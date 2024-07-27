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Dünya
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Rus savaş gemileri ABD'nin dibinde gözdağı verdi

2024-07-27 19:53:37
Rus savaş gemileri ABD'nin dibinde gözdağı verdi

Rusya’ya ait savaş gemileri ABD'nin dibinde meydan okudu.

#1
Foto - Rus savaş gemileri ABD'nin dibinde gözdağı verdi

Rus donanmasının Baltık Filosu’na bağlı savaş gemileri Küba’nın başkenti Havana’ya demir attı.

#2
Foto - Rus savaş gemileri ABD'nin dibinde gözdağı verdi

Gemilerin Salı günü yeniden yola çıkmasının beklendiği belirtilerek, gemiler arasında devriye gemisi Neustrahimiy, petrol tankeri Yelna ve eğitim gemisi Smolniy’nin bulunduğu aktarıldı. Eğitim gemisi Smolniy’nin yarın ve pazartesi günleri halk tarafından ziyaret edilebileceği açıklandı.

#3
Foto - Rus savaş gemileri ABD'nin dibinde gözdağı verdi

Küba Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, ziyaretin rutin olduğu ifade edildi.

#4
Foto - Rus savaş gemileri ABD'nin dibinde gözdağı verdi

Rusya’ya ait savaş gemileri en son haziran ayında Küba’yı ziyaret etmişti.

#5
Foto - Rus savaş gemileri ABD'nin dibinde gözdağı verdi

ABD Kuzey Komutanlığı, "Rusya’nın Atlantik’teki konuşlanmaları ABD için doğrudan bir tehdit ya da endişe oluşturmuyor" ifadelerini kullanarak, Kuzey Amerika’daki tüm hareketlerin izlendiğini ekledi.

#6
Foto - Rus savaş gemileri ABD'nin dibinde gözdağı verdi

Öte yandan, en son 12 Haziran’da Rus donanmasına ait Kazan adlı Yasen sınıfı nükleer güçle çalışan seyir füzesi denizaltısı, Amiral Gorshkov adlı firkateyn, Akademik Pashin adlı yakıt gemisi ve Nikolay Chiker adlı römorkör, Küba’nın başkenti Havana’ya demir atmıştı.

#7
Foto - Rus savaş gemileri ABD'nin dibinde gözdağı verdi

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