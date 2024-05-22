Reisi'nin konvoyunda 3. helikopterdeki isim anlattı: Kaza nasıl gerçekleşti? 30 saniye detayı...

'GERİ DÖNDÜK ANCAK ZEMİN GÖRÜNMÜYORDU' Meteorolojinin herhangi rüzgar ya da fırtına uyarısı vermediğini kaydeden Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı, "Bulutlar bitti ve hiç bulutun olmadığı bir havaya ulaştık ve altımızda bulutların ardındaki zirvelerin sırtını ve yanında Süngün bakır madenini görebiliyorduk" deyip ekledi: "Helikopterlerden biri gelmeyince pilotumuz geri döndü. Yardımcı pilota ne olduğunu sordum, o da helikopterin gelmediğini, acil iniş yapmış olabileceğini, her ne kadar çağrı yaptılarsa da telsiz iletişiminin kesik olduğunu ve cevap gelmediğini, 1 dakika 30 saniye kadar önce iletişim kurulduğunu söyledi. Sonra bulutların üstüne çıkmamız gerektiğini söyledi ve biz de öyle yaptık. Bulutlar bir dakikadan kısa sürede dağıldı. Pilot alanın üzerinde birkaç tur attı ve bulutların üzerine çıktı ancak yeri göremiyorlardı, bulutların altına girmeleri mümkün değildi ve görüş alanı da yoktu, bu yüzden alanın etrafında tur attılar ve ne kadar uğraşsalar da telsiz görüşmesi yapamadılar. Biz de Süngün maden bölgesine indik ve oradan durumu takip ettik."