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Reisi'nin konvoyunda 3. helikopterdeki isim anlattı: Kaza nasıl gerçekleşti? 30 saniye detayı...

2024-05-22 09:36:13
Reisi'nin konvoyunda 3. helikopterdeki isim anlattı: Kaza nasıl gerçekleşti? 30 saniye detayı...

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Gulam Hüseyin İsmaili, üç helikopter arka arkaya kalkış yapıp gökyüzünde dizildiğinde en arkadaki helikopterdeydi. Reisi’nin helikopter kazasında yaşananları anlattı. İşte o kayıp 30 saniye detayı...

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#1
Foto - Reisi'nin konvoyunda 3. helikopterdeki isim anlattı: Kaza nasıl gerçekleşti? 30 saniye detayı...

İran'ı yasa boğan helikopter kazasına neyin sebep olduğu henüz belirsizliğini koruyor. Spekülasyonlar sürerken, İran ordusu kazaya dair soruşturma başlattı. İran'ın sivil havacılık kurumu yerine ordunun soruşturma başlatması dikkat çekici.

#2
Foto - Reisi'nin konvoyunda 3. helikopterdeki isim anlattı: Kaza nasıl gerçekleşti? 30 saniye detayı...

Pazar günü Azerbaycan sınırındaki baraj açılışından Tebriz'e doğru yola çıkan helikopter konvoyundaki bir isim ise, neler yaşandığını ilk ağızdan anlattı. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Gulam Hüseyin İsmaili, üç helikopter arka arkaya kalkış yapıp gökyüzünde dizildiğinde en arkadaki helikopterdeydi.

#3
Foto - Reisi'nin konvoyunda 3. helikopterdeki isim anlattı: Kaza nasıl gerçekleşti? 30 saniye detayı...

YARIM SAAT SONRA ORTAYA ÇIKAN BULUT "Helikopterler Kızkalesi Barajı'nın alt kısımlarından Tebriz'e doğru hareket etti, hava açık ve durgundu ve herhangi bir özel hava olayı ile karşılaşmadık" diyen İsmaili, yarım saat sonra sıradağları aşarken bir bulut parçasıyla karşılaştıklarını aktardı:

#4
Foto - Reisi'nin konvoyunda 3. helikopterdeki isim anlattı: Kaza nasıl gerçekleşti? 30 saniye detayı...

"Rotanın seçildiği alanın bitişiğindeki vadide, alana yayılmış sofra gibi bir bulut parçası vardı. Helikopter rotamızda sisten bir eser yoktu. Sis vadinin aşağı kesimlerinde olabilirdi. Ancak hava açık ve berraktı ve vadinin üzerinde sınırlı bir alanda bulutlar vardı. Uçuş yüksekliği açısından helikopterlerin yüksekliği bu bulutlarla karşılaşacak şekildeydi ve bulutların biraz altındaydık. Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin pilotu Yüzbaşı Mustafavi yükselip bulutların üzerine çıkacağını ve yukarıdan devam edeceğini bizim helikopter pilotuna bildirdi.

#5
Foto - Reisi'nin konvoyunda 3. helikopterdeki isim anlattı: Kaza nasıl gerçekleşti? 30 saniye detayı...

KAYIP 30 SANİYE Helikopterler bulutların üzerinden gitti ve biz üç numaralı helikopterdeydik, cumhurbaşkanını taşıyan helikopter ortadaydı ve önde başka bir helikopter vardı. 30 saniye sonra bulutun üzerine çıktığımızda pilot, ana helikopterin eşlik etmediğini ve onu görmediğini ifade etti. Bulutlardan geçiş normaldi, bazen uçuşta buluta vardığımızda titreşim oluyordu ve bunun normal olduğunu söylediler. Tamamen normal bir şekilde yolumuza devam ettik ve bulut sona erdi."

#6
Foto - Reisi'nin konvoyunda 3. helikopterdeki isim anlattı: Kaza nasıl gerçekleşti? 30 saniye detayı...

'GERİ DÖNDÜK ANCAK ZEMİN GÖRÜNMÜYORDU' Meteorolojinin herhangi rüzgar ya da fırtına uyarısı vermediğini kaydeden Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı, "Bulutlar bitti ve hiç bulutun olmadığı bir havaya ulaştık ve altımızda bulutların ardındaki zirvelerin sırtını ve yanında Süngün bakır madenini görebiliyorduk" deyip ekledi: "Helikopterlerden biri gelmeyince pilotumuz geri döndü. Yardımcı pilota ne olduğunu sordum, o da helikopterin gelmediğini, acil iniş yapmış olabileceğini, her ne kadar çağrı yaptılarsa da telsiz iletişiminin kesik olduğunu ve cevap gelmediğini, 1 dakika 30 saniye kadar önce iletişim kurulduğunu söyledi. Sonra bulutların üstüne çıkmamız gerektiğini söyledi ve biz de öyle yaptık. Bulutlar bir dakikadan kısa sürede dağıldı. Pilot alanın üzerinde birkaç tur attı ve bulutların üzerine çıktı ancak yeri göremiyorlardı, bulutların altına girmeleri mümkün değildi ve görüş alanı da yoktu, bu yüzden alanın etrafında tur attılar ve ne kadar uğraşsalar da telsiz görüşmesi yapamadılar. Biz de Süngün maden bölgesine indik ve oradan durumu takip ettik."

#7
Foto - Reisi'nin konvoyunda 3. helikopterdeki isim anlattı: Kaza nasıl gerçekleşti? 30 saniye detayı...

TELEFONLARDAN BİRİ AÇILDI Sırayla helikopterdeki herkesi cep telefonlarından aradıklarını aktaran İsmaili, pilotun telefonunu Tebriz imamı Ali Haşim'in açtığını, "İyi değilim, vadiye düştük’ dediğini ancak başka bir bilgi vermediğini söyledi.

#8
Foto - Reisi'nin konvoyunda 3. helikopterdeki isim anlattı: Kaza nasıl gerçekleşti? 30 saniye detayı...

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı, Ali Haşim'in üç dört saat sonra bile telefonu açtığını ancak konuşamadığını belirtti.

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