2023-01-19 15:36:40 Rusya eski Devlet Başkanı Medvedev’den şoke eden sözler! Nükleer savaş için zamanı verdi!
Rusya Ukrayna savaşında şiddetli çatışmalar devam ediyor. Savaşın 1. yılının dolmasına sayılı günler kalmışken, Rus kanadından korkutan bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkiler sahip olduğu bilinen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'den korkutan bir açıklama geldi. Tüm dünyanın diken üstünde olduğu nükleer savaşın çıkmasına ilişkin konuşan Medvedev, Rusya'nın nükleer savaşı başlatabileceğine işaret etti.