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Ruslar, o bölgemizdeki bu ürün için sıraya girdi! Olacak şey değil! Kapış kapış götürüyorlar

2023-11-04 10:17:25
Ruslar, o bölgemizdeki bu ürün için sıraya girdi! Olacak şey değil! Kapış kapış götürüyorlar

Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında yetişiyor Ruslar almak için sıraya giriyor. Piyasa kızışırken o ülkelerde Türkiye'ye rakip çıkmaya çalışıyor. Verim arttı satışlar patladı. İşte tüm detaylar… Türkiye'nin en önemli ihracat kaynaklarından biri narenciye olurken Ruslar da Bu ürünün peşinden koşuyor. Türkiye'nin en büyük pazarı olarak bilinen Rusya’ya ürün satmak isteyen rakipler de Piyasayı kızıştırıyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya'da rekabetin gitgide arttığını belirtti. Narenciye sezonunda limon, portakal, elma, greyfurt, kivi, Muz gibi sezon meyvelerinin ihracatının başladığını belirten Uçak, Çin ve Azerbaycan'ın yaş sebze meyve ve narenciye ihracatına ciddi bir rakip haline dönüştüğünün altını çizdi. İşte tüm detaylar…

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Foto - Ruslar, o bölgemizdeki bu ürün için sıraya girdi! Olacak şey değil! Kapış kapış götürüyorlar

Narenciye ihracatında rakiplerin her geçen gün arttığını dile getiren Uçak, Çin'in bile Rusya pazarına ciddi anlamda narenciye ihraç ettiğini ifade etti. Türkiye'nin anapazarının Rusya olduğunu işaret eden Uçak, ihracatın `'ının Ruslara yapıldığını söyledi. Mısır, Fas, İran'da rakip olarak görülürken şimdilerde Azerbaycan'ın da ciddi bir rakip olarak piyasada yer alıyor. Pazar payımızın düşebileceğini işaret eden Uçak, pazarı koruyarak rekabet gücünün arttırılması ile birlikte ürün kalitesinin de artışa geçmesi gerektiğinin altını çizdi. Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatçıya ciddi destekler olduğunu dile getiren Uçak, “Üreticilerimizin kaliteyi artırması gerek. Ürünlerimizin ihracat öncesi burada analizleri kontrolleri yapılıyor. Üretici ile beraber çalışıyoruz. Kalite çok önemli” diye konuştu.

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Foto - Ruslar, o bölgemizdeki bu ürün için sıraya girdi! Olacak şey değil! Kapış kapış götürüyorlar

Bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu ifade eden Uçak, ürünlerin kalitesinde düşüş olduğunu söyledi. İklimsel etkenlerin ürünü olumsuz etkilediğini ifade eden Uçak, yağışların olmamasının üreticinin değer altında satış yapmasına neden olduğunu vurguladı. Piyasada işçi olmaması nedeniyle ürünlerin dalda kaldığını ifade eden Uçak, Mersin ve Adana Bölgesinde tarım işçisi sıkıntısı olduğunu söyledi. Türk toplumunun topraktan koptuğunu ifade eden Uçak, 2023 yılı ihracatımızı geçen senenin yüzde 10 üzerinde kapatırız ancak yaşanan olumsuzluklar istediğimiz seviyeye çıkmamıza engel olacaktır” dedi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nden alınan veriler hakkında açıklamalarda bulunan Uçak, şu ifadeleri dile getirdi:

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Foto - Ruslar, o bölgemizdeki bu ürün için sıraya girdi! Olacak şey değil! Kapış kapış götürüyorlar

“Ocak-Eylül 2022 döneminde 40 bin ton narenciye ihracatı karşılığında yaklaşık 19 milyon dolar gelir elde edildiğini belirten Uçak, “2023 yılının aynı döneminde ise yaklaşık 29 bin ton ihracata karşılık 20 milyon dolar gelir elde edildi. Türkiye genelinde ise geçtiğimiz yıl 1 milyon ton ürün ihracatından 419 milyon dolar, 2023 yılında ise 895 bin ton ihracat karşılığında 513 milyon dolar gelir elde edildi. 2022-2023 dönemi rekolte tespitlerimizde ise mandalina, portakal, limonda önemli artış öngördük".

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