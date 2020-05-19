2020-05-19 19:00:29 Rusya, askeri kararını duyurdu
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus ordusunun tatbikat sayısını azalttığını ve NATO sınırları yakınında tatbikat planlamadığını açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus ordusunun tatbikat sayısını azalttığını ve NATO sınırları yakınında tatbikat planlamadığını açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, koronavirüs salgını nedeniyle Rus ordusunun tatbikat sayısını azalttığını ve NATO sınırları yakınında tatbikat planlamadığını belirtti. Lavrov, video konferans yoluyla yapılan basın toplantısında, “Halihazırda hepimizin geçirmekte olduğu bu koronavirüs salgını dönemi içinde, askerlerimiz tatbikat ölçeğini azalttıklarını ve NATO ile temas hattında hiçbir tatbikat planlamadıklarını bildirdi” dedi.
"NATO İLE ASKERİ TEMASLARIN DONDURULDUĞUNDAN DOLAYI ÜZGÜNÜZ" Rusya ve NATO askerleri arasında 'daha önce çalışan ve oldukça yararlı olan' doğrudan temas mekanizmalarının yokluğunun büyük sorun olduğunu kaydeden Lavrov, “NATO’lu meslektaşlarımız sadece genelkurmay başkanları seviyesindeki görüşmelere onay veriyor, ama askerlerin katılımıyla pratik işbirliği mekanizmaları tamamen dondurulmuş durumda, bundan dolayı çok üzgünüz” ifadesini kullandı.
"ABD STRATEJİK İSTİKRAR KISITLAMALARINI YIKIYOR" NATO ile ilişkileri önemli ölçüde iyileştirmeyi talep eden alanlardan birinin, stratejik istikrar ve silah kontrolü diyaloğu olduğunu söyleyen Lavrov, “Ancak ABD’li meslektaşlarımız, hava savunma anlaşmasından başlayarak bu alandaki tüm anlaşmaları, tüm kısıtlamaları tutarlı olarak yıkıyor” diye konuştu.
Bu bağlamda, 'Rusya’nın tüm çabalarına rağmen ölen' Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) hatırlatan Dışişleri Bakanı, “Bu konuyu tekrar tartışmaya açmak ve en azından moratoryum konusunda anlaşmaya varmak için her şey yaptık. Ama NATO’nun tutumu yüzünden hiçbir sonuç alamadık” ifadesini kullandı.
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