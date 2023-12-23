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Teknoloji-Bilişim
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Ruslardan Tesla katili elektrikli otomobil

2023-12-23 19:42:44
Ruslardan Tesla katili elektrikli otomobil

Rus yapımı Amber "Tesla katili" sloganını kullanarak ABD'li otomobil üreticisi Tesla'ya kafa tatmak istiyor.

#1
Foto - Ruslardan Tesla katili elektrikli otomobil

Rus-Ukrayna savaşıyla birlikte birçok alanda dengeler değişti. Bunun en bariz örneklerinden biri de otomobil sektörü. Birçok marka Rusya’ya satışlarını durdurdu ve fabrikalarını kapatma kararı aldı. Ancak tüm bunlara karşılık hamleler de gelmeye başladı. İşte Rusların yeni otomobil markası Amber! Onun için “Tesla katili” diyorlar ama şekil şemaline bakınca durum pek iç açıcı değil. Detaylar haberimizde…

#2
Foto - Ruslardan Tesla katili elektrikli otomobil

Rusya, otomobil markalarının yaptığı ağır ambargolardan şikayetçi. Zira ülkenin üniversiteleri elektrikli otomobiller konusunda geride kalmamak için birtakım çalışmalar yürütüyor.

#3
Foto - Ruslardan Tesla katili elektrikli otomobil

Bunlardan biri de elektrikli otomobil Amber. Üniversite öğrencileri ve akademisyenleri tarafından tasarlanan Amber için “Tesla katili” lakabı uygun görüldü. Ancak Rus markası Amber için kamuoyu sadece sert eleştirilerde bulundu.

#4
Foto - Ruslardan Tesla katili elektrikli otomobil

Dünyanın en çirkin otomobili Fiat Multipla’yı bilirsiniz. Kendisi her ne kadar çirkin ördek yavrusuna benzese ve aldığı ödülle çirkinliğini tescil ettirse de dünyanın en iyi aile otomobili ödülünün de sahibi. Kısacası Multipla estetik kaygıları bir kenara bırakarak kullanışlılığa odaklı. Ancak Amber için bunu söylemek biraz zor.

#5
Foto - Ruslardan Tesla katili elektrikli otomobil

Otomobil dışarıdan bakıldığında daha çok hafif ticarileri andırıyor. Arka tarafta cam ve kapısı olmayan otomobil daha çok coupe formuna dayanıyor. Aracın muhtelif noktalarında işlevi anlaşılmayan delik ve çıkıntılar mevcut. Yüksek ihtimalle bu noktalarda batarya şarj soketleri bulunuyor. Aracın teknik özellikleri hakkında bilgi verilmedi.

#6
Foto - Ruslardan Tesla katili elektrikli otomobil

Gelen son bilgilerse Rus yapımı Amber otomobilinin üretim yeri hakkında. Otomobilin üretim hattı Rusya’nın Kaliningrad Oblastı’nda bulunan ve bir dönem BMW tarafından işleten Avtator’da olacak. Otomobilin üretim yeri konusunda bilgi vermek gerekirse “ideal” kelimesini kullanmalıyız. Zira Avtator firması 2008 yılına kadar dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden ve montajcılarından biriydi. Birçok marka tarafından işletilen firma yaşanan savaşlar sonucunda kapandı. Genel olarak Rus Amber otomobilini özetlemek gerekirse Ar-Ge konusunda iyi bir iş çıkarıldığını belirtmek gerekli. Zira Rusya dışa bağımlıktan kurtulmak adına okulları da kullanıyor. Ancak ortaya çıkan otomobilin dış pazardaki rekabet koşullarına ayak uydurup uyduramayacağı tam bir merak konusu.

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