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Resitale başladılar: Vlahovic'in varlığı yeter: Gol atmasa da olur... 

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Resitale başladılar: Vlahovic'in varlığı yeter: Gol atmasa da olur... 

Beşiktaş, Marsilya'yı 4-1 mağlup ederken Vlahovic gol sevinci yaşayamamıştı. Ancak istatistiklere bakıldığında 26 yaşındaki yıldızın etkileyici performansı ortaya çıkıyor.

#1
Foto - Resitale başladılar: Vlahovic'in varlığı yeter: Gol atmasa da olur... 

Marsilya sınavında Vlahovic'in şu 3 istatistikteki etkisi, bazı şeyleri ortaya koyuyordu:

#2
Foto - Resitale başladılar: Vlahovic'in varlığı yeter: Gol atmasa da olur... 

İkili mücadele: 4/6 Uzun top: 4/4 Kilit pas: 3

#3
Foto - Resitale başladılar: Vlahovic'in varlığı yeter: Gol atmasa da olur... 

Sırp yıldız, hücum organizasyonlarında belirleyici unsurlardan biriydi. Tribünlerden de alkış aldı. Paslarıyla Marsilya'nın başını ağrıttı.

#4
Foto - Resitale başladılar: Vlahovic'in varlığı yeter: Gol atmasa da olur... 

Dusan Vlahovic, Juventus'la mukavelesi bittikten sonra boşa çıkmıştı. Uzun uğraşların ardından bedelsiz şekilde Beşiktaş'a geldi. Kısa süre içinde takıma aidiyetiyle ön plana çıktı. Teknik Direktör Italiano, onu hemen ilk 11'e koymadı. Doğru zamanı bekledi ve istediğini aldı.

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