sert bir şekilde artırmayı düşünüyoruz" dedi ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Avrupa bankalarının Rusya'da faaliyet göstermelerinin giderek artan risklerle karşı karşıya olduğunu ve ABD'nin Rusya'nın savaş çabalarına yönelik işlemlere yardımcı olduğu tespit edilen bankalara yönelik ikincil yaptırımlarını güçlendirmeyi düşündüğünü söyledi. Yellen Reuters'a verdiği bir mülakatta "Rusya'da iş yapan bankalara yönelik yaptırımlarımızı potansiyel olarak daha sert bir şekilde artırmayı düşünüyoruz" dedi ve ayrıntı vermekten kaçınarak yaptırımların hedef alabileceği bankaları belirtmedi.