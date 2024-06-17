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Ekonomi
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Resmi Gazete'de yayımlandı! 62.996 işçi ve memur alımı yapılacak

2024-06-17 14:23:41
Resmi Gazete'de yayımlandı! 62.996 işçi ve memur alımı yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre 17 kurum 62.996 işçi ve memur alımı gerçekleştirilecek. İşte, açık kamu personeli alımı ilanları...

#1
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! 62.996 işçi ve memur alımı yapılacak

Pek çok kişi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istiyor. Bu sebeple açık ve güncel kamu personel alımı ilanları araştırılıyor. İşte, güncel kamu personel alımı ilanları...

#2
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! 62.996 işçi ve memur alımı yapılacak

Adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne sözlü sınav ve mülakat ile 7-9'uncu dereceli kadrolara 50 idare memuru öğrencisi alımı yapılacak. 24 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 28 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

#3
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! 62.996 işçi ve memur alımı yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığına 25 bin uzman erbaş alınacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024 Yılı 2. Dönem Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı. Bakanlığın "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapılacak başvurular, 30 Haziran saat 23.59'da sona erecek. Uzman erbaş temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen kontenjan dahilinde "piyade, tank, topçu, hava savunma, istihkam, muhabere, ulaştırma, bakım, ikmal, mühimmat, sıhhiye ve veteriner" sınıflarında olacak. 3 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

#4
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! 62.996 işçi ve memur alımı yapılacak

Sağlık Bakanlığı Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

#5
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! 62.996 işçi ve memur alımı yapılacak

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Genel Komutanlığı 1 Arapça bilen mütercim, 1 İspanyolca bilen mütercim, 1 veteriner, 1 çevre mühendisi, 3 sosyolog, 8 hizmetli olmak üzere toplamda 15 memur alımı yapacak. 13 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

#6
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! 62.996 işçi ve memur alımı yapılacak

YÖK Yükseköğretim Kurulu bünyesine 2 şoför, 1 aşçı yardımcısı, 8 büro personeli, 1 tekniker, 3 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 15 sözleşmeli personel alımı yapılacak. 13 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 28 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

#7
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! 62.996 işçi ve memur alımı yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans programından mezun olan ve en az B sınıfı sürücü belgesi olan 23 erkek ve 3 kadın ile üniversitelerin Adalet ön lisans programından mezun olan ve en az B sınıfı sürücü belgesi olan 8 erkek ve 2 kadın zabıta memuru alacak. 24 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 28 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

#8
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! 62.996 işçi ve memur alımı yapılacak

Karabağlar Belediyesi İzmir ili Karabağlar Belediye Başkanlığı 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) P93 puan türünden en az 65 puan alan; Adalet, Özel Güvenlik ve Koruma, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler ön lisans programlarının birinden mezun olan; en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olan 1 kadın 7 erkek zabıta memuru alacağını duyurdu. 22 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

#9
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! 62.996 işçi ve memur alımı yapılacak

Atabağı Belediyesi Siirt ili Baykan İlçesi Atabağı Belediye Başkanlığı tekniker kadrosu için KPSS P3 puan türünden en az 65 puan almış, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip, inşaat, inşaat teknikerliği veya inşaat teknolojisi alanlarından birinde ön lisans eğitimini tamamlamış 1 adet memur alımı yapacak. 22 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

#10
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! 62.996 işçi ve memur alımı yapılacak

Kafkas Üniversitesi Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü; 1 hemşire, 1 programcı, 15 büro personeli, 5 sağlık teknikeri, 1 teknisyen, 3 destek personeli olmak üzere toplamda 26 sözleşmeli personel alımı yapacak. 3 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

#11
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! 62.996 işçi ve memur alımı yapılacak

Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde istihdam edilmek üzere 43 hemşire, 16 sağlık teknikeri, 2'şer biolog, laborant, büro personeli, destek personeli ve tekniker ile 1'er sağlık fizikçisi, perfüzyonist ve teknisyen kadrolarına toplamda 72 adet sözleşmeli personel alımı yapılacak. 6 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

#12
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! 62.996 işçi ve memur alımı yapılacak

İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde istihdam edilmek üzere Musiki Paleograf ve İcracısı unvanında 11 adet sözleşmeli personel alımı yapacak. 7 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 21 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

#13
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! 62.996 işçi ve memur alımı yapılacak

Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi Rektörlüğü; 1 avukat, 6 muhasebeci, 1 fizyoterapist, 3 hemşire, 1 diyaliz hemşiresi, 2 tıbbi sekreter, 1 diş protezi teknikeri, 1 iklimlendirme teknisyeni, 2 yapı yüzey kaplama teknikeri, 1 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 19 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 7 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 28 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

#14
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! 62.996 işçi ve memur alımı yapılacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi'ne 1 öğretim görevlisi, Yabancı Diller Yüksekokulu'na 2 öğretim görevlisi, Ekonomi Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı'na 1 profesör, Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı'na 1 doçent, Ekonomi Bölümü Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı'na 1 doktor öğretim üyesi, Psikoloji Bölümü Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı'na 1 profesör, Antropoloji Bölümü Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı'na 1 doçent, İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı'na (Disiplinlerarası) 1 doçent, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı'na 1 doçent olmak üzere toplamda 3 öğretim elemanı, 7 öğretim üyesi alımı yapacak. 7 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 24 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

#15
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! 62.996 işçi ve memur alımı yapılacak

Bingöl Üniversitesi Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü; 10 destek personeli, 2 koruma ve güvenlik personeli, 3 teknisyen, 1 fizyoterapist, 1 diğer sağlık personeli, 4 sağlık teknikeri, 3 büro personeli olmak üzere toplamda 24 sözleşmeli personel alımı yapacak. 10 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 24 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

#16
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! 62.996 işçi ve memur alımı yapılacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü; 2 biyolog, 2 programcı, 14 büro personeli, 74 destek personeli, 1 odyolog, 1 tıbbi görüntüleme teknikeri, 1 tıbbi laboratuvar teknikeri, 1 fizyoterapist, 44 hemşire, 21 koruma ve güvenlik görevlisi, 22 sağlık teknikeri, 4 teknisyen olmak üzere toplamda 189 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 14 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 28 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

#17
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! 62.996 işçi ve memur alımı yapılacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü; Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 3, Turizm Fakültesi'ne 2, Teknoloji Fakültesi'ne 9, Ziraat Fakültesi'ne 3, Spor Bilimleri Fakültesi'ne 1, Sakarya Meslek Yüksekokulu'na 4 olmak üzere toplamda 22 öğretim üyesi; Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu'na 6, Hendek Meslek Yüksekokulu'na 5, Arifiye Meslek Yüksekokulu'na 2, Feriziye Meslek Yüksekokulu'na 1 olmak üzere toplamda 14 öğretim görevlisi alacak. 15 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

#18
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! 62.996 işçi ve memur alımı yapılacak

Harran Üniversitesi Harran Üniversitesi Rektörlüğü, Diş Hekimliği Fakültesi'ne 2, Eczacılık Fakültesi'ne 3, Eğitim Fakültesi'ne 7, Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 3, Tıp Fakültesi'ne 30, Veteriner Fakültesi'ne 6 olmak üzere toplamda 51 öğretim üyesi alacak. 15 Haziran 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Kaynak: Sabah

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