Rıdvan Dilmen'den Konyaspor'a çok ağır eleştiri! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Yok böyle bir yorum...

“Özgökçen, 'Çok isim gelmek istedi. Bunlardan biri de Aykut Kocaman'dı ama çok koptu futboldan' demiş. Aykut hoca Türkiye'de PR ile uğraşmayan nadir insanlardan biri. CV'si çok dolu olmasına rağmen Aykut Kocaman sosyal medyada yok. Oysa birçok teknik adamın çalıştığı ajanslar var. Herkesin kendine göre farklı çalışma metodu var. Aykut hoca evinden işine, işinden evine giden bir insan. Defosuz, pırıl pırıl bir insan. Konyaspor başkanı Allah aşkına Aykut Kocaman ile ilgili konuşurken, bir duracaksınız, rica ediyorum. Aykut hoca size haber yollar mı Allah aşkına 'Beni alın' diye. Konya'da tarihi başarıları elde etmiş Aykut Kocaman. Orada hiç mi Aykut hocayı tanıyan kimseyi görmediniz? Sorsanıza bu demeci vermeden önce. Çok rahatsızım.”