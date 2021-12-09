2021-12-09 16:11:21 Rusya detayı şoke etti! Gözler Fed’e çevrildi… Dev yatırımcılardan bomba altın tahmini
Altın gram fiyatı Aralık ayına da hızlı girdi. Kasım ayına 550 TL düzeyinde başlayan ve ayı yüzde 40’ın üzerinde getiri ile tamamlayan gram altın fiyatları Aralık ayında yeni rekorunu kırdı. Altın gram fiyatı üzerinde dolar kuru ve ons altın fiyatındaki hareketler etkili olurken, yatırımcılar ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın bugün kaç TL, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi’ sorularını araştırmayı sıklaştırdı. Gram altın için büyük önem arz eden ons fiyatı için Fed’den gelen açıklamalar öne çıkarken, Kapalıçarşı’da çeyrek altın 1250 TL’nin üzerinde, Cumhuriyet altını ise 5100 TL düzeyinde işlem görüyor.