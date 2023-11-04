Ruslar, o bölgemizdeki bu ürün için sıraya girdi! Olacak şey değil! Kapış kapış götürüyorlar

Narenciye ihracatında rakiplerin her geçen gün arttığını dile getiren Uçak, Çin'in bile Rusya pazarına ciddi anlamda narenciye ihraç ettiğini ifade etti. Türkiye'nin anapazarının Rusya olduğunu işaret eden Uçak, ihracatın `'ının Ruslara yapıldığını söyledi. Mısır, Fas, İran'da rakip olarak görülürken şimdilerde Azerbaycan'ın da ciddi bir rakip olarak piyasada yer alıyor. Pazar payımızın düşebileceğini işaret eden Uçak, pazarı koruyarak rekabet gücünün arttırılması ile birlikte ürün kalitesinin de artışa geçmesi gerektiğinin altını çizdi. Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatçıya ciddi destekler olduğunu dile getiren Uçak, “Üreticilerimizin kaliteyi artırması gerek. Ürünlerimizin ihracat öncesi burada analizleri kontrolleri yapılıyor. Üretici ile beraber çalışıyoruz. Kalite çok önemli” diye konuştu.