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Otomotiv
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Renault’dan müthiş hamle! O yeni elektrikli modeli duyurdu! Fiyatı neredeyse bedava! Herkes araç sahibi olabilecek

2023-11-19 11:56:33
Renault’dan müthiş hamle! O yeni elektrikli modeli duyurdu! Fiyatı neredeyse bedava! Herkes araç sahibi olabilecek

Renault, yeni elektrikli modeli olan Renault 5'i duyurdu! Fiyatı cep yakmayan türden! Artık herkes araç sahibi olacak! Elektrikli araçlardaki teşvikle herkes bu araca sahip olabilecek... 2021'in başında tanıtılan orijinal konseptinden bu yana merakla beklenen Renault 5'in tanıtımı yaklaşıyor. Yeni model, 2024 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sahne alacak. Şubat ayında tanıtılacak olan Renault 5'in satışlarına ise kısa bir süre içinde başlanması bekleniyor.

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Foto - Renault’dan müthiş hamle! O yeni elektrikli modeli duyurdu! Fiyatı neredeyse bedava! Herkes araç sahibi olabilecek

Renault CEO'su Luca de Meo, elektrikli araçlara yönelik teşviklerin devam ettiği Avrupa'da yeni Renault 5'in fiyatının 25 bin Euro'dan başlayacağını açıkladı. Türk lirasıyla 19 Kasım 2023 kuruyla bu rakam 779.375 TL olacak. Bu, Renault'nun daha da ucuz, sıfır emisyonlu bir şehir otomobili sunma hedefini yansıtıyor. Yeni model, şu anda satışta olan en ekonomik elektrikli araçlar arasında yer alacak ve MINI Cooper ile Peugeot E-208 gibi rakiplerine karşı rekabet edecek. Renault'nun Paris merkezli Prototip Üretim Merkezi'nde üretilen yeni test araçları, müşterilere sunulacak olan ürünü daha yakından tanımaları için gelecek yıl gönderilecek. Üretim modeline dair detaylı bilgilerin ise önümüzdeki aylarda paylaşılması bekleniyor.

#2
Foto - Renault’dan müthiş hamle! O yeni elektrikli modeli duyurdu! Fiyatı neredeyse bedava! Herkes araç sahibi olabilecek

Yeni Renault 5, Renault-Nissan İttifakı'nın özel olarak tasarlanan CMF-B EV platformunu temel alan ilk araç olacak. Aynı platform, ayrıca yeni Nissan Micra ve retro esintili kompakt SUV Renault 4 modeline de ev sahipliği yapacak. Renault, yeni Renault 5'in 52 kWh pil paketiyle 400 km menzile sahip olduğunu iddia ediyor. Ancak başkan yardımcısı Gilles Le Borgne, giriş seviyesi modelin 40 kWh'lik bir batarya ile donatılacağını ve daha makul bir maksimum menzil sunacağını, aynı zamanda daha uygun fiyatlı olacağını belirtti. Yeni Renault 5, hem performansı hem de ekonomik yapısıyla dikkat çekiyor.

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