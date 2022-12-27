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Hayat-Aktüel
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ROSATOM Mersin Bölge Satranç Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu

2022-12-27 16:59:12
ROSATOM Mersin Bölge Satranç Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom iş birliğiyle düzenlenen Birinci ROSATOM Bölgesel Satranç Turnuvası'nın final müsabakaları 24 Aralık'ta Mersin'in Gülnar ilçesinde yapıldı. Final turu, AKKUYU NÜKLEER A.Ş. NGS İnşaat Direktör Yardımcısı Dmitry Romanets, TSF Başkan Vekili Aşkın Keleş, Mersin Satranç İl Temsilcisi Ömer Faruk Ercan'ın yaptığı açılış konuşmalarıyla başladı. Törende Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, TSF Asbaşkanı Ömer Asım Ötegen ile Türkiye'nin en güçlü kadın satranççılarından Kadın Büyükusta (WGM) ve Satranç Milli Takım Sporcusu Kübra Öztürk Örenli de hazır bulundu. Mersin Merkez, Tarsus, Silifke, Bozyazı, Erdemli ve Aydıncık ilçelerinde 10-18 Aralık tarihlerinde yapılan elemeleri başarıyla geçen 36 sporcu final müsabakalarında yarışmaya hak kazandı. Mersin bölgesinin genç satranç sporcuları arasında yapılan ilk özel bölge satranç şampiyonası ve bölgenin en büyük turnuvalarından biri olma özelliği taşıyan turnuvaya yaklaşık 800 sporcu katıldı.

#1
Foto - ROSATOM Mersin Bölge Satranç Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu

8 Yaş ve Altı Kategorisi’nde şampiyonluğa Mersin’den Mert Şahin ulaşırken, ikinci Tarsus’tan Kaan Ege Kaya ve Mersin’den Miraç Karakurt üçüncü oldu. 12 Yaş ve Altı Kategorisi’nde Tarsus’tan Kayra Tamer Şen şampiyon olurken, Silifke’den Yusuf Timuçin Şeyhanlı ikinci ve Mersin’den Ilgın Deniz Eroğlu da üçüncü oldu. Turnuvanın şampiyonlarına ödüller ve armağanlar verildi. Turnuvada yarışan en küçük sporcu Tarsus’tan Deniz Yaramış ise AKKUYU NÜKLEER'den özel bir ödül aldı. Ayrıca turnuvanın düzenlendiği ilçelere gönderilmek üzere satranç takımları ve satranç saatleri hediye edildi. TSF Başkanı Gülkız Tulay: “Satranç için atılan her adım geleceğimiz için çok kıymetli” TSF Başkanı Gülkız Tulay, törende sporculara ve katılımcılara bir video mesaj ile seslendi. “ROSATOM Mersin Bölge Satranç Turnuvası”nda dereceye giren sporcuları kutlayan Tulay, “Dünyanın en güçlü teknoloji liderlerinden biri olan Rosatom ile Mersin’de anlamlı bir iş birliğine imza atmaktan mutluyuz. Satranç deyince akla ilk gelen ülkelerden biridir Rusya. Ne mutlu ki artık satranç deyince akla gelen ülkelerden biri de Türkiye. Rosatom da artık Türk satranç ailesinin bir üyesi. Rosatom’la başlattığımız bu yol arkadaşlığının satrançta iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendireceğine, yeni projelere evrileceğine inanıyorum. Çok geniş katılımla yapılan bu şampiyonada, müthiş bir mücadele sergileyerek dereceye giren tüm sporcularımızı da yürekten kutluyorum.” dedi. AKKUYU NÜKLEER A.Ş. NGS İnşaat Direktör Yardımcısı Dmitry Romanets: “Mersin’i satrançta desteklemeye devam edeceğiz” AKKUYU NÜKLEER A.Ş. NGS İnşaat Direktör Yardımcısı Dmitry Romanets ise Mersinlilerin turnuvaya büyük bir ilgi gösterdiğini belirterek, şunları ifade etti: “Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, bir bilgi kuruluşudur, çalışanlarımızın entelektüel potansiyelinin geliştirilmesi şirketin önemli misyonlarından biridir. Bu nedenle, Türkiye Satranç Federasyonu ile böyle bir satranç turnuvası düzenlemekten memnuniyet duyuyoruz. Katılımcı sayısı açısından böylesine dikkat çekici ve benzeri görülmemiş bir bölgesel turnuvanın yapılmasından çok mutluyuz. Rusya satrançta dünyanın en güçlü ülkelerinden biridir. Birçok Rus satranç ustası satranç oyuncuları için rol modeldir. Ancak nükleer sektördeki 75 yılı aşkın deneyimimizle nükleer teknolojilerde de en güçlü ülkeyiz. Bugün bu iki önemli alanın birlikteliğine tanıklık etmekten mutluluk duyduk. Bu turnuva ile Mersin halkının ve özellikle genç neslin bu sporu ne kadar sevdiğini gördük. Satrancın bu kentte daha da yaygınlaşmasına ve yeni şampiyonların çıkmasına destek olmak istiyoruz. İlimizde inşa etmekte olduğumuz Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali hem bölgenin hem de ülkenin kalkınması için büyük yatırımlar yapmaktır ve bugün düzenlenen turnuva da bunun en güzel örneğidir.”

#2
Foto - ROSATOM Mersin Bölge Satranç Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu

TSF Mersin İl Temsilcisi Ömer Faruk Ercan:“Rosatom’un desteği bizim için gurur verici” TSF Mersin İl Temsilcisi Ömer Faruk Ercan da Rosatom’un verdiği desteğin bu bölgede yaşayanlar için oldukça anlamlı olduğunu kaydederek, şunları ifade etti: “800’e yakın sporcunun katıldığı turnuva, iki kategoride 6 farklı ilçede oynanarak bir ilke imza atmıştır. Bu turnuva Akdeniz’in farklı bir ucunda başlamış Antalya’ya kadar yelpaze gibi açılmıştır. Altı etapta gerçekleşen turnuva esnasında veliler ve sporcular, turnuvadan dolayı çok mutlu olduklarını, turnuvanın her yıl yapılmasını istediklerini, verilen katkının çok önemli olduğunu, herkese madalya verilmesinin de çok etki yarattığını ifade ettiler. Çocuklarımızın zihinsel spor gelişimi için satranç oynamalarını çok anlamlı bulduğum gibi, gelişimin bir göstergesi olarak yanı başımızda duran Akkuyu NGS’yi gezmelerini ve gözlem yapmalarını da çok önemsiyorum. Rosatom'un hayat geçirdiği bu projenin ülkemizin ve bölgemizin ileriki yıllarda kalkınmasında öncülük edeceğine inanıyoruz. Mersin Satranç Ailesi olarak Rosatom ve Akkuyu Nükleer yetkililerine teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz.”

#3
Foto - ROSATOM Mersin Bölge Satranç Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu

Ünlü Büyük Usta heyecan yarattı Turnuvanın özel konuğu WGM Kübra Öztürk Örenli, turnuvanın ardından sporcularla renkli ve heyecan verici bir söyleşi yaptı. İki yıl üst üste Avrupa şampiyonu olarak kırılması zor bir rekora imza atan başarılı milli sporcu Örenli, Mersinli gençlere ‘büyük usta yolculuğu’nu anlattı. Satranca 7 yaşında başladığını aktaran usta sporcu şöyle konuştu: “Ben satranç sporuna başladığımda imkansızlıklar içinde mücadele vermek zorunda kaldım. Bilgisayarım yoktu ve kısıtlı sayıda satranç kitaplarından arkadaşlarımla dönüşümlü olarak satranç çalışırdım. Benim yolculuğumda evimin önünde açılan satranç merkezi dönüm noktası oldu. Merkez bana ücretsiz bir şekilde satranç eğitimi verdi ve şampiyonalara katılmamı destekledi. Her spor branşında olduğu gibi satrançta da sponsorlar çok önemli. Sizler satranca ulaşmada satranç eğitimi almada bizden çok şanlısınız. Bunun yanında Mersinlilerin Rosatom gibi çok önemli bir destekçisi var. Böyle bir şampiyonanın düzenlenmesi, satranç takımı, saati gibi her ilçeye materyal desteğinin verilmesi Mersin satrancı için çok anlamlı. Mersinli sporculara şimdi daha çok çalışmak, daha çok turnuvalara katılmak kalıyor. Rosatom’un desteği ile Mersin’de satranç çok farklı noktalara ulaşacağını, Mersin’den usta sporcularımızın Türk satranç tarihinde yer alacağına eminim.”

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