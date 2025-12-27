Rusya'da flaş gelişme: İndirim yapılınca Türkiye satışları patladı

Ruskiy Ekspress yetkilileri, erken rezervasyon trendinin daha planlı ve kaliteli tatil anlayışını güçlendirdiğini belirterek, turistlerin en iyi otellerde yerini uygun fiyatlarla garanti altına almaya çalıştığını vurguluyor. Şirket, 2026 yaz sezonu için Türkiye’de özellikle Belek ve Kemer bölgesindeki üst segment beş yıldızlı otellerin yoğun talep gördüğünü, yeni açılan ve premium segmentte konumlanan tesislerin de satış performansıyla öne çıktığını aktarıyor. Aile dostu konseptler, güçlü altyapı, spa ve golf olanakları ile geniş eğlence seçenekleri sunan tesislerin Rus turistlerin tercihlerini belirleyen temel unsurlar arasında yer aldığı ifade ediliyor.