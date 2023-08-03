Resmen yakıtı kokluyorlar! Yakıt tüketimi en az olan otomobiller

Hazırladığımız listede yakıt tüketimi en az olan otomobilleri bir araya getirdik. Bazı modeller yakıt tüketimi ile şaşırtıyor! Döviz kurlarının yükselmesi ile birlikte benzin ve mazot fiyatları artık cep yakıyor. Bu fiyatlara bir de yeni ÖTV’nin eklenmesi ile çoğu kişi yakıt almadan önce iki kere düşünüyor. Özellikle yakıt tüketimi yüksek olan araçlar, kullanıcılarını maddi açıdan çok fazla zorlar konuma geldi. Bu yüzden yakıt tüketimi düşük olan araçlara olan ilgi bir kat daha arttı. İşte Türkiye’de yakıt tüketimi en az olan araçlar! Biz de hazırladığımız listede yakıt tüketimi en az olan otomobilleri bir araya getirdik. Tahmin edebileceğiniz gibi liste geleneksel hibrit ve dizel araçlardan oluşuyor. Ancak listeye şarj edilebilir hibrit araçlara yer vermediğimizi hatırlatalım. Çünkü bu araçlar düzenli şarj edildikleri takdirde teorik olarak sadece elektrik enerjisi ile yol alabiliyorlar.