2023-11-04 10:17:25 Ruslar, o bölgemizdeki bu ürün için sıraya girdi! Olacak şey değil! Kapış kapış götürüyorlar
Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında yetişiyor Ruslar almak için sıraya giriyor. Piyasa kızışırken o ülkelerde Türkiye'ye rakip çıkmaya çalışıyor. Verim arttı satışlar patladı. İşte tüm detaylar… Türkiye'nin en önemli ihracat kaynaklarından biri narenciye olurken Ruslar da Bu ürünün peşinden koşuyor. Türkiye'nin en büyük pazarı olarak bilinen Rusya’ya ürün satmak isteyen rakipler de Piyasayı kızıştırıyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya'da rekabetin gitgide arttığını belirtti. Narenciye sezonunda limon, portakal, elma, greyfurt, kivi, Muz gibi sezon meyvelerinin ihracatının başladığını belirten Uçak, Çin ve Azerbaycan'ın yaş sebze meyve ve narenciye ihracatına ciddi bir rakip haline dönüştüğünün altını çizdi. İşte tüm detaylar…