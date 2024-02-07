2024-02-07 16:20:43 Resmen şok olacaksınız: O isimle ilgili flaş gelişme: Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Bu ismi alan yaşadı: Herkes şaşkın…
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Fernando Santos sonrası yeni yıldızları kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlı yönetim, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte son dakika haberinin detayları...