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Spor
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Rezalet giderek heryere sıçradı! Para kulelerinden adam vazgeçmiyor! Sıcak gelişme yaşanacak!

2024-03-22 11:37:46
Rezalet giderek heryere sıçradı! Para kulelerinden adam vazgeçmiyor! Sıcak gelişme yaşanacak!

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde yoluna devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcıyla birlikte Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefleyen siyah-beyazlı ekip, bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Bu sırada kadroda düşünülmeyen Vincent Aboubakar'ın aldığı maaş, Beşiktaş'ta büyük bir çıkmazı da beraberinde getirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Rezalet giderek heryere sıçradı! Para kulelerinden adam vazgeçmiyor! Sıcak gelişme yaşanacak!

Hasan Arat yönetiminde henüz iyi bir noktaya gelemeyen Kara Kartal, Portekizli çalıştırıcının geleceğini de sorguluyor.

#2
Foto - Rezalet giderek heryere sıçradı! Para kulelerinden adam vazgeçmiyor! Sıcak gelişme yaşanacak!

Milli ara öncesi ligde Antalyaspor'a mağlup olan Beşiktaş'ın tek çıkar yolu da Türkiye Kupası'nı kazanmak.

#3
Foto - Rezalet giderek heryere sıçradı! Para kulelerinden adam vazgeçmiyor! Sıcak gelişme yaşanacak!

4 günlük izin sona ererken, siyah-beyazlılar, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına Fernando Santos yönetiminde start verdi.

#4
Foto - Rezalet giderek heryere sıçradı! Para kulelerinden adam vazgeçmiyor! Sıcak gelişme yaşanacak!

Siyah-beyazlılar, bugün ise Karadağ ekibi Buducnost ile hazırlık maçı yapacak. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

#5
Foto - Rezalet giderek heryere sıçradı! Para kulelerinden adam vazgeçmiyor! Sıcak gelişme yaşanacak!

Kartal, ikinci hazırlık maçını ise 28 Mart Perşembe günü Fatih Karagümrük ile oynayacak.

#6
Foto - Rezalet giderek heryere sıçradı! Para kulelerinden adam vazgeçmiyor! Sıcak gelişme yaşanacak!

122 MİLYON TL'DEN VAZGEÇMİYOR

#7
Foto - Rezalet giderek heryere sıçradı! Para kulelerinden adam vazgeçmiyor! Sıcak gelişme yaşanacak!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakıldıktan sonra teknik direktör Fernando Santos'un talebiyle affedilen Vincent Aboubakar, geri dönüşünde kendisinden beklentileri bir türlü karşılayamadı.

#8
Foto - Rezalet giderek heryere sıçradı! Para kulelerinden adam vazgeçmiyor! Sıcak gelişme yaşanacak!

Siyah-beyazlılar, gelecek sezon için düşünmedikleri Kamerunlu golcüyü satıp hem bonservis geliri elde etmeyi hem de 3.5 milyon Euro'luk (Yaklaşık 122 milyon TL) maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor.

#9
Foto - Rezalet giderek heryere sıçradı! Para kulelerinden adam vazgeçmiyor! Sıcak gelişme yaşanacak!

Ancak oyuncu, Beşiktaş'ta kazandığı rakamı alabileceği bir kontrata imza atmak istiyor. Aksi bir durumda ayrılmayı düşünmüyor.

#10
Foto - Rezalet giderek heryere sıçradı! Para kulelerinden adam vazgeçmiyor! Sıcak gelişme yaşanacak!

Aboubakar'la ilgili bir başka sorun ise taliplilerinin bonservis bedeli ödemekten kaçınması... Ara transfer döneminde Brezilya'dan Corinthians, Gremio, Rusya'dan Spartak Moskova, Suudi Arabistan'dan Al-Shabab ve Damac, Katar'dan Al-Rayyan ile ABD'den Los Angeles Galaxy tecrübeli futbolcu için teklif yapan takımlar olmuştu.

#11
Foto - Rezalet giderek heryere sıçradı! Para kulelerinden adam vazgeçmiyor! Sıcak gelişme yaşanacak!

Bu kulüplerden ikisinin ilgilerinin hala sürdüğü ancak oyuncuyu bedelsiz olarak kadrolarına katmayı planladıkları öğrenildi.

#12
Foto - Rezalet giderek heryere sıçradı! Para kulelerinden adam vazgeçmiyor! Sıcak gelişme yaşanacak!

Sabah'a göre; Beşiktaş formasıyla 110 maça çıkan Vincent Aboubakar, 59 gol ve 14 asistle skora toplamda 73 kez katkı sağladı.

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