Resmen hazine! Kalp dostu meyve var ama biz kıymetini yeterince bilmiyoruz! Öyle bir şey ki... Ayrı bir şey
Resmen hazine! Kalp dostu meyve var ama biz kıymetini yeterince bilmiyoruz! Öyle bir şey ki... Ayrı bir şey

Sivas’ta kırsal alanlarda kendiliğinden yetişen alıç, doğada kendiliğinden yetişen ve "kıymeti yeterince bilinmeyen bir hazine" olarak nitelendirilen alıç meyvesi tezgâhlarda satışa sunulmaya başlandı. İşte detaylar...

Sivas’ta kırsal alanlarda kendiliğinden yetişen ve halk arasında “Aluç” olarak da bilinen alıç meyvesi, sonbahar aylarıyla birlikte dalından tek tek toplanarak tezgâhlarda satışa sunulmaya başladı.

Şifa deposu olan alıç, içerdiği flavonoid ve aminoasitler sayesinde özellikle damar sağlığı ve kalp dostu etkisi ile biliniyor. Yurt dışında da birçok bitkisel takviyede kullanılan alıç, Sivas’ın birçok ilçesinde vatandaşlar tarafından özenle toplanıyor.

Sivas’ın Divriği, İmranlı, Hafik ve merkez köylerinde doğal olarak yetişen alıç, yöre halkı tarafından tek tek elle toplanıyor. Köylüler, topladıkları meyveleri ipe dizerek pazarlara getiriyor. Doğal ürünlerin pazarlara çıkışı ile birlikte Sivaslılar, şifa deposu meyveyi taze şekilde tüketme imkânı buluyor. Uzmanlara göre alıç, damar genişletici özelliği sayesinde kalp sağlığına olumlu etki ediyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiriyor, bağırsaklara iyi geliyor ve metabolizmayı destekliyor. Alıç meyvesinden ayrıca sirke de üretiliyor. Hal esnafı, alıç sirkesinin diğer sirkelerden daha kıymetli olduğunu ve özellikle sağlık amaçlı tercih edildiğini belirtiyor.

Sivaslı esnaf Ahmet Şarkışla, bu yıl kuraklık ve ani soğukların verimi azalttığını söyledi. Şarkışla, “Geçen sene 300-400 kilogram satış yapıyorduk. Bu sene ise ancak 50 kilo alabildik. Geçen yıl kilogramı 50-60 TL arasında satılırken, bu yıl 80-100 TL bandında satılıyor” dedi.

Alıç, doğada kendiliğinden yetişen, kalp ve damar sağlığı başta olmak üzere sayısız faydası bulunan, halk arasında kıymeti yeni anlaşılan "doğal bir hazine" olarak nitelendirilmektedir. Alıç meyvesi (yemişen) C vitamini açısından zengin, mayhoş tatlı bir meyvedir. Alıç (Crataegus), gülgiller familyasına ait, özellikle kalp ve damar sağlığı üzerindeki olumlu etkileriyle bilinen, yabani olarak yetişen dikenli bir ağaç ve onun küçük, mayhoş meyvesidir. Anadolu'da yaygın olarak bulunan bu meyve; sarı, turuncu ve kırmızı renklerde olabilir. Alıç, beyaz veya pembe kokulu çiçekleri ve küçük koyu kırmızı meyveleri olan, gülgiller familyasına ait bir bitkidir. Alıç faydaları ve zararları! Doğada kendiliğinden yetişen sarı, kırmızı renkli meyvelere sahip olan alıç, yüksek antioksidan etkisi nedeniyle özellikle kalp sağlığının korunmasında önemli role sahiptir. Alıç sirkesi kalp sağlığını destekler, sindirimi düzenler, bağışıklığı güçlendirir ve doğal şekilde kilo kontrolüne yardımcı olur. Alıç sirkesi, mide ve bağırsak hareketlerini düzenler ve sindirim sorunlarının giderilmesine yardımcı olur. Alıç meyvesi, kalp sağlığını destekleyen önemli bir doğal kaynaktır. Alıç, kalp ve damar sağlığını destekleyen, kan basıncını dengeleyen, yüksek antioksidan içeriğiyle bağışıklığı güçlendiren ve sindirim sistemini düzenleyen şifalı bir meyvedir. Kalp damarlarını genişleterek kan akışını rahatlatır, kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olur, sakinleştirici etkisiyle sinir sistemini yatıştırır ve doğal bir C vitamini kaynağıdır.Alıç sirkesi, alıç meyvesinin doğal fermantasyonuyla elde edilen, kalp-damar sağlığını destekleyen, antioksidan zengini şifalı bir sirkedir. Alıç sirkesi Zararları:Alıç sirkesi, özellikle aşırı tüketildiğinde veya seyreltilmeden içildiğinde mide asidini artırarak reflü, gastrit, ülser gibi mide sorunlarına, diş minesinde aşınmaya ve potasyum kaybına yol açabilir. Alıç sirkesi kullananların Yorumları:Alıç sirkesi kullanıcıları, özellikle kalp sağlığı, yüksek tansiyon, kolesterol ve sindirim sorunlarına iyi geldiğini belirterek, düzenli kullanımda metabolizmayı hızlandırdığını ve ödem attırdığını ifade ediyor Sarı alıç, antiinflamatuar özellikleriyle kanser gelişiminde rol oynayan iltihaplanma seviyesini azaltabilir.

