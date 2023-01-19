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Rusya eski Devlet Başkanı Medvedev’den şoke eden sözler! Nükleer savaş için zamanı verdi!

2023-01-19 15:36:40
Rusya eski Devlet Başkanı Medvedev’den şoke eden sözler! Nükleer savaş için zamanı verdi!

Rusya Ukrayna savaşında şiddetli çatışmalar devam ediyor. Savaşın 1. yılının dolmasına sayılı günler kalmışken, Rus kanadından korkutan bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkiler sahip olduğu bilinen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'den korkutan bir açıklama geldi. Tüm dünyanın diken üstünde olduğu nükleer savaşın çıkmasına ilişkin konuşan Medvedev, Rusya'nın nükleer savaşı başlatabileceğine işaret etti.

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Foto - Rusya eski Devlet Başkanı Medvedev’den şoke eden sözler! Nükleer savaş için zamanı verdi!

Batı, bir yıldan bu yana süren Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle zor günler yaşıyor. İki ülke arasında karşılıklı çatışmalar devam ederken, sık sık dile getirilen nükleer savaş korkusu, ara ara kendisini göstermeye devam ediyor. Nükleer silahlara sahip olan Rusya'nın nükleer savaş başlatacağına ilişkin gerilim sürerken yeni bir açıklama gerilimi ateşledi.

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Foto - Rusya eski Devlet Başkanı Medvedev’den şoke eden sözler! Nükleer savaş için zamanı verdi!

YENİ HAMLENİN İŞARETİ Mİ? Halen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten, daha önce de Rusya Başbakanı ve Rusya Devlet Başkanlığı görevlerinde bulunan Dimitri Medvedev, yeni 'kehaneti'yle korkuttu. NATO'nun ve Batılı ülkelerin savaşta Ukrayna'ya verdiği desteğin tartışıldığı bir Telegram grubunda konuşan Medvedev, Rusya'nın Ukrayna'da olası bir kayba uğramasının ardından gerçekleşebilecek senaryoyu dile getirdi. "YENİLİRSEK NÜKLEER SAVAŞ BAŞLATIRIZ" "Geleneksel savaşlarda yenilgiye uğrayan bir nükleer güç, bir nükleer savaşın fitilini ateşleyebilir" ifadelerini kullanan Medvedev, Rusya'nın nükleer savaş başlatabileceğinin sinyalini verdi.

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Foto - Rusya eski Devlet Başkanı Medvedev’den şoke eden sözler! Nükleer savaş için zamanı verdi!

"Nükleer güçler kaderlerinin bağlı olduğu büyük çatışmaları asla kaybetmezler" diye eski Rusya Başkanı, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'da yenilgiye uğratılması halinde bunun büyük sonuçlarına karşı da uyarıda bulundu. Sahada kaybedilen bir savaşta Rusya'nın nükleer saldırıya başvuracağını söylemesi, korku yarattı.

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Foto - Rusya eski Devlet Başkanı Medvedev’den şoke eden sözler! Nükleer savaş için zamanı verdi!

MEDVEVEV'İN KEHANETLERİ Medvedev'in 2023 açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. "Yeni bir yıldan önce herkes tahminlerde bulunmayı sever. Çoğu kişi en beklenmedik, hatta saçma olan tahminlerini yarıştırırken biz de buna katılıp üzerimize düşeni yapalım dedik" ifadelerini kullanan Medvedev, Avrupa Birliği'nin yıkılacağından ABD'de iç savaşın çıkacağına kadar birçok kehanette bulunmuştu. Rusya ile restleşme sonrası enerji krizi ile karşı karşıya kalan Avrupa Birliği'ne İngiltere'nin yeniden dahil olacağını ileri süren Medvedev, bu geri dönüşün AB'nin sonu olacağını belirtmişti. ABD'de iç savaş çıkacağını söyleyen Medvedev, "Kaliforniya ve Teksas bağımsızlıklarını ilan edecek, Teksas ve Meksika ise ortak bir ittifaka girecek." dedi.

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