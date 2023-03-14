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Spor
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Ronaldo'dan şaşırtan hareket! Stad buz kesti

2023-03-14 19:44:44
Ronaldo'dan şaşırtan hareket! Stad buz kesti

Al-Nassr futbolcusu Cristiano Ronaldo, yine şaşırtan bir hareketle gündeme geldi.

#1
Foto - Ronaldo'dan şaşırtan hareket! Stad buz kesti

Geçen hafta tribünlere el hareketi çekip şişeleri tekmeleyen Al-Nassr futbolcusu Cristiano Ronaldo, yine çok konuşulacak hareketlere imza attı.

#2
Foto - Ronaldo'dan şaşırtan hareket! Stad buz kesti

Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Abha'ya karşı oynadıkları maçta top ayağındayken hakemin ilk yarıyı bitirmesi Cristiano Ronaldo'yu çıldırttı. Hakemin yüzüne karşı hakaret yağdıran Portekizli yıldız, ardından topu sert şekilde havaya dikti.

#3
Foto - Ronaldo'dan şaşırtan hareket! Stad buz kesti

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan günleri gergin geçiyor. Geçtiğimiz hafta Messi tezahüratlarını duyunca tribünlere el hareketi çekip şişeleri tekmeyen Ronaldo, yine benzer hareketler sergiledi.

#4
Foto - Ronaldo'dan şaşırtan hareket! Stad buz kesti

Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final maçında Al Nassr ile Abha karşı karşıya geldi. Ronaldo'nun takımı Al-Nassr, 21 dakikada bulduğu 2 golle ilk yarıda üstünlüğü ele aldı. 2-0 devam eden ilk yarının sonuna 2 dakika uzatma süresi eklendi. Hakem 47.22'de devreyi bitiren düdüğü çaldı. O sırada topla buluşan Cristiano Ronaldo, düdüğü duyunca kendinden geçti.

#5
Foto - Ronaldo'dan şaşırtan hareket! Stad buz kesti

Hakeme ağır hakaretlerde bulunan Ronaldo, yerden aldığı topu sert şekilde havaya dikti. Ardından sarı kartla cezalandırıldı. Ronaldo'nun agresif hareketleri sahadaki futbolcuları ve tribünleri şoka soktu.

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