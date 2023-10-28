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Spor
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Rıdvan Dilmen'den Konyaspor'a çok ağır eleştiri! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Yok böyle bir yorum...

2023-10-28 13:40:02
Rıdvan Dilmen'den Konyaspor'a çok ağır eleştiri! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Yok böyle bir yorum...

Futbol Yorumcusu Rıdvan Dilmen, önceki gün canlı yayında Konyaspor Kulüp Başkanı Av. Fatih Özgökçen'e sert çıktı.

#1
Foto - Rıdvan Dilmen'den Konyaspor'a çok ağır eleştiri! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Yok böyle bir yorum...

Dilmen, Konya basınıyla bir araya gelen ve toplantıda Aykut Kocaman ile ilgili “Birçok hoca bizimle çalışmak istiyor. İsimler geliyor ve bunları değerlendiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de Aykut Kocaman. Oyuncu profilimiz ve oyun sistemimizden dolayı Aykut Kocaman ile çalışmayı doğru bulmadık ve düşünmedik” diyen Kulüp Başkanı Özgökçen'e ateş püskürdü.

#2
Foto - Rıdvan Dilmen'den Konyaspor'a çok ağır eleştiri! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Yok böyle bir yorum...

Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Özgökçen için “Kusura bakmasınlar ama bizim futbolumuzun gerisindeler” dedi.

#3
Foto - Rıdvan Dilmen'den Konyaspor'a çok ağır eleştiri! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Yok böyle bir yorum...

“Ben, Aykut Kocaman'ı tanıyorum” diyen Dilmen, daha sonra şunları ifade etti:

#4
Foto - Rıdvan Dilmen'den Konyaspor'a çok ağır eleştiri! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Yok böyle bir yorum...

“Özgökçen, 'Çok isim gelmek istedi. Bunlardan biri de Aykut Kocaman'dı ama çok koptu futboldan' demiş. Aykut hoca Türkiye'de PR ile uğraşmayan nadir insanlardan biri. CV'si çok dolu olmasına rağmen Aykut Kocaman sosyal medyada yok. Oysa birçok teknik adamın çalıştığı ajanslar var. Herkesin kendine göre farklı çalışma metodu var. Aykut hoca evinden işine, işinden evine giden bir insan. Defosuz, pırıl pırıl bir insan. Konyaspor başkanı Allah aşkına Aykut Kocaman ile ilgili konuşurken, bir duracaksınız, rica ediyorum. Aykut hoca size haber yollar mı Allah aşkına 'Beni alın' diye. Konya'da tarihi başarıları elde etmiş Aykut Kocaman. Orada hiç mi Aykut hocayı tanıyan kimseyi görmediniz? Sorsanıza bu demeci vermeden önce. Çok rahatsızım.”

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