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Roblox neden kapandı? Bakanlıktan son dakika 'Roblox’ açıklaması...

2024-08-08 07:04:29
Roblox neden kapandı? Bakanlıktan son dakika 'Roblox’ açıklaması...

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çevrim içi oyun platformu Roblox.com'un Türkiye'de erişime kapatılmasının, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla yapıldığını belirtti. Adalet Bakanı Tunç da konuya ilişkin açıklama yaptı.

#1
Foto - Roblox neden kapandı? Bakanlıktan son dakika 'Roblox’ açıklaması...

Roblox isimli çevrimiçi oyun platformuna Türkiye'de erişim engeli getirildi.

#2
Foto - Roblox neden kapandı? Bakanlıktan son dakika 'Roblox’ açıklaması...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Roblox.com'un erişime kapatılmasına ilişkin bilgi verildi.

#3
Foto - Roblox neden kapandı? Bakanlıktan son dakika 'Roblox’ açıklaması...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Roblox.com'un erişime kapatılmasına ilişkin bilgi verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde; Açıklamada, "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir.

#4
Foto - Roblox neden kapandı? Bakanlıktan son dakika 'Roblox’ açıklaması...

Karar UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

#5
Foto - Roblox neden kapandı? Bakanlıktan son dakika 'Roblox’ açıklaması...

Oyun platformu Roblox'a çocuk istismarına yönelik içerikler nedeniyle erişim engeli Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti. Talebi ele alan Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, sunulan dilekçe ve belirtilen internet adresleriyle ilgili araştırma tutanaklarının inceledi.

#6
Foto - Roblox neden kapandı? Bakanlıktan son dakika 'Roblox’ açıklaması...

Hakimlik, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, "Yaşam hakkı, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi sebeplerinden birine bağlı olarak hakimin erişim engeli kararı alabileceği"ni öngören 8/A1'nci maddesi gereğince www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verdi.

#7
Foto - Roblox neden kapandı? Bakanlıktan son dakika 'Roblox’ açıklaması...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Roblox'un kapatılmasına ilişkin X hesabından açıklamada bulundu. Roblox'un çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırdığı için kapatıldığını vurgulayan Bakan Tunç, "Çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir." dedi.

#8
Foto - Roblox neden kapandı? Bakanlıktan son dakika 'Roblox’ açıklaması...

Bakan Tunç'un açıklaması şu şekilde: "Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir.

#9
Foto - Roblox neden kapandı? Bakanlıktan son dakika 'Roblox’ açıklaması...

Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir. Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir."

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