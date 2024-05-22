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Roma çıkarmasını yankıları devam ederken İBB'den yeni skandal: 160 milyon TL'lik turistik ihale!

2024-05-22 10:35:42
Roma çıkarmasını yankıları devam ederken İBB'den yeni skandal: 160 milyon TL'lik turistik ihale!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 45 gazeteciyle lüks Roma gezisine çıkartmasının yankıları devam ederken İBB'nin yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin geçen ay 'turizm organizasyonu' ihalesi yaptığı 160 milyon 871 bin TL'lik ihaledeki 'yurtdışında 5 yıldızlı otel', 'yüzlerce uçak bileti' ve 'binlerce hediye' şartları olduğu ortaya çıktı. Tüm söylemlerinde israfı bitirdik sloganlarını diline pelesenk eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2027 Avrupa Oyunları imza töreni için Roma'ya götürdüğü 45'i gazeteci 73 kişilik heyetin lüks gezisi gündem oldu. Gezinin tartışmaları devam ederken İBB'nin 'muhtelif turizm organizasyonları ve tanıtım' için ihale açtığı ortaya çıktı. 22 Nisan 2024 günü sonuçlanan ihaleyi 160 milyon 871 bin 250 TL bedelle İBB'nin iştiraki olan İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. kazandı. Seçim kampanyasında 'İsrafı bitirdik' sloganı atan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Roma gezisinde 5 yıldızlı lüks otel Parco Dei Principi Grande Hotel & Spa'da ki konaklama ve özel uçak kiralama harcamaları büyük tepki çekti.

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#1
Foto - Roma çıkarmasını yankıları devam ederken İBB'den yeni skandal: 160 milyon TL'lik turistik ihale!

TURİZM ORGANİZASYONLARI İÇİN 160 MİLYON TL'LİK İHALE "Belediyelere israf genelgesi yayınlayacağız. Her kuruş sosyal belediyecilik için, yoksullar için, dezavantajlı gruplar için harcanacak" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söylemlerinin altı boş çıktı. İBB'nin 'muhtelif turizm organizasyonları ve tanıtım' için ihale açtığı ortaya çıktı. 22 Nisan 2024 günü sonuçlanan ihaleyi 160 milyon 871 bin 250 TL bedelle İBB'nin iştiraki olan İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. kazandı.

#2
Foto - Roma çıkarmasını yankıları devam ederken İBB'den yeni skandal: 160 milyon TL'lik turistik ihale!

BİNLERCE EŞANTİYON TALEP EDİLDİ İhalede talep edilen eşantiyonlar ise oldukça çarpıcı nitelikte. 5 bin tişört, 7 bin 500 yağmurluk, 2 bin powerbank, 2 bin USB bellek, bin magnet, 2 bin 500 ter- mos yer aldı. Ayrıca 20 bin teneke kutulu kahve, 2 bin kutu lokum, 10 bin 500 hediye seti de talep edildiği görüldü.

#3
Foto - Roma çıkarmasını yankıları devam ederken İBB'den yeni skandal: 160 milyon TL'lik turistik ihale!

460 UÇAK BİLETİ 500 OTEL KONAKLAMA İhalede 260 adet yurtdışı, 200 adet ise yurtiçi uçak bileti, 500 otel konaklama, 10 gezi teknesi temini şartları yer aldı. Otellerin 5 veya 4 yıldızlı olması gerektiği de şartnamede geçti. GAZETECİLER BU İHALE BÜTÇESİYLE Mİ ROMA'YA GÖTÜRÜLDÜ? Nisan ayında yapılan ihale akıllara İmamoğlu'nun 45 gazeteciye düzenlediği lüks Roma gezisini getirdi. İhalenin içinde yer alan yurtdışı 5 yıldızlı otel ve uçak bileti kalemleri "Gazeteciler bu ihale bütçesi ile mi Roma'ya götürüldü?" sorusunu akıllara getirdi. İMAMOĞLU'NDAN ŞAŞIRTMAYAN AÇIKLAMA İBB Başkanı İmamoğlu, 'Roma seyahati'ne ilişkin olarak "İlk defa İBB'nin kendi bütçesiyle gazetecilerin de katıldığı bir organizasyon düzenledikledik. Bunun yadırganacak bir tarafı yok. Bir eksiğimiz varsa bakarız, bir daha yapmayız" dedi.

#4
Foto - Roma çıkarmasını yankıları devam ederken İBB'den yeni skandal: 160 milyon TL'lik turistik ihale!

#5
Foto - Roma çıkarmasını yankıları devam ederken İBB'den yeni skandal: 160 milyon TL'lik turistik ihale!

#6
Foto - Roma çıkarmasını yankıları devam ederken İBB'den yeni skandal: 160 milyon TL'lik turistik ihale!

#7
Foto - Roma çıkarmasını yankıları devam ederken İBB'den yeni skandal: 160 milyon TL'lik turistik ihale!

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Yorumlar

osman

siz burada çatlayın.imamoğlu 10 puan farkla seçildi.

TATAR RAMAZAN

YİYİN BEYLER YİYİN,YİYİNDE S..MAYIN.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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