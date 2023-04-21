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Ekonomi
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Rezil kepaze oldular! Muhalif medyada 'gaz' sancısı

2023-04-21 13:02:00
Rezil kepaze oldular! Muhalif medyada 'gaz' sancısı

Türkiye'nin tarihi Karadeniz gazı adımı muhalif medyada büyük bir sancıya neden oldu.

#1
Foto - Rezil kepaze oldular! Muhalif medyada 'gaz' sancısı

Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" dün akşam Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyanın merakla beklediği törende müjdeleri peş peşe sıraladı.

#2
Foto - Rezil kepaze oldular! Muhalif medyada 'gaz' sancısı

"Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci müjdesini de duyurdu ve 1 ay boyunca tüm konutların doğalgaz tüketiminden ücret alınmayacağını açıkladı.

#3
Foto - Rezil kepaze oldular! Muhalif medyada 'gaz' sancısı

Filyos Gaz İşleme Tesisi'ndeki töreni takip eden uluslararası basın söz konusu keşfe övgüler yağdırırken muhalefet kanadındaki medya kuruluşları ise görmezden geldi.

#4
Foto - Rezil kepaze oldular! Muhalif medyada 'gaz' sancısı

Seçim yaklaştıkça her gün 'Vatandaş aç, faturalar kabarık' diye haberler yapan muhalif medya, dalga konusu haline getirdiği ve 'gaz yok' diye savunduğu Karadeniz gazının karaya çıkarılmasıyla tam anlamıyla şok oldu.

#5
Foto - Rezil kepaze oldular! Muhalif medyada 'gaz' sancısı

Enerji bağımsızlığına gidilen yolun ilk adımı olan Karadeniz gazına ilişkin tek bir haber dahi yapmayan muhalefet maskara olmasının yanında vatandaşın cebini ilgilendiren ücretsiz gaz haberini görmezden geldi.

#6
Foto - Rezil kepaze oldular! Muhalif medyada 'gaz' sancısı

Muhalif medyanın sessizliği devam ederken ABD, Çin ve Rus basını ise "Doğal gaz keşfi, Avrupa'nın gaz krizini hafifletebilir" yorumunu yaptı.

#7
Foto - Rezil kepaze oldular! Muhalif medyada 'gaz' sancısı

Öte yandan doğalgaz rezervine ilişkin yapılan dezenformasyonlar yeniden gündeme geldi.

#8
Foto - Rezil kepaze oldular! Muhalif medyada 'gaz' sancısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada "Hükümet doğal gaz verecekti. Verdi mi?" demişti.

#9
Foto - Rezil kepaze oldular! Muhalif medyada 'gaz' sancısı

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı canlı yayında "Açın camları, açın pencereleri, 2021'de doğalgaz bedava, diyorlardı ne oldu?" demişti.

#10
Foto - Rezil kepaze oldular! Muhalif medyada 'gaz' sancısı

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan da "Hani bizim Karadeniz’deki doğalgaza ne oldu? Ben onu merak ediyorum. Ne oldu?" ifadelerine yer vermişti.

#11
Foto - Rezil kepaze oldular! Muhalif medyada 'gaz' sancısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervini küçümseyerek "Karadeniz'de bir yer bulduk buradan doğalgaz çıkacak diye neredeyse bayram edecekler" ifadesini kullanmıştı.

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