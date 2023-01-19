Rusya eski Devlet Başkanı Medvedev’den şoke eden sözler! Nükleer savaş için zamanı verdi!

MEDVEVEV'İN KEHANETLERİ Medvedev'in 2023 açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. "Yeni bir yıldan önce herkes tahminlerde bulunmayı sever. Çoğu kişi en beklenmedik, hatta saçma olan tahminlerini yarıştırırken biz de buna katılıp üzerimize düşeni yapalım dedik" ifadelerini kullanan Medvedev, Avrupa Birliği'nin yıkılacağından ABD'de iç savaşın çıkacağına kadar birçok kehanette bulunmuştu. Rusya ile restleşme sonrası enerji krizi ile karşı karşıya kalan Avrupa Birliği'ne İngiltere'nin yeniden dahil olacağını ileri süren Medvedev, bu geri dönüşün AB'nin sonu olacağını belirtmişti. ABD'de iç savaş çıkacağını söyleyen Medvedev, "Kaliforniya ve Teksas bağımsızlıklarını ilan edecek, Teksas ve Meksika ise ortak bir ittifaka girecek." dedi.