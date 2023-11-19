2023-11-19 11:56:33 Renault’dan müthiş hamle! O yeni elektrikli modeli duyurdu! Fiyatı neredeyse bedava! Herkes araç sahibi olabilecek
Renault, yeni elektrikli modeli olan Renault 5'i duyurdu! Fiyatı cep yakmayan türden! Artık herkes araç sahibi olacak! Elektrikli araçlardaki teşvikle herkes bu araca sahip olabilecek... 2021'in başında tanıtılan orijinal konseptinden bu yana merakla beklenen Renault 5'in tanıtımı yaklaşıyor. Yeni model, 2024 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sahne alacak. Şubat ayında tanıtılacak olan Renault 5'in satışlarına ise kısa bir süre içinde başlanması bekleniyor.