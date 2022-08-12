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Foto - 19 BİN NOKTADA GEL-AL HİZMETİ Ozon'da şu an 120 binden fazla satıcı, kitap ve giyimden gıda ve sağlık ürünlerine kadar 20'den fazla kategoride 100 milyondan fazla ürün bulunuyor. Rakiplerinden farklı olarak Rusya'da 19 binden fazla nokta gel-al hizmeti veriyor. Ozon'un başarısının sonucu, şirket Rus e-Ticaret pazarından daha hızlı büyüdü. Sadece geçen yıl Ozon'un Brüt Ürün Değeri (GMV) 6 milyar dolardı. 2022'nin ilk çeyreğinin sonunda GMV'si yıllık yüzde 139 büyüyerek 2,5 milyar dolara ulaştı ve 2022 sonuna kadar GMV'sini yüzde 80 büyütmeyi hedefliyor. Ozon'ın global markası Ozon Global ise 45 ülkeden 10.000'den fazla satıcıyla Rus tüketicilerle bir araya getiriyor. Şimdilik uluslararası ticaretin ana yönleri Çin, Türkiye, Kazakistan, Beyaz Rusya, Hindistan, Kore, İsrail, Moldova ve Tayland. 2021'de Ozon, Kazakistan ve Beyaz Rusya'daki işini yerelleştirip bölgede pazar platformunu ve kendi lojistik altyapısı oluşturuyor. TÜRKÇE ARAYÜZÜ Ozon, Türkiye'deki daha çok satıcıya ulaşmak için ara yüzünü Türkçe haline getirdi. Uygulamanın da yıl sonuna kadar Türkçe olarak hizmete sunulacağı belirtildi.

19 BİN NOKTADA GEL-AL HİZMETİ Ozon'da şu an 120 binden fazla satıcı, kitap ve giyimden gıda ve sağlık ürünlerine kadar 20'den fazla kategoride 100 milyondan fazla ürün bulunuyor. Rakiplerinden farklı olarak Rusya'da 19 binden fazla nokta gel-al hizmeti veriyor. Ozon'un başarısının sonucu, şirket Rus e-Ticaret pazarından daha hızlı büyüdü. Sadece geçen yıl Ozon'un Brüt Ürün Değeri (GMV) 6 milyar dolardı. 2022'nin ilk çeyreğinin sonunda GMV'si yıllık yüzde 139 büyüyerek 2,5 milyar dolara ulaştı ve 2022 sonuna kadar GMV'sini yüzde 80 büyütmeyi hedefliyor. Ozon'ın global markası Ozon Global ise 45 ülkeden 10.000'den fazla satıcıyla Rus tüketicilerle bir araya getiriyor. Şimdilik uluslararası ticaretin ana yönleri Çin, Türkiye, Kazakistan, Beyaz Rusya, Hindistan, Kore, İsrail, Moldova ve Tayland. 2021'de Ozon, Kazakistan ve Beyaz Rusya'daki işini yerelleştirip bölgede pazar platformunu ve kendi lojistik altyapısı oluşturuyor. TÜRKÇE ARAYÜZÜ Ozon, Türkiye'deki daha çok satıcıya ulaşmak için ara yüzünü Türkçe haline getirdi. Uygulamanın da yıl sonuna kadar Türkçe olarak hizmete sunulacağı belirtildi.

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