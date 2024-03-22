2024-03-22 11:37:46 Rezalet giderek heryere sıçradı! Para kulelerinden adam vazgeçmiyor! Sıcak gelişme yaşanacak!
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde yoluna devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcıyla birlikte Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefleyen siyah-beyazlı ekip, bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Bu sırada kadroda düşünülmeyen Vincent Aboubakar'ın aldığı maaş, Beşiktaş'ta büyük bir çıkmazı da beraberinde getirdi. İşte son dakika haberinin detayları…