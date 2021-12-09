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Ekonomi
6
Rusya detayı şoke etti! Gözler Fed’e çevrildi… Dev yatırımcılardan bomba altın tahmini

2021-12-09 16:11:21
Rusya detayı şoke etti! Gözler Fed’e çevrildi… Dev yatırımcılardan bomba altın tahmini

Altın gram fiyatı Aralık ayına da hızlı girdi. Kasım ayına 550 TL düzeyinde başlayan ve ayı yüzde 40’ın üzerinde getiri ile tamamlayan gram altın fiyatları Aralık ayında yeni rekorunu kırdı. Altın gram fiyatı üzerinde dolar kuru ve ons altın fiyatındaki hareketler etkili olurken, yatırımcılar ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın bugün kaç TL, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi’ sorularını araştırmayı sıklaştırdı. Gram altın için büyük önem arz eden ons fiyatı için Fed’den gelen açıklamalar öne çıkarken, Kapalıçarşı’da çeyrek altın 1250 TL’nin üzerinde, Cumhuriyet altını ise 5100 TL düzeyinde işlem görüyor.

#1
Foto - Yatırım Finansman Menkul Değerler – Ons Altın Yorumu 1783 direnci üzerindeki hareketi genişleten ons altın Fed baskısına karşın küresel risk iştahındaki artışın Dolar talebini azaltmasıyla yükselişte. 1795’i yukarı hareketin devamında ilk direnç olarak izlenebilir. Dirençler 1795.00 1805.00 1835.00 Destekler 1783.00 1765.00 1750.00

Yatırım Finansman Menkul Değerler – Ons Altın Yorumu 1783 direnci üzerindeki hareketi genişleten ons altın Fed baskısına karşın küresel risk iştahındaki artışın Dolar talebini azaltmasıyla yükselişte. 1795’i yukarı hareketin devamında ilk direnç olarak izlenebilir. Dirençler 1795.00 1805.00 1835.00 Destekler 1783.00 1765.00 1750.00

#2
Foto - İnfo Yatırım FX – Altın XAUUSD Yorumu Haftaya 1784 seviyelerinde başlangıç yapan altın fiyatlarında FED baskısı bir miktar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta FED Başkanı Powell’ın varlık alım programı azaltımı ile ilgili şahin açıklamaları altında baskı unsuru olarak karşımıza çıkmıştı. Bu sebeple önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan FOMC toplantısı önemini artırdı. Bu toplantıda varlık alım programı azaltımının daha erkene alabileceğine yönelik olası açıklamalar küresel bazda volatiliteyi oldukça artıracaktır. Bununla birlikte haftanın son işlem gününde ABD kanadından gelecek olan enflasyon verisi haftanın en önemli ekonomik verilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Küresel bazdaki gelişmelere baktığımızda ise son günlerde jeopolitik gelişmeler yakından izleniyor. ABD Başkanı Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda ağır yaptırımlar yapılabileceğini belirtti. Bu gelişmeler jeopolitik riskleri artırdı ve altının bir miktar toparlanmasına neden oldu. Yeni güne baktığımızda ise TSİ 18:00’da İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı verisi hareketliliği artıracaktır. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1800 – 1815 – 1832 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1775 – 1760 – 1745 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.

İnfo Yatırım FX – Altın XAUUSD Yorumu Haftaya 1784 seviyelerinde başlangıç yapan altın fiyatlarında FED baskısı bir miktar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta FED Başkanı Powell’ın varlık alım programı azaltımı ile ilgili şahin açıklamaları altında baskı unsuru olarak karşımıza çıkmıştı. Bu sebeple önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan FOMC toplantısı önemini artırdı. Bu toplantıda varlık alım programı azaltımının daha erkene alabileceğine yönelik olası açıklamalar küresel bazda volatiliteyi oldukça artıracaktır. Bununla birlikte haftanın son işlem gününde ABD kanadından gelecek olan enflasyon verisi haftanın en önemli ekonomik verilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Küresel bazdaki gelişmelere baktığımızda ise son günlerde jeopolitik gelişmeler yakından izleniyor. ABD Başkanı Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda ağır yaptırımlar yapılabileceğini belirtti. Bu gelişmeler jeopolitik riskleri artırdı ve altının bir miktar toparlanmasına neden oldu. Yeni güne baktığımızda ise TSİ 18:00’da İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı verisi hareketliliği artıracaktır. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1800 – 1815 – 1832 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1775 – 1760 – 1745 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.

#3
Foto - Anadolu Yatırım – XAU/USD (Ons Altın/$) Yorumu Altın ons fiyatları dünkü işlemlerde dar bir bantta hareket etti. Omikron varyantındaki gelişmelere değerli madenin tepki vermediğini izlemekteyiz. ABD tarafında yükselen enflasyon ortamının kalıcı olacağı sinyallerinin de güvenli liman olan Altın fiyatlarına etki etmediğini gözlemliyoruz. Son iki haftalık işlemlerde ağırlık olarak 1770 – 2000 bandında sıkışan fiyatların Cuma günü açıklanacak ABD Kasım ayı TÜFE oranlarındaki değişmelere göre bir yöne kırılmasını bekleyebiliriz. 14 – 15 Aralıkta toplanacak Fed’in tapering ve faizler hakkındaki kararı, toplantı sonrası Fed Başkanı Powell’ın konuşması, değerli maden fiyatlarında oynaklığı artırabilir. Teknik olarak 1770 desteği altında 1750 gündeme gelebilir. Yukarı yönde 1800 kuvvetli direnç ve 200 günlük AO’nun bulunduğu seviyedir. Bugün ABD tarafında açık iş ilanları verisi takip edilecek.

Anadolu Yatırım – XAU/USD (Ons Altın/$) Yorumu Altın ons fiyatları dünkü işlemlerde dar bir bantta hareket etti. Omikron varyantındaki gelişmelere değerli madenin tepki vermediğini izlemekteyiz. ABD tarafında yükselen enflasyon ortamının kalıcı olacağı sinyallerinin de güvenli liman olan Altın fiyatlarına etki etmediğini gözlemliyoruz. Son iki haftalık işlemlerde ağırlık olarak 1770 – 2000 bandında sıkışan fiyatların Cuma günü açıklanacak ABD Kasım ayı TÜFE oranlarındaki değişmelere göre bir yöne kırılmasını bekleyebiliriz. 14 – 15 Aralıkta toplanacak Fed’in tapering ve faizler hakkındaki kararı, toplantı sonrası Fed Başkanı Powell’ın konuşması, değerli maden fiyatlarında oynaklığı artırabilir. Teknik olarak 1770 desteği altında 1750 gündeme gelebilir. Yukarı yönde 1800 kuvvetli direnç ve 200 günlük AO’nun bulunduğu seviyedir. Bugün ABD tarafında açık iş ilanları verisi takip edilecek.

#4
Foto - Şeker Yatırım – XAUUSD Altın Yorumu Yukarı yönlü fiyatlamalarla desteklenen kıymetli metalin bugün gerçekleşecek işlemlerde 1790 üzerinde tutunması 1806 direncinin gündeme gelmesine neden olabilir. Aksi yöndeki fiyatlamalarda ise ons altında satışların artması durumunda 1771 desteğine kadar geri çekilme sürebilir.

Şeker Yatırım – XAUUSD Altın Yorumu Yukarı yönlü fiyatlamalarla desteklenen kıymetli metalin bugün gerçekleşecek işlemlerde 1790 üzerinde tutunması 1806 direncinin gündeme gelmesine neden olabilir. Aksi yöndeki fiyatlamalarda ise ons altında satışların artması durumunda 1771 desteğine kadar geri çekilme sürebilir.

#5
Foto - Osmanlı Yatırım – XAUUSD Ons Altın Yorumu 1,787.85 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü ivmelenmeler görebiliriz. Önceki işlem gününde 1,789.19 seviyesinden kapanan ons altın için günlük kazanç %0.21 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının altında olan ons altın için RSI göstergesi 46.64 seviyesinde iken momentumu 99.11 seviyesinde. Gün içi aşağı yönlü hareketlerde 1,787.85 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin geçilmesi durumunda 1,785.11, 1,781.03 ve 1,778.28 destekleri önemli hale gelebilir. Olası yükselişlerde ise 1,791.93, 1,794.67 ve 1,798.75 direnç seviyeleri olarak izlenecektir.

Osmanlı Yatırım – XAUUSD Ons Altın Yorumu 1,787.85 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü ivmelenmeler görebiliriz. Önceki işlem gününde 1,789.19 seviyesinden kapanan ons altın için günlük kazanç %0.21 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının altında olan ons altın için RSI göstergesi 46.64 seviyesinde iken momentumu 99.11 seviyesinde. Gün içi aşağı yönlü hareketlerde 1,787.85 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin geçilmesi durumunda 1,785.11, 1,781.03 ve 1,778.28 destekleri önemli hale gelebilir. Olası yükselişlerde ise 1,791.93, 1,794.67 ve 1,798.75 direnç seviyeleri olarak izlenecektir.

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