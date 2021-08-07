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Dünya
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Rus askerlerine saldırı! Ölüler var

2021-08-07 17:56:20
Rus askerlerine saldırı! Ölüler var

Dünyanın birçok noktasında askeri gücü bulunan Rusya, dikkat çeken adımlara imza atıyor.

#1
Foto - Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'da karşı karşıya geldiğimiz Rusya, genişleme politikasını sürdürüyor. Suriye üzerinden Afrika ülkelerine ilerleyen Putin yönetimi beklenmedik saldırılarla karşılaştı.

Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'da karşı karşıya geldiğimiz Rusya, genişleme politikasını sürdürüyor. Suriye üzerinden Afrika ülkelerine ilerleyen Putin yönetimi beklenmedik saldırılarla karşılaştı.

#2
Foto - Mepa News'in aktardığı habere göre, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Rus askeri güçlerine yönelik yeni bir saldırı düzenlendiği bildirildi. 5 Ağustos tarihinde ülkenin kuzeybatısındaki Koui bölgesinde Rus askeri güçler ve Wagner mensubu paralı askerler saldırıya uğradı.

Mepa News'in aktardığı habere göre, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Rus askeri güçlerine yönelik yeni bir saldırı düzenlendiği bildirildi. 5 Ağustos tarihinde ülkenin kuzeybatısındaki Koui bölgesinde Rus askeri güçler ve Wagner mensubu paralı askerler saldırıya uğradı.

#3
Foto - Saldırıda en az 2 Rus askeri öldürüldü. Saldırın Rus güçlerinin uğradığı üçşüncü sal

Saldırıda en az 2 Rus askeri öldürüldü. Saldırın Rus güçlerinin uğradığı üçşüncü sal

#4
Foto - Saldırıyı 3R (Return, Reclamation and Rehabilitation) isimli silahlı grubun gerçekleştirdiği ifade edildi.

Saldırıyı 3R (Return, Reclamation and Rehabilitation) isimli silahlı grubun gerçekleştirdiği ifade edildi.

#5
Foto - Burada merak edilen soru, Rusya bölgede ne yapıyor? İşte cevabı... 24 Mart 2018'de Fransız AFP ajansı, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'ye 60 kilometre mesafede Rus eğitmenlerin varlığından bahsetti.

Burada merak edilen soru, Rusya bölgede ne yapıyor? İşte cevabı... 24 Mart 2018'de Fransız AFP ajansı, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'ye 60 kilometre mesafede Rus eğitmenlerin varlığından bahsetti.

#6
Foto - AFP'ye göre bu eğitmenler eskiden Bokassa'ya ait olan Berengo mülkünde konuşluydu. Bölgeye giden bir AFP muhabiri, çadırları ve askeri üniformalar içinde Orta Afrika Cumhuriyeti askerlerine eğitim veren Rusları gördü. Gazetecinin fotoğraf ve video çekmesine izin verilmedi.

AFP'ye göre bu eğitmenler eskiden Bokassa'ya ait olan Berengo mülkünde konuşluydu. Bölgeye giden bir AFP muhabiri, çadırları ve askeri üniformalar içinde Orta Afrika Cumhuriyeti askerlerine eğitim veren Rusları gördü. Gazetecinin fotoğraf ve video çekmesine izin verilmedi.

#7
Foto - AFP'ye göre çadırlar Bokassa'nın mezarının hemen bitişiğindeydi. İnternette erişilebilir olan fotoğraflardan, mezarın yerini belirlenebildi. Uydu görüntüleri yeni nesneleri, belli ki mezarın bitişiğindeki bu çadırları gösteriyor. Uydu görüntüleri arşivi Bokassa'nın mülkündeki bu nesnelerin 21-22 Ocak arası dönemde ortaya çıktığını gösteriyor.

AFP'ye göre çadırlar Bokassa'nın mezarının hemen bitişiğindeydi. İnternette erişilebilir olan fotoğraflardan, mezarın yerini belirlenebildi. Uydu görüntüleri yeni nesneleri, belli ki mezarın bitişiğindeki bu çadırları gösteriyor. Uydu görüntüleri arşivi Bokassa'nın mülkündeki bu nesnelerin 21-22 Ocak arası dönemde ortaya çıktığını gösteriyor.

#8
Foto - Yazı aynı zamanda Rusya'nın, Orta Afrika Cumhuriyeti hükümet birliklerine yönelik BM ambargosundan bir muafiyet aldığından da bahsediyor. Rus Dışişleri Bakanlığı

Yazı aynı zamanda Rusya'nın, Orta Afrika Cumhuriyeti hükümet birliklerine yönelik BM ambargosundan bir muafiyet aldığından da bahsediyor. Rus Dışişleri Bakanlığı "hafif silah ve mühimmatların" Orta Afrika Cumhuriyeti'ne gönderildiğinden bahsediyordu. Haftalık Jeune Afrique'ye göre Rusya'nın BM tarafından onaylanan orduyu destekleme talebi 900 Makarov tabanca, 5200 Kalaşnikof piyade tüfeği, 840 Kalaşnikof makinalı tüfek, 140 keskin nişancı tüfeği, 270 RPG ve 20 MANPADS'in yanı sıra mühimmatı da içeriyor.

#9
Foto - 24 Mart 2018'de Orta Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Faustin-Archange Touadéra'nın resmi Facebook hesabından, Orta Afrika Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri 3. Kara Piyade Taburu'ndan 200 askerin mezuniyetine ait fotoğraflar paylaşıldı. Paylaşıma göre bu askerler bir Avrupalı eğitim misyonu tarafından eğitildi, daha sonra Rus ekipmanıyla faaliyet göstermek üzere eğitim aldılar ve yakında ülkeye konuşlanan BM barış gücü askerlerine katılacaklar.

24 Mart 2018'de Orta Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Faustin-Archange Touadéra'nın resmi Facebook hesabından, Orta Afrika Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri 3. Kara Piyade Taburu'ndan 200 askerin mezuniyetine ait fotoğraflar paylaşıldı. Paylaşıma göre bu askerler bir Avrupalı eğitim misyonu tarafından eğitildi, daha sonra Rus ekipmanıyla faaliyet göstermek üzere eğitim aldılar ve yakında ülkeye konuşlanan BM barış gücü askerlerine katılacaklar.

#10
Foto - Birçok fotoğraf, arkaplanda askeri kıyafetler içerisindeki Kafkas kökenli kişileri gösteriyor. Bunlar Vagner mensupları ya da Rus askerler olabilir ancak bunu kesin olarak söylenemiyor.

Birçok fotoğraf, arkaplanda askeri kıyafetler içerisindeki Kafkas kökenli kişileri gösteriyor. Bunlar Vagner mensupları ya da Rus askerler olabilir ancak bunu kesin olarak söylenemiyor.

#11
Foto - Enteresan olarak bir fotoğraf Sovyet-Rus Ural 4320 askeri kamyonunu çöl kamuflajına sahip şekilde gösteriyor. Dışarıda, sağdaki hava filtresi kamyonun Sovyetler Birliği'nde değil Rusya'da yapıldığını ortaya koyuyor. Bundan bağımsız olarak aracın ön camı da bir belirti. İlginç şekilde, benzer Ural kamyonlar 16 Şubat 2018'de Tunus'un Sfax limanında alıkonulan bir Türkiye menşeli gemide de görülmüştü. Tesadüfen geminin adı da Ural'dı ve Türk menşeli bir firma olan Akdeniz RoRo'ya aitti. Gemi Rusya'dan Suriye'ye en azından 2016 yılından beri kargo taşıyordu.

Enteresan olarak bir fotoğraf Sovyet-Rus Ural 4320 askeri kamyonunu çöl kamuflajına sahip şekilde gösteriyor. Dışarıda, sağdaki hava filtresi kamyonun Sovyetler Birliği'nde değil Rusya'da yapıldığını ortaya koyuyor. Bundan bağımsız olarak aracın ön camı da bir belirti. İlginç şekilde, benzer Ural kamyonlar 16 Şubat 2018'de Tunus'un Sfax limanında alıkonulan bir Türkiye menşeli gemide de görülmüştü. Tesadüfen geminin adı da Ural'dı ve Türk menşeli bir firma olan Akdeniz RoRo'ya aitti. Gemi Rusya'dan Suriye'ye en azından 2016 yılından beri kargo taşıyordu.

#12
Foto - Maritime Bulletin tarafından alıntılanan Tunus medyası raporlarına göre, askeri kamyonların yanı sıra gemi zırhlı araçlar, mühimmat, askeri üniformalar, jeneratörler, tıbbı ekipmanları, uydu iletişim cihazları gemide yer alıyordu. Tunus'taki Rus Büyükelçiliği RIA Novosti'ye geminin kargosunun Orta Afrika Cumhuriyeti yetkililerine gittiğini açıklamıştı.

Maritime Bulletin tarafından alıntılanan Tunus medyası raporlarına göre, askeri kamyonların yanı sıra gemi zırhlı araçlar, mühimmat, askeri üniformalar, jeneratörler, tıbbı ekipmanları, uydu iletişim cihazları gemide yer alıyordu. Tunus'taki Rus Büyükelçiliği RIA Novosti'ye geminin kargosunun Orta Afrika Cumhuriyeti yetkililerine gittiğini açıklamıştı.

#13
Foto - Aynı kaynaklara göre 6 Nisan'da gemi serbest bırakıldı ve İskenderiye limanına yol aldı. Fakat tüm kargoya Tunuslu yetkililerce el konuldu. Rusya'nın bölgeye Suriye'deki Hmeymim üssü, Mısır ve Sudan üzerinden de ulaştığı ifade ediliyor.

Aynı kaynaklara göre 6 Nisan'da gemi serbest bırakıldı ve İskenderiye limanına yol aldı. Fakat tüm kargoya Tunuslu yetkililerce el konuldu. Rusya'nın bölgeye Suriye'deki Hmeymim üssü, Mısır ve Sudan üzerinden de ulaştığı ifade ediliyor.

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