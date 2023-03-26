Rekor kıran gram altın fiyatı için yaz tahmini! İki zirve verildi

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi.25 Mart 2023 Cumartesi sabahında altın fiyatları grafiğinde kırmızı renk hakim. Hafta boyunca inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın piyasası hafta sonuna gelindiğinde yönünü aşağı çevirdi. Gram altın güne yüzde 0,66 oranında değer kaybıyla başlarken, çeyrek altında bu oran yüzde 0,20 oldu. Altın ve para piyaları uzmanı İslam Memiş, gram altın için yaz aylarında beklediği rekor seviyeyi açıkladı. Memiş, gümüş için rekor beklentisini de yineledi. İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm gelişmeler...