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Ekonomi
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Rekor kıran gram altın fiyatı için yaz tahmini! İki zirve verildi

2023-03-26 07:36:15
Rekor kıran gram altın fiyatı için yaz tahmini! İki zirve verildi

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi.25 Mart 2023 Cumartesi sabahında altın fiyatları grafiğinde kırmızı renk hakim. Hafta boyunca inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın piyasası hafta sonuna gelindiğinde yönünü aşağı çevirdi. Gram altın güne yüzde 0,66 oranında değer kaybıyla başlarken, çeyrek altında bu oran yüzde 0,20 oldu. Altın ve para piyaları uzmanı İslam Memiş, gram altın için yaz aylarında beklediği rekor seviyeyi açıkladı. Memiş, gümüş için rekor beklentisini de yineledi. İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm gelişmeler...

#1
Foto - Rekor kıran gram altın fiyatı için yaz tahmini! İki zirve verildi

Geride bıraktığımız haftada önce Amerikan Merkez Bankası Fed, ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararlarını açıkladı. İki merkez bankası da piyasa beklentileri doğrultusunda kararlar aldı, bir sürpriz yaşanmadı. Bu kararların ardından ise altın fiyatlarında yükselişler yaşandı.

#2
Foto - Rekor kıran gram altın fiyatı için yaz tahmini! İki zirve verildi

Altın geride bıraktığımız hafta yeni zirvelerini görerek, tarihi rekorlarını kırdı. Gram altın fiyatı da 1.220 liradan 1.233 liraya kadar çıktı.

#3
Foto - Rekor kıran gram altın fiyatı için yaz tahmini! İki zirve verildi

Altında yaşanan yükselişi altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, katıldığı televizyon programında değerlendirdi. Memiş, yaz ayları için öngördüğü zirve ve rekor seviyeleri de açıkladı.

#4
Foto - Rekor kıran gram altın fiyatı için yaz tahmini! İki zirve verildi

GRAM ALTIN YAZ AYLARINDA KAÇ LİRA OLUR? İSLAM MEMİŞ YANITLADI İslam Memiş'in gram altın ve ons altın ile gram gümüş ve ons gümüş tahminleri şöyle:Merkez bankalarının faiz kararları vardı. Fed ve TCMB beklentiler çerçevesinde karar verdi.

#5
Foto - Rekor kıran gram altın fiyatı için yaz tahmini! İki zirve verildi

Haliyle altın hareketli bir haftayı geride bıraktı. Ons altın 2000 doların üzerine yükseldi, teknik olarak aşağıda 1960 yukarıda 2010 doları takip ediyoruz.

#6
Foto - Rekor kıran gram altın fiyatı için yaz tahmini! İki zirve verildi

Agresif yükselişlerden sonra kar satışları gelebilir, doğaldır. İçeride tüm zamanların en yüksek seviyesi gram altında görüldü. Ekran fiyatları geçerli değil. 1240'ı baz alıyoruz.

#7
Foto - Rekor kıran gram altın fiyatı için yaz tahmini! İki zirve verildi

1-2 hafta içerisinde kar satışlarında bir gerileme görüyorum. Bu gerilemede yılın son gerilemesi ve son alım fırsatı olarak ön plana çıkıyor.

#8
Foto - Rekor kıran gram altın fiyatı için yaz tahmini! İki zirve verildi

Son alım fırsatını değerlendiren yatırımcılar yaz aylarında 1450-1550 seviyelerini görecekler.

#9
Foto - Rekor kıran gram altın fiyatı için yaz tahmini! İki zirve verildi

Gümüşün gram fiyatında 20 lira, ons tarafında 40 dolar seviyesini beklemeye devam ediyoruz.

#10
Foto - Rekor kıran gram altın fiyatı için yaz tahmini! İki zirve verildi

25 Mart 2023 Cumartesi sabahında altın fiyatları grafiğinde kırmızı renk hakim. Hafta boyunca inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın piyasası hafta sonuna gelindiğinde yönünü aşağı çevirdi.

#11
Foto - Rekor kıran gram altın fiyatı için yaz tahmini! İki zirve verildi

Gram altın güne yüzde 0,66 oranında değer kaybıyla başlarken, çeyrek altında bu oran yüzde 0,20 oldu. Yaşanan düşüşe ons altın ise bugün 1.978 dolar seviyesinde işlem görüyor

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