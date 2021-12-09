Rusya detayı şoke etti! Gözler Fed’e çevrildi… Dev yatırımcılardan bomba altın tahmini

İnfo Yatırım FX – Altın XAUUSD Yorumu Haftaya 1784 seviyelerinde başlangıç yapan altın fiyatlarında FED baskısı bir miktar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta FED Başkanı Powell’ın varlık alım programı azaltımı ile ilgili şahin açıklamaları altında baskı unsuru olarak karşımıza çıkmıştı. Bu sebeple önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan FOMC toplantısı önemini artırdı. Bu toplantıda varlık alım programı azaltımının daha erkene alabileceğine yönelik olası açıklamalar küresel bazda volatiliteyi oldukça artıracaktır. Bununla birlikte haftanın son işlem gününde ABD kanadından gelecek olan enflasyon verisi haftanın en önemli ekonomik verilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Küresel bazdaki gelişmelere baktığımızda ise son günlerde jeopolitik gelişmeler yakından izleniyor. ABD Başkanı Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda ağır yaptırımlar yapılabileceğini belirtti. Bu gelişmeler jeopolitik riskleri artırdı ve altının bir miktar toparlanmasına neden oldu. Yeni güne baktığımızda ise TSİ 18:00’da İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı verisi hareketliliği artıracaktır. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1800 – 1815 – 1832 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1775 – 1760 – 1745 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.