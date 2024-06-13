Rüşvet konuşmalarını gizlice kaydetmişti... CHP’li eski başkan vekilini şikayet etti

DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ HARUN'CUM Karakaya ifadesine şu şekilde devam etti: "Erkan Özkan ile belediyeye girerken karşılaştık. Yanlış yaptığını söyledim. Bana dönerek 'daha yolun başındayız Harun'cum diyerek manalı manalı başını salladı. Görevi kötüye kullanarak inşaatlarıma ruhsat vermeyen ve kasıtlı olarak mühürleyen, rüşvet isteyen dönemin Başkan Vekili Erkan Özkan, dönemin İmar Müdürü İbrahim Yalça ve inşaatları kontrol eden dönemin şantiye şefi Serper Dikmen'den şikayetçiyim." Adı rüşvet skandalına karışan Erkan Özkan geçtiğimiz yerel seçimlerde CHP tarafından aday gösterilmezken, Yalça'nın şu anda belediyede Plan Proje Müdürü, Dikmen'in ise İmar Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.