Rusya'da flaş gelişme: İndirim yapılınca Türkiye satışları patladı

Ruskiy Ekspress, satışların geçen yıla göre daha hızlı arttığını ve talebin erken dönemde yoğunlaştığını vurguluyor. Bunun arkasında hem avantajlı fiyatlar hem de popüler tesislerde oda kontenjanlarının sınırlı olması yer alıyor. Şirket, 2024 sezonuna kıyasla tur fiyatlarında ortalama yüzde 20 civarında bir artış yaşandığını, buna rağmen erken rezervasyonun hâlâ önemli bir tasarruf imkânı sunduğunu ifade ediyor.