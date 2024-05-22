Roma çıkarmasını yankıları devam ederken İBB'den yeni skandal: 160 milyon TL'lik turistik ihale!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 45 gazeteciyle lüks Roma gezisine çıkartmasının yankıları devam ederken İBB'nin yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin geçen ay 'turizm organizasyonu' ihalesi yaptığı 160 milyon 871 bin TL'lik ihaledeki 'yurtdışında 5 yıldızlı otel', 'yüzlerce uçak bileti' ve 'binlerce hediye' şartları olduğu ortaya çıktı. Tüm söylemlerinde israfı bitirdik sloganlarını diline pelesenk eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2027 Avrupa Oyunları imza töreni için Roma'ya götürdüğü 45'i gazeteci 73 kişilik heyetin lüks gezisi gündem oldu. Gezinin tartışmaları devam ederken İBB'nin 'muhtelif turizm organizasyonları ve tanıtım' için ihale açtığı ortaya çıktı. 22 Nisan 2024 günü sonuçlanan ihaleyi 160 milyon 871 bin 250 TL bedelle İBB'nin iştiraki olan İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. kazandı. Seçim kampanyasında 'İsrafı bitirdik' sloganı atan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Roma gezisinde 5 yıldızlı lüks otel Parco Dei Principi Grande Hotel & Spa'da ki konaklama ve özel uçak kiralama harcamaları büyük tepki çekti.