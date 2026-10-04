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Resmen ilan edildi! "Kurtuluş Savaşı" başlattık

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Resmen ilan edildi! "Kurtuluş Savaşı" başlattık

Yemen ordusu yaptığı açıklamada "Husilere karşı "kurtuluş savaşı" başlattık" ifadelerine yer verdi.

#1
Foto - Resmen ilan edildi! "Kurtuluş Savaşı" başlattık

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Yemen'de başkent Sana'yı ve çeşitli kentleri elinde bulunduran Husilere karşı verilen mücadeleye ilişkin açıklama yaptı. Nezili, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi'nin talimatı doğrultusunda ülkedeki darbenin sonlandırılması, devlet kurumlarının yeniden tesisi, halkın çektiği sıkıntıların giderilmesi ve Yemenlilerin egemenliğin yalnızca halka ait olduğu bir ülkede yaşama hakkı için "kurtuluş savaşı" başlattıklarını belirtti.

#2
Foto - Resmen ilan edildi! "Kurtuluş Savaşı" başlattık

Sözcü, söz konusu savaşla devletin tüm topraklarının yeniden kontrol altına alınması, ulusal egemenliğin tamamen tesis edilmesi, Husilerin elindeki bölgelerde darbenin tüm izlerinin silinmesinin hedeflendiğini söyledi. Yemen ordusunun, "isyancı Husilerin terör yuvalarına" doğru kararlılık ve azimle ilerlediğini vurgulayan Nezili, Yemen halkına, ülke tarihinin bu kritik aşamasında orduya destek olma çağrısında bulundu.

#3
Foto - Resmen ilan edildi! "Kurtuluş Savaşı" başlattık

Husilerin verdiği zararın Yemen'in sınırlarını aşarak bölgesel ve uluslararası alana da yayıldığına dikkati çeken Nezili, bu ulusal mücadelenin ayrıca Yemen'in Arap dünyasındaki konumunu yeniden kazanması için köprü niteliğinde olduğunu ifade etti. Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, bugün devlet televizyonunda yayımlanan videosunda Husilerin kontrolündeki yerleri geri almak için geniş kapsamlı askeri operasyon başlattıklarını açıklamıştı.

#4
Foto - Resmen ilan edildi! "Kurtuluş Savaşı" başlattık

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasında temmuz ayında şiddetlenmeye başlayan çatışmalarda son dönemde artış yaşanıyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

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Yorumlar

Asım

ABD silahları yla kimime karşı hangi egemenliği sağlayacaksınız, halk sizi istemiyor, yanınızda değil, suud parasını ödediği paralı askerlerle abd egemenliği İ tesis etmeye çalışıyorsunuz. ABD nin vekil uşakları
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