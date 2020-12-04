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Dünya
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Rus Youtuber para için hamile kızı öldürdü

2020-12-04 17:12:22
Rus Youtuber para için hamile kızı öldürdü

Rusya'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

#1
Foto - Rusya'da yaşayan Rus asıllı Stas Reeflay adlı YouTuber'a canlı yayın sırasında bir izleyici, yanındaki kızı soğukta bekletmesi karşılığında 1,000 dolar vereceğini söyledi.

Rusya'da yaşayan Rus asıllı Stas Reeflay adlı YouTuber'a canlı yayın sırasında bir izleyici, yanındaki kızı soğukta bekletmesi karşılığında 1,000 dolar vereceğini söyledi.

#2
Foto - Bunun üzerine Reeflay, hamile olduğu öğrenilen Valentina Grigoryeva'yı üstsüz bir şekilde sıfırın altındaki soğukta beklemesi için balkona kapattı.

Bunun üzerine Reeflay, hamile olduğu öğrenilen Valentina Grigoryeva'yı üstsüz bir şekilde sıfırın altındaki soğukta beklemesi için balkona kapattı.

#3
Foto - 28 yaşındaki Grigoryeva, hipotermi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

28 yaşındaki Grigoryeva, hipotermi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

#4
Foto - CİNAYET SONRASI YAYININA DEVAM ETTİ Genç kızın balkonda olduğu süre boyunca yayın yapan Reeflay’ın sağlık görevlilerini aradıktan sonra da yayın yapmaya devam etti.

CİNAYET SONRASI YAYININA DEVAM ETTİ Genç kızın balkonda olduğu süre boyunca yayın yapan Reeflay’ın sağlık görevlilerini aradıktan sonra da yayın yapmaya devam etti.

#5
Foto - Yaşanan olayın ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı olaya tepki gösterdi.

Yaşanan olayın ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı olaya tepki gösterdi.

#6
Foto - OLAY İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, Rusya Soruşturma Komitesi,

OLAY İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, Rusya Soruşturma Komitesi, "Evinde ceset bulunan genç adamın ölen kişiye karşı olası hukuka aykırı eylemleri olup olmadığı kontrol edilecek." açıklamasında bulundu.

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