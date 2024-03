Batı’da Türkiye’ye karşı daha önce de şimdi de yakın bir ülkeymiş gibi davranılmadığına dikkat çeken Yevseyev, “Türkiye, NATO tarafından her zaman yabancı bir ülke olarak algılandı ve nedense Batı’da bu ülkeye her zaman biraz küçümseyici davranıldı. Özellikle ABD, her ne kadar Türkiye’yi müttefik olarak tanımlasa da gerçekte Türkiye ile çok zor ilişkiler içerisinde. Türkiye yardım istediğinde Amerikalılar ona Patriot uçaksavar füze sistemlerini vermek istemedi. Ayrıca birçok veriye göre CIA, Türkiye’de askeri darbe girişiminde bulundu” diye konuştu.