Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Rus tur operatörü Ruskiy Ekspress, indirimli yaz turları sonrası Türkiye'ye olan talepte patlama yaşandığını bildirdi.

Rusya'da flaş gelişme: İndirim yapılınca Türkiye satışları patladı

Turizm Güncel'de yer alan habere göre Rus tur operatörü Ruskiy Ekspress, Türkiye için erken rezervasyon kampanyası kapsamında indirimli yaz turlarının satışına başladığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2026 yaz sezonuna yönelik talep yılın son aylarında belirgin şekilde artarken, erken rezervasyon satışları geçen yıla kıyasla daha güçlü seyrediyor.

Rusya'da flaş gelişme: İndirim yapılınca Türkiye satışları patladı

Verilere göre, turistlerin bu yıl yaz tatili planlarını alışılmıştan daha erken yapmaya başladığı ve Türkiye’ye yönelik erken rezervasyon talebinin geçen sezonun üzerinde gerçekleştiği belirlendi. Türkiye, geleneksel olarak olduğu gibi 2026 yaz sezonunda da Rus turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında ilk sıradaki yerini koruyor.

Rusya'da flaş gelişme: İndirim yapılınca Türkiye satışları patladı

Şirketin paylaştığı bilgilere göre, erken rezervasyon indirimleri Mayıs 2026’ya kadar devam edecek. Kampanya kapsamında yaz tatillerinde yüzde 40’a varan indirimler sunulurken, bu koşulların özellikle kaliteli otellerde uygun fiyat avantajı yakalamak isteyen turistleri harekete geçirdiği belirtiliyor.

Rusya'da flaş gelişme: İndirim yapılınca Türkiye satışları patladı

Ruskiy Ekspress, satışların geçen yıla göre daha hızlı arttığını ve talebin erken dönemde yoğunlaştığını vurguluyor. Bunun arkasında hem avantajlı fiyatlar hem de popüler tesislerde oda kontenjanlarının sınırlı olması yer alıyor. Şirket, 2024 sezonuna kıyasla tur fiyatlarında ortalama yüzde 20 civarında bir artış yaşandığını, buna rağmen erken rezervasyonun hâlâ önemli bir tasarruf imkânı sunduğunu ifade ediyor.

Rusya'da flaş gelişme: İndirim yapılınca Türkiye satışları patladı

Destinasyon tercihleri incelendiğinde, Antalya kıyıları yine ilk sırada yer alıyor. Rus turistler özellikle Belek, Kemer ve Side bölgelerine yoğun ilgi gösteriyor. Bunun yanı sıra Ege kıyılarına, özellikle Bodrum ve Marmaris’e olan talepte artış gözlenirken, İstanbul da kısa süreli şehir tatilleri için öne çıkan destinasyonlar arasında bulunuyor.

Rusya'da flaş gelişme: İndirim yapılınca Türkiye satışları patladı

Son dönemde kombine turların payının da yükseldiği dikkat çekiyor. Deniz-kum-güneş tatilinin şehir gezileriyle birleştirildiği programlara olan ilgi artarken, sağlık ve termal turizme yönelik seyahatler ile Afyon gibi daha niş destinasyonlara yönelik taleplerin de yükseldiği belirtiliyor. Ayrıca bireysel ve özel rotalara yönelik başvuruların arttığı kaydediliyor.

Rusya'da flaş gelişme: İndirim yapılınca Türkiye satışları patladı

Ruskiy Ekspress yetkilileri, erken rezervasyon trendinin daha planlı ve kaliteli tatil anlayışını güçlendirdiğini belirterek, turistlerin en iyi otellerde yerini uygun fiyatlarla garanti altına almaya çalıştığını vurguluyor. Şirket, 2026 yaz sezonu için Türkiye’de özellikle Belek ve Kemer bölgesindeki üst segment beş yıldızlı otellerin yoğun talep gördüğünü, yeni açılan ve premium segmentte konumlanan tesislerin de satış performansıyla öne çıktığını aktarıyor. Aile dostu konseptler, güçlü altyapı, spa ve golf olanakları ile geniş eğlence seçenekleri sunan tesislerin Rus turistlerin tercihlerini belirleyen temel unsurlar arasında yer aldığı ifade ediliyor.

