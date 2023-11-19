Renault’dan müthiş hamle! O yeni elektrikli modeli duyurdu! Fiyatı neredeyse bedava! Herkes araç sahibi olabilecek

Renault CEO'su Luca de Meo, elektrikli araçlara yönelik teşviklerin devam ettiği Avrupa'da yeni Renault 5'in fiyatının 25 bin Euro'dan başlayacağını açıkladı. Türk lirasıyla 19 Kasım 2023 kuruyla bu rakam 779.375 TL olacak. Bu, Renault'nun daha da ucuz, sıfır emisyonlu bir şehir otomobili sunma hedefini yansıtıyor. Yeni model, şu anda satışta olan en ekonomik elektrikli araçlar arasında yer alacak ve MINI Cooper ile Peugeot E-208 gibi rakiplerine karşı rekabet edecek. Renault'nun Paris merkezli Prototip Üretim Merkezi'nde üretilen yeni test araçları, müşterilere sunulacak olan ürünü daha yakından tanımaları için gelecek yıl gönderilecek. Üretim modeline dair detaylı bilgilerin ise önümüzdeki aylarda paylaşılması bekleniyor.