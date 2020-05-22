Rus tarafından dikkat çeken Türkiye ve S-400 açıklaması

“Mesele şu ki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD ile çok karmaşık ilişkilere sahip. Üstelik bunun büyük oranda suçlusu, Ortadoğu’da çok sakar politika yürüten ABD. Erdoğan, ABD’nin Türkiye’ye ve öncelikle ona karşı bir eylemde bulunmasından endişeleniyor ve bu korkusu asılsız değil. Erdoğan’ın ülkenin hava sahasını Amerika savaş uçaklarına karşı koruma altına alması gerekiyor, çünkü ABD, dış politika operasyonlarında hava kuvvetlerini aktif olarak kullandığını kanıtladı. ABD’nin Irak ve Suriye’de yaptığına benzer Türkiye’ye de hava saldırıların yardımıyla etki yapabileceği yönünde endişeler var. Bu yüzden hava savunma sistemlerinin bir an önce aktive edilmesi yönünde çabalar var. S-400 şu anda dünyanın en iyi hava savunma sistemlerinden biri, Türkiye’nin tüm hava sahasını koruma altına alabilir, tek bir ABD uçağı geçemez”