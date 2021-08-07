Rus askerlerine saldırı! Ölüler var

Enteresan olarak bir fotoğraf Sovyet-Rus Ural 4320 askeri kamyonunu çöl kamuflajına sahip şekilde gösteriyor. Dışarıda, sağdaki hava filtresi kamyonun Sovyetler Birliği'nde değil Rusya'da yapıldığını ortaya koyuyor. Bundan bağımsız olarak aracın ön camı da bir belirti. İlginç şekilde, benzer Ural kamyonlar 16 Şubat 2018'de Tunus'un Sfax limanında alıkonulan bir Türkiye menşeli gemide de görülmüştü. Tesadüfen geminin adı da Ural'dı ve Türk menşeli bir firma olan Akdeniz RoRo'ya aitti. Gemi Rusya'dan Suriye'ye en azından 2016 yılından beri kargo taşıyordu.