ROSATOM Mersin Bölge Satranç Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu

8 Yaş ve Altı Kategorisi’nde şampiyonluğa Mersin’den Mert Şahin ulaşırken, ikinci Tarsus’tan Kaan Ege Kaya ve Mersin’den Miraç Karakurt üçüncü oldu. 12 Yaş ve Altı Kategorisi’nde Tarsus’tan Kayra Tamer Şen şampiyon olurken, Silifke’den Yusuf Timuçin Şeyhanlı ikinci ve Mersin’den Ilgın Deniz Eroğlu da üçüncü oldu. Turnuvanın şampiyonlarına ödüller ve armağanlar verildi. Turnuvada yarışan en küçük sporcu Tarsus’tan Deniz Yaramış ise AKKUYU NÜKLEER'den özel bir ödül aldı. Ayrıca turnuvanın düzenlendiği ilçelere gönderilmek üzere satranç takımları ve satranç saatleri hediye edildi. TSF Başkanı Gülkız Tulay: “Satranç için atılan her adım geleceğimiz için çok kıymetli” TSF Başkanı Gülkız Tulay, törende sporculara ve katılımcılara bir video mesaj ile seslendi. “ROSATOM Mersin Bölge Satranç Turnuvası”nda dereceye giren sporcuları kutlayan Tulay, “Dünyanın en güçlü teknoloji liderlerinden biri olan Rosatom ile Mersin’de anlamlı bir iş birliğine imza atmaktan mutluyuz. Satranç deyince akla ilk gelen ülkelerden biridir Rusya. Ne mutlu ki artık satranç deyince akla gelen ülkelerden biri de Türkiye. Rosatom da artık Türk satranç ailesinin bir üyesi. Rosatom’la başlattığımız bu yol arkadaşlığının satrançta iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendireceğine, yeni projelere evrileceğine inanıyorum. Çok geniş katılımla yapılan bu şampiyonada, müthiş bir mücadele sergileyerek dereceye giren tüm sporcularımızı da yürekten kutluyorum.” dedi. AKKUYU NÜKLEER A.Ş. NGS İnşaat Direktör Yardımcısı Dmitry Romanets: “Mersin’i satrançta desteklemeye devam edeceğiz” AKKUYU NÜKLEER A.Ş. NGS İnşaat Direktör Yardımcısı Dmitry Romanets ise Mersinlilerin turnuvaya büyük bir ilgi gösterdiğini belirterek, şunları ifade etti: “Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, bir bilgi kuruluşudur, çalışanlarımızın entelektüel potansiyelinin geliştirilmesi şirketin önemli misyonlarından biridir. Bu nedenle, Türkiye Satranç Federasyonu ile böyle bir satranç turnuvası düzenlemekten memnuniyet duyuyoruz. Katılımcı sayısı açısından böylesine dikkat çekici ve benzeri görülmemiş bir bölgesel turnuvanın yapılmasından çok mutluyuz. Rusya satrançta dünyanın en güçlü ülkelerinden biridir. Birçok Rus satranç ustası satranç oyuncuları için rol modeldir. Ancak nükleer sektördeki 75 yılı aşkın deneyimimizle nükleer teknolojilerde de en güçlü ülkeyiz. Bugün bu iki önemli alanın birlikteliğine tanıklık etmekten mutluluk duyduk. Bu turnuva ile Mersin halkının ve özellikle genç neslin bu sporu ne kadar sevdiğini gördük. Satrancın bu kentte daha da yaygınlaşmasına ve yeni şampiyonların çıkmasına destek olmak istiyoruz. İlimizde inşa etmekte olduğumuz Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali hem bölgenin hem de ülkenin kalkınması için büyük yatırımlar yapmaktır ve bugün düzenlenen turnuva da bunun en güzel örneğidir.”