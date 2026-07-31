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"Rüşvet"ten gözaltına alınmıştı! Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’la ilgili sıcak gelişme

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“Rüşvet”ten gözaltına alınmıştı! Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’la ilgili sıcak gelişme

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen "rüşvet" ve "irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

#1
Foto - "Rüşvet"ten gözaltına alınmıştı! Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’la ilgili sıcak gelişme

Gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve beraberindeki 5 kişi adliyeye sevk edildi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı. Başkan Dedetaş ile birlikte 5 kişi daha gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı F.D, Başkan Danışmanı U.M, Özel Kalem A.K, Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ve ilgili birim amirleri ile personelin yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yaptıkları yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ile bazı şüphelilerin ifadeleri üzerine Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

#2
Foto - "Rüşvet"ten gözaltına alınmıştı! Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’la ilgili sıcak gelişme

Üsküdar Belediyesince yapı ruhsatı verilmesi sürecinde herhangi bir yetkisi olmamasına rağmen belediye iştiraki Kent AŞ görevlilerinin, kriptolu-kapalı devre mail üzerinden oluşturulan iletişim ağı ile ada parsel bazlı renklendirmeler yaparak hazırlanan Excel tablosuyla Üsküdar Belediyesi personelini talimatlandırmak suretiyle yapı ruhsatı verilmesi sürecini koordine ettiği belirlenmişti.

#3
Foto - "Rüşvet"ten gözaltına alınmıştı! Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’la ilgili sıcak gelişme

MASAK verilerine göre, Kent AŞ ile müteahhitler arasında toplamda 1 milyon 78 bin 870 lira bedelli çok sayıda paravan nitelikte "danışmanlık hizmeti" sözleşmesi imzalandığı, bu sözleşmelerle 361 milyon 392 bin 264 liranın Üsküdar Belediyesi ve iştiraki Kent AŞ içerisindeki çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gayriresmi olarak yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden icbar suretiyle elde edildiği tespit edilmişti.

#4
Foto - "Rüşvet"ten gözaltına alınmıştı! Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’la ilgili sıcak gelişme

Toplam inşaat hacminin büyük olması halinde Dedetaş'ın danışmanı U.M. ve Kent AŞ Genel Müdürü N.A. koordinesinde müteahhitlerden elden dolar üzerinden rüşvet alındığı, rüşvet karşılığı mevzuata aykırı olmasına rağmen iskan ruhsatları verilirken paranın Üsküdar Belediye binasında Sinem Dedetaş'ın danışmanı U.M'ye parça parça teslim edildiği HTS, baz verileri ve şüpheli ifadeleriyle belirlenmişti.

#5
Foto - "Rüşvet"ten gözaltına alınmıştı! Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’la ilgili sıcak gelişme

Yapılan çalışma ve tespitlerin ardından 29 Temmuz'da 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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