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Spor
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Resmen şok olacaksınız: O isimle ilgili flaş gelişme: Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Bu ismi alan yaşadı: Herkes şaşkın…

2024-02-07 16:20:43
Resmen şok olacaksınız: O isimle ilgili flaş gelişme: Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Bu ismi alan yaşadı: Herkes şaşkın…

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Fernando Santos sonrası yeni yıldızları kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlı yönetim, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Resmen şok olacaksınız: O isimle ilgili flaş gelişme: Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Bu ismi alan yaşadı: Herkes şaşkın…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Fernando Santos yönetiminde yoluna devam eden Beşiktaş, üçüncülük için mücadele veriyor.

#2
Foto - Resmen şok olacaksınız: O isimle ilgili flaş gelişme: Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Bu ismi alan yaşadı: Herkes şaşkın…

Ligde Trabzonspor'u mağlup eden Beşiktaş, ligde 3 maç aradan sonra galip geldi ve puanını 39'a yükseltti.

#3
Foto - Resmen şok olacaksınız: O isimle ilgili flaş gelişme: Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Bu ismi alan yaşadı: Herkes şaşkın…

SEMİH KILIÇSOY'A DEVLER TALİP OLDU 18 yaşındaki futbolcu, 11 maçta 7 gol ve 1 asist üreterek 15 üst düzey ligde skora en fazla katkı sağlayan 18 yaş altı oyuncu olurken, dev kulüpleri de peşine taktı.

#4
Foto - Resmen şok olacaksınız: O isimle ilgili flaş gelişme: Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Bu ismi alan yaşadı: Herkes şaşkın…

Almanya'dan Dortmund ve Frankfurt, İngiltere'den Arsenal ve Aston Villa, İspanya'dan Atletico Madrid, İtalya'dan da Juventus, Semih için scout ekiplerini görevlendirdi.

#5
Foto - Resmen şok olacaksınız: O isimle ilgili flaş gelişme: Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Bu ismi alan yaşadı: Herkes şaşkın…

Ara transfer döneminde ise Svensson ve Joe Warroll'u kadrosuna katan Kartal, transferin son günlerinde bir hamle daha yapmak istiyor.

#6
Foto - Resmen şok olacaksınız: O isimle ilgili flaş gelişme: Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Bu ismi alan yaşadı: Herkes şaşkın…

GUEYE KARTAL'A DA ÖNERİLDİ Marsilya'da sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilemeyen ve kadro dışı bırakılan Pape Gueye, Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'a da önerildi.

#7
Foto - Resmen şok olacaksınız: O isimle ilgili flaş gelişme: Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Bu ismi alan yaşadı: Herkes şaşkın…

Sabah'a göre; Fransız kulübünün, 25 yaşındaki oyuncuya, "Kendine takım bul" resti çektiği belirtildi.

#8
Foto - Resmen şok olacaksınız: O isimle ilgili flaş gelişme: Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Bu ismi alan yaşadı: Herkes şaşkın…

Hem ön libero hem de merkez orta saha olarak görev yapabilen Gueye'nin, 8 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

#9
Foto - Resmen şok olacaksınız: O isimle ilgili flaş gelişme: Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Bu ismi alan yaşadı: Herkes şaşkın…

Toplam 35 maça çıkarken 2 gol ve 4 asist ile oynadı. Pape Gueye transferi için son kararı Fernando Santos verecek.

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