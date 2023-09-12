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Yaşam
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Rize'de herkes bu hastaneyi bekliyor

2023-09-12 15:47:26
Rize'de herkes bu hastaneyi bekliyor

Rize’de deniz dolgusu üzerine yapılacak olan Şehir Hastanesi'nin dolgu çalışmalarında sona geliniyor.

#1
Foto - Rize'de herkes bu hastaneyi bekliyor

Rize'nin Taşlıdere ve Hamidiye mahalleleri arasında 340 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak olan Rize Şehir Hastanesinin dolgu inşaatında sona doğru gelindi.

#2
Foto - Rize'de herkes bu hastaneyi bekliyor

Dolgu inşaatının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmaları için ihale yapılacak. Yapılacak olan ihale kente gelecek olan Sağlık Bakanı yardımcısı tarafından takip edilecek.

#3
Foto - Rize'de herkes bu hastaneyi bekliyor

Dolgu inşaatının az kaldığını yaklaşık 1 buçuk ay içerisinde tamamlanacağını ifade eden Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Rize Şehir Hastanesinin dolgu inşaatı tamamlanmak üzeredir.

#4
Foto - Rize'de herkes bu hastaneyi bekliyor

Zannediyorum kısa bir süre içerisinde dolgu kısmı teslim edilecek. Dolgu kısmı teslim edildikten sonrada ihale süreci başlayacak. Bir inşaat ve emlaktan sorumlu sağlık bakan yardımcımız bu çalışma ile ilgili buraya gelecek.

#5
Foto - Rize'de herkes bu hastaneyi bekliyor

İhale süreci de onun ardından sürecek. Hastane süreci kendi seyrinde ilerliyor. Dolgusu önemli kısımdı.

#6
Foto - Rize'de herkes bu hastaneyi bekliyor

Dolgusunun çok ciddi bir eksiği kalmamış. Belki de 1-1,5 ay içerisinde teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

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