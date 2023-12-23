Ruslardan Tesla katili elektrikli otomobil

Rus-Ukrayna savaşıyla birlikte birçok alanda dengeler değişti. Bunun en bariz örneklerinden biri de otomobil sektörü. Birçok marka Rusya’ya satışlarını durdurdu ve fabrikalarını kapatma kararı aldı. Ancak tüm bunlara karşılık hamleler de gelmeye başladı. İşte Rusların yeni otomobil markası Amber! Onun için “Tesla katili” diyorlar ama şekil şemaline bakınca durum pek iç açıcı değil. Detaylar haberimizde…