2024-06-13 13:34:44 Rüşvet konuşmalarını gizlice kaydetmişti... CHP’li eski başkan vekilini şikayet etti
İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi'nde önceki dönem Başkan Vekili olan ve bu dönem aday gösterilmeyen Erkan Özkan’ın ilçedeki bir otele ruhsat vermek için 250 bin dolar rüşvet istemesi henüz hafızalardan silinmezken, müteahhit Harun Karakaya’dan da yaptığı villalara ruhsat vermek için 800 bin lira rüşvet istediği ortaya çıktı. Rüşvet konuşmalarını kayda alan Karakaya, Erkan Özkan, dönemin İmar Müdürü İbrahim Yalça ile dönemin şantiye şefi Serper Dikmen hakkında suç duyurusunda bulundu.