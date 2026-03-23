Resmen hazine! Kalp dostu meyve var ama biz kıymetini yeterince bilmiyoruz! Öyle bir şey ki... Ayrı bir şey

Alıç, doğada kendiliğinden yetişen, kalp ve damar sağlığı başta olmak üzere sayısız faydası bulunan, halk arasında kıymeti yeni anlaşılan "doğal bir hazine" olarak nitelendirilmektedir. Alıç meyvesi (yemişen) C vitamini açısından zengin, mayhoş tatlı bir meyvedir. Alıç (Crataegus), gülgiller familyasına ait, özellikle kalp ve damar sağlığı üzerindeki olumlu etkileriyle bilinen, yabani olarak yetişen dikenli bir ağaç ve onun küçük, mayhoş meyvesidir. Anadolu'da yaygın olarak bulunan bu meyve; sarı, turuncu ve kırmızı renklerde olabilir. Alıç, beyaz veya pembe kokulu çiçekleri ve küçük koyu kırmızı meyveleri olan, gülgiller familyasına ait bir bitkidir. Alıç faydaları ve zararları! Doğada kendiliğinden yetişen sarı, kırmızı renkli meyvelere sahip olan alıç, yüksek antioksidan etkisi nedeniyle özellikle kalp sağlığının korunmasında önemli role sahiptir. Alıç sirkesi kalp sağlığını destekler, sindirimi düzenler, bağışıklığı güçlendirir ve doğal şekilde kilo kontrolüne yardımcı olur. Alıç sirkesi, mide ve bağırsak hareketlerini düzenler ve sindirim sorunlarının giderilmesine yardımcı olur. Alıç meyvesi, kalp sağlığını destekleyen önemli bir doğal kaynaktır. Alıç, kalp ve damar sağlığını destekleyen, kan basıncını dengeleyen, yüksek antioksidan içeriğiyle bağışıklığı güçlendiren ve sindirim sistemini düzenleyen şifalı bir meyvedir. Kalp damarlarını genişleterek kan akışını rahatlatır, kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olur, sakinleştirici etkisiyle sinir sistemini yatıştırır ve doğal bir C vitamini kaynağıdır.Alıç sirkesi, alıç meyvesinin doğal fermantasyonuyla elde edilen, kalp-damar sağlığını destekleyen, antioksidan zengini şifalı bir sirkedir. Alıç sirkesi Zararları:Alıç sirkesi, özellikle aşırı tüketildiğinde veya seyreltilmeden içildiğinde mide asidini artırarak reflü, gastrit, ülser gibi mide sorunlarına, diş minesinde aşınmaya ve potasyum kaybına yol açabilir. Alıç sirkesi kullananların Yorumları:Alıç sirkesi kullanıcıları, özellikle kalp sağlığı, yüksek tansiyon, kolesterol ve sindirim sorunlarına iyi geldiğini belirterek, düzenli kullanımda metabolizmayı hızlandırdığını ve ödem attırdığını ifade ediyor Sarı alıç, antiinflamatuar özellikleriyle kanser gelişiminde rol oynayan iltihaplanma seviyesini azaltabilir.