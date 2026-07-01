Rüşvet, dolandırıcılık, usulsüz kazanç ne ararsan Bolu'da: 7 milyonluk haram parayı paylaşmışlar

Soruşturma kapsamında düzenlenen MASAK raporunun detaylarına da değinen adli kaynaklar, şu bilgileri paylaştı: "Bolu Belediyesinin iştiraki olan Boltur A.Ş. tarafından Mustafa Altındal’ın hesabına toplam 7.042.170 TL + KDV tutarında para transferi yapıldığı tespit edilmiştir. Para transferlerinin kaynağı incelendiğinde, Mustafa Altındal’ın Boltur A.Ş. tarafından yapılan iki ihaleyi aldığı ve ödemelerin bu ihaleler kapsamında yapıldığı görülmüştür. Boltur A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Nihat Yıldız hakkında düzenlenen MASAK raporunda ise; Boltur A.Ş. tarafından Mustafa Altındal adına kayıtlı banka hesabına gönderilen paranın 364.435 TL’lik kısmının Muştu Gıda Mad. Tic. Ltd. Şti.’ne, 1.037.300 TL’lik kısmının ise Ezel Grup Dayanıklı Tüketim Malları Gıda Mobilya ve İnşaat isimli şirkete gönderildiği tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde; Muştu Gıda Mad. Tic. Ltd. Şti.’nin hesabına gelen tutarın şirket yetkilisi İsmail Yozgat’ın hesabına, buradan da aynı gün Özgür Nihat Yıldız’ın hesabına aktarıldığı; Ezel Grup Dayanıklı Tüketim Malları Gıda Mobilya ve İnşaat isimli şirkete gönderilen tutarın 900.000 TL’lik kısmının şirket yetkilisi Yasin Yozgat’ın hesabına, buradan da aynı gün Özgür Nihat Yıldız’ın hesabına gönderildiği belirlenmiştir. Özgür Nihat Yıldız’ın hesabına gelen parayla bir araç satın aldığı, söz konusu aracın fiilen Özgür Nihat Yıldız tarafından kullanıldığı; ancak resmî kayıtlarda İbrahim Çufaoğlu adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.