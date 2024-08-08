2024-08-08 07:04:29 Roblox neden kapandı? Bakanlıktan son dakika 'Roblox’ açıklaması...
Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çevrim içi oyun platformu Roblox.com'un Türkiye'de erişime kapatılmasının, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla yapıldığını belirtti. Adalet Bakanı Tunç da konuya ilişkin açıklama yaptı.