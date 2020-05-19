Rusya, askeri kararını duyurdu

"NATO İLE ASKERİ TEMASLARIN DONDURULDUĞUNDAN DOLAYI ÜZGÜNÜZ" Rusya ve NATO askerleri arasında 'daha önce çalışan ve oldukça yararlı olan' doğrudan temas mekanizmalarının yokluğunun büyük sorun olduğunu kaydeden Lavrov, “NATO’lu meslektaşlarımız sadece genelkurmay başkanları seviyesindeki görüşmelere onay veriyor, ama askerlerin katılımıyla pratik işbirliği mekanizmaları tamamen dondurulmuş durumda, bundan dolayı çok üzgünüz” ifadesini kullandı.