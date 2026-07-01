  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstemezükçüler ‘Ne gerek var’ diyorlardı! Osmangazi'de 10 yılda dev tasarruf YÖK’ten üniversite adaylarına müjde 16 yeni program açılıyor En geç evlenen ülkeler belli oldu! Türkiye'de evlilik yaşı kaç? Rüşvet, dolandırıcılık, usulsüz kazanç ne ararsan Bolu'da: 7 milyonluk haram parayı paylaşmışlar Kendi işini kurmak isteyenlere hibe yağdı! Bu destekleri sakın kaçırmayın
Gündem
10
Yeniakit Publisher
Rüşvet, dolandırıcılık, usulsüz kazanç ne ararsan Bolu'da: 7 milyonluk haram parayı paylaşmışlar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rüşvet, dolandırıcılık, usulsüz kazanç ne ararsan Bolu'da: 7 milyonluk haram parayı paylaşmışlar

CHP'li Bolu Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet, zimmet, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasının detayları ortaya çıktı. Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, pazar tezgahlarından 'devir parası' adı altında rüşvet almış, kaydı bulunmayan kişilere esnaf kredisi kullandırmış, adrese teslim ihalelerle haksız kazanç elde edilmiş, zimmete geçirilen paralar kooperatif kisvesi altında aklanmaya çalışılmış ve elde edilen 7 milyon lirayı aşkın para, şüphelilere ait şirketlere paylaştırılmış.

#1
Foto - Rüşvet, dolandırıcılık, usulsüz kazanç ne ararsan Bolu'da: 7 milyonluk haram parayı paylaşmışlar

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2026/4047 sayılı soruşturma kapsamında; Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı ve aynı zamanda S.S. Köroğlu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı olan Mustafa Altındal hakkında rüşvet suçu yönünden soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

#2
Foto - Rüşvet, dolandırıcılık, usulsüz kazanç ne ararsan Bolu'da: 7 milyonluk haram parayı paylaşmışlar

Şüpheli Mustafa Altındal hakkında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri uygulandığı bildirilirken adli kaynaklardan yapılan açıklamada, "Tedbir sürecinde yapılan tespitlerde, şüphelinin bazı görüşmelerinde vatandaşlardan parayı özellikle nakit olarak istediği ve şüpheli mahiyette konuşmalar yaptığı değerlendirilmiş; bunun üzerine soruşturma zimmet, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yönünden genişletilmiştir" denildi.

#3
Foto - Rüşvet, dolandırıcılık, usulsüz kazanç ne ararsan Bolu'da: 7 milyonluk haram parayı paylaşmışlar

Altındal'ın, rüşvet suçu kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 17/04/2026 tarihli kararıyla tutuklandığı, rüşvet suçuna ilişkin fiilî ve hukuki irtibat bulunması nedeniyle ilgili dosyada tefrik kararı verildiği ve rüşvet suçuna ilişkin soruşturmanın Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/187 sayılı dosyasıyla birleştirilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

#4
Foto - Rüşvet, dolandırıcılık, usulsüz kazanç ne ararsan Bolu'da: 7 milyonluk haram parayı paylaşmışlar

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, dosya kapsamında alınan beyanlar ve Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası Genel Sekreteri Rafiye Yardımcı’nın beyanları doğrultusunda; Mustafa Altındal’ın pazar tezgâhlarının vatandaşlar arasında devredilmesi işlemlerinde “devir parası” adı altında para talep ettiği, bu paraları nakit olarak istediği, alınan paralar karşılığında herhangi bir makbuz düzenlenmediği ve bu suretle oda adına alındığı değerlendirilen paraları zimmetine geçirdiği tespit edildi.

#5
Foto - Rüşvet, dolandırıcılık, usulsüz kazanç ne ararsan Bolu'da: 7 milyonluk haram parayı paylaşmışlar

Yine dosya kapsamında alınan beyanlar ve yapılan incelemelerde; esnaflık yapmayan ve Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odasına kayıt olma hakkı bulunmadığı değerlendirilen bazı kişilerin, esnaf kredisi kullanmaları amacıyla odaya üye olarak kaydedildikleri; bu kişilerin daha sonra esnaf kredisi olarak bilinen kredilerden yararlandıkları tespit edildi. Adli kaynaklar, bu tespitler üzerine Mustafa Altındal’ın, Bolu 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 22/05/2026 tarihli kararıyla nitelikli dolandırıcılık suçundan da tutuklanmasına karar verdiğini bildirdi.

#6
Foto - Rüşvet, dolandırıcılık, usulsüz kazanç ne ararsan Bolu'da: 7 milyonluk haram parayı paylaşmışlar

Soruşturma kapsamında düzenlenen MASAK raporunun detaylarına da değinen adli kaynaklar, şu bilgileri paylaştı: "Bolu Belediyesinin iştiraki olan Boltur A.Ş. tarafından Mustafa Altındal’ın hesabına toplam 7.042.170 TL + KDV tutarında para transferi yapıldığı tespit edilmiştir. Para transferlerinin kaynağı incelendiğinde, Mustafa Altındal’ın Boltur A.Ş. tarafından yapılan iki ihaleyi aldığı ve ödemelerin bu ihaleler kapsamında yapıldığı görülmüştür. Boltur A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Nihat Yıldız hakkında düzenlenen MASAK raporunda ise; Boltur A.Ş. tarafından Mustafa Altındal adına kayıtlı banka hesabına gönderilen paranın 364.435 TL’lik kısmının Muştu Gıda Mad. Tic. Ltd. Şti.’ne, 1.037.300 TL’lik kısmının ise Ezel Grup Dayanıklı Tüketim Malları Gıda Mobilya ve İnşaat isimli şirkete gönderildiği tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde; Muştu Gıda Mad. Tic. Ltd. Şti.’nin hesabına gelen tutarın şirket yetkilisi İsmail Yozgat’ın hesabına, buradan da aynı gün Özgür Nihat Yıldız’ın hesabına aktarıldığı; Ezel Grup Dayanıklı Tüketim Malları Gıda Mobilya ve İnşaat isimli şirkete gönderilen tutarın 900.000 TL’lik kısmının şirket yetkilisi Yasin Yozgat’ın hesabına, buradan da aynı gün Özgür Nihat Yıldız’ın hesabına gönderildiği belirlenmiştir. Özgür Nihat Yıldız’ın hesabına gelen parayla bir araç satın aldığı, söz konusu aracın fiilen Özgür Nihat Yıldız tarafından kullanıldığı; ancak resmî kayıtlarda İbrahim Çufaoğlu adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.

#7
Foto - Rüşvet, dolandırıcılık, usulsüz kazanç ne ararsan Bolu'da: 7 milyonluk haram parayı paylaşmışlar

Bu tespitler doğrultusunda; Boltur A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Nihat Yıldız’ın ihaleyi anlaşmalı olarak Mustafa Altındal’a verdiği, ihale bedelinin Mustafa Altındal’a ödenmesinin ardından paranın bazı şirketlere aktarıldığı, şirket yetkilileri tarafından kendi hesaplarına geçirilen tutarların Özgür Nihat Yıldız’a gönderildiği ve bu suretle zimmet suçuna konu para hareketlerinin gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir."

#8
Foto - Rüşvet, dolandırıcılık, usulsüz kazanç ne ararsan Bolu'da: 7 milyonluk haram parayı paylaşmışlar

Yapılan soruşturma, inceleme ve tetkikler sonucunda, Boltur A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Nihat Yıldız, Özgür Nihat Yıldız tarafından alındığı değerlendirilen aracın resmî kayıtlardaki sahibi İbrahim Çufaoğlu, ihale mal kabul komisyonu üyeleri Osman Özer, Serdar Gülen, Vildan Yılmazer ve Serhat Gülen, Ezel Grup Dayanıklı Tüketim Malları Gıda Mobilya ve İnşaat isimli şirket yöneticisi Yasin Yozgat, Muştu Gıda Mad. Tic. Ltd. Şti. yetkilisi İsmail Yozgat hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

#9
Foto - Rüşvet, dolandırıcılık, usulsüz kazanç ne ararsan Bolu'da: 7 milyonluk haram parayı paylaşmışlar

Ayrıca Mustafa Altındal’ın zimmetine geçirdiği değerlendirilen paranın bir kısmını kooperatif sekreteri Derya Mutlu adına kayıtlı banka hesabını kullanarak aklamaya çalıştığı; Mustafa Altındal’ın iş ve işlemleri hakkında Derya Mutlu ile Arzu Kartal’ın bilgi sahibi oldukları değerlendirildiğinden, Derya Mutlu ve Arzu Kartal hakkında da arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiği ortaya çıktı. Adli birimlerden yapılan açıklamada, "Arama, el koyma ve gözaltı kararlarının gereği 01/07/2026 tarihinde saat 06.30 itibarıyla yerine getirilmeye başlanmış; 10 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir." denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cengiz

Esnaf odalarıda,diğer meslek odaları gibi ,ne ararsan var bir eline geçiren yıllarca sömürüyor,esnafa neredeyse hiç bir faydaları yok
TÜM YORUMLARA GİT
Ekrem'in sağ kolu Murat mide bulandırdı! "Bin dolar karşılığı ilişkim oldu"
Gündem

Ekrem'in sağ kolu Murat mide bulandırdı! "Bin dolar karşılığı ilişkim oldu"

Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında cezaevine gönderilen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun ile ilgil..
Siyonistlerin köpekleri her yerde! Kefiyeden rahatsız oldu
Dünya

Siyonistlerin köpekleri her yerde! Kefiyeden rahatsız oldu

Kanada’da bir lise mezuniyet töreninde, sahneye çıkan kız öğrencinin boynundaki Filistin kefiyesinin okul görevlisi tarafından çıkarılması s..
Fenerbahçe taraftarı Guendouzi’yi şaşırttı!
Spor

Fenerbahçe taraftarı Guendouzi’yi şaşırttı!

Fenerbahçe’nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, Topuk Yaylası kampında taraftarların antrenmanlara gösterdiği ilgiden etkilendiğ..
'Laik Atak'çı kadın kalp krizinden öldü!
Gündem

'Laik Atak'çı kadın kalp krizinden öldü!

Sosyal medyada yayınladığı, “Laik Atak” videosuyla tanınan Melek Ege Özen isimli tasarımcı Polonya’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını k..
Ölü sayısı 1000’i aştı! Dalga geçilen Paris Belediyesi ABD’yi suçladı!
Dünya

Ölü sayısı 1000’i aştı! Dalga geçilen Paris Belediyesi ABD’yi suçladı!

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Audrey Pulvar, Avrupa'da 1300'den fazla kişinin ölümüne yol açan sıcak hava dalgasının ABD'nin suçu olduğun..
Cennet Cehennem Vadisi’nde anne ayı ve yavrusu böyle görüntülendi
Yaşam

Cennet Cehennem Vadisi’nde anne ayı ve yavrusu böyle görüntülendi

Hakkari’nin Kırıkdağ bölgesindeki Cennet Cehennem Vadisi’ne giden doğaseverler, anne ayı ile yavrusunu cep telefonuyla böyle görüntüledi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23