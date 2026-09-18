Resitale başladılar: Vlahovic'in varlığı yeter: Gol atmasa da olur...
Beşiktaş, Marsilya'yı 4-1 mağlup ederken Vlahovic gol sevinci yaşayamamıştı. Ancak istatistiklere bakıldığında 26 yaşındaki yıldızın etkileyici performansı ortaya çıkıyor.
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Beşiktaş, Marsilya'yı 4-1 mağlup ederken Vlahovic gol sevinci yaşayamamıştı. Ancak istatistiklere bakıldığında 26 yaşındaki yıldızın etkileyici performansı ortaya çıkıyor.
Marsilya sınavında Vlahovic'in şu 3 istatistikteki etkisi, bazı şeyleri ortaya koyuyordu:
İkili mücadele: 4/6 Uzun top: 4/4 Kilit pas: 3
Sırp yıldız, hücum organizasyonlarında belirleyici unsurlardan biriydi. Tribünlerden de alkış aldı. Paslarıyla Marsilya'nın başını ağrıttı.
Dusan Vlahovic, Juventus'la mukavelesi bittikten sonra boşa çıkmıştı. Uzun uğraşların ardından bedelsiz şekilde Beşiktaş'a geldi. Kısa süre içinde takıma aidiyetiyle ön plana çıktı. Teknik Direktör Italiano, onu hemen ilk 11'e koymadı. Doğru zamanı bekledi ve istediğini aldı.
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