“Rüşvet”ten gözaltına alınmıştı! Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’la ilgili sıcak gelişme

Gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve beraberindeki 5 kişi adliyeye sevk edildi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı. Başkan Dedetaş ile birlikte 5 kişi daha gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı F.D, Başkan Danışmanı U.M, Özel Kalem A.K, Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ve ilgili birim amirleri ile personelin yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yaptıkları yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ile bazı şüphelilerin ifadeleri üzerine Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.