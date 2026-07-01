Rüşvet, dolandırıcılık, usulsüz kazanç ne ararsan Bolu'da: 7 milyonluk haram parayı paylaşmışlar
CHP'li Bolu Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet, zimmet, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasının detayları ortaya çıktı. Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, pazar tezgahlarından 'devir parası' adı altında rüşvet almış, kaydı bulunmayan kişilere esnaf kredisi kullandırmış, adrese teslim ihalelerle haksız kazanç elde edilmiş, zimmete geçirilen paralar kooperatif kisvesi altında aklanmaya çalışılmış ve elde edilen 7 milyon lirayı aşkın para, şüphelilere ait şirketlere paylaştırılmış.