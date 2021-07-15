2021-07-15 09:33:14 Rezil dizinin oyuncusunun başı belada
Rezil sahneleriyle öne çıkan FOX TV’nin ahlaksız dizisi Yasak Elma’nın başrol oyuncusuyla ilgili bir iddia öne sürüldü.
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Rezil sahneleriyle öne çıkan FOX TV’nin ahlaksız dizisi Yasak Elma’nın başrol oyuncusuyla ilgili bir iddia öne sürüldü.
Eda Ece ile başrollerini paylaştığı Yasak Elma dizisinde Ender karakterini oynayan Şevval Sam'la ilgili ortaya atılan flaş iddia şoke etti.
Sam’ın yüklü bir vergi borcuyla başının belada olduğu öne sürüldü.
Şevval Sam'ın geçen sezon sonu gayrimeşru ilişkileri öne çıkaran Yasak Elma dizisinden ayrılması gündemdeydi.
Yaptığı rolle de eleştirilen Şevval Sam'ın bu yüzden tüm planlarını iptal edip diziye devam etme kararı aldığı ortaya atıldı.
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