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Spor
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Real Madrid’in Arda Güler kararını duyurdular! İspanyollar yeni takımını açıkladı: İmza tarihi bile belli oldu… Herkes şaşkın…

2024-02-17 16:54:38
Real Madrid’in Arda Güler kararını duyurdular! İspanyollar yeni takımını açıkladı: İmza tarihi bile belli oldu… Herkes şaşkın…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla birlikte dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu Arda Güler, sezon başında İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmuştu. Transfer olduktan sonra yaklaşık 6 ay boyunca sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan milli futbolcu, büyük şanssızlık yaşadı. Sakatlık sürecinin ardından yeniden formasına kavuşan Arda Güler, henüz Real Madrid'de istediği süreyi alamadı. Bu nedenle yeni bir takıma imza atacağı söylenen genç yıldızın imza tarihi bile belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Real Madrid’in Arda Güler kararını duyurdular! İspanyollar yeni takımını açıkladı: İmza tarihi bile belli oldu… Herkes şaşkın…

Sarı-lacivertli ekipte özellikle geçtiğimiz sezon bulduğu tüm forma şanslarını iyi değerlendiren genç futbolcu, Real Madrid'e transfer oldu.

#2
Foto - Real Madrid’in Arda Güler kararını duyurdular! İspanyollar yeni takımını açıkladı: İmza tarihi bile belli oldu… Herkes şaşkın…

Yaz transfer döneminde kulübüne tam 20 milyon Euro kazandırarak İspanyol devine transfer olan Arda Güler, sezona büyük bir şanssızlıkla başladı.

#3
Foto - Real Madrid’in Arda Güler kararını duyurdular! İspanyollar yeni takımını açıkladı: İmza tarihi bile belli oldu… Herkes şaşkın…

Üst üste yaşadığı sakatlıklarla birlikte yaklaşık 6 ay boyunca sahalardan uzak kalan genç futbolcu, geri dönüşünün ardından formasını giymeye başladı.

#4
Foto - Real Madrid’in Arda Güler kararını duyurdular! İspanyollar yeni takımını açıkladı: İmza tarihi bile belli oldu… Herkes şaşkın…

Eflatun-beyazlılarda şu ana kadar 89 dakika sahada kalan Arda Güler, henüz gol ve asist katkısında bulunamadı.

#5
Foto - Real Madrid’in Arda Güler kararını duyurdular! İspanyollar yeni takımını açıkladı: İmza tarihi bile belli oldu… Herkes şaşkın…

Carlo Ancelotti'nin zamana ihtiyacı olduğunu söylediği milli futbolcu, yeteri kadar forma şansı bulamadığı için kulüpten ayrılabilir.

#6
Foto - Real Madrid’in Arda Güler kararını duyurdular! İspanyollar yeni takımını açıkladı: İmza tarihi bile belli oldu… Herkes şaşkın…

Hakkında birçok kez kiralanacağı haberleri yapılan Arda Güler için İspanyol basınından yeni bir iddia gündeme geldi.

#7
Foto - Real Madrid’in Arda Güler kararını duyurdular! İspanyollar yeni takımını açıkladı: İmza tarihi bile belli oldu… Herkes şaşkın…

İspanyol basınından Relevo, Real Madrid'in gelecek sezon Arda Güler'i farklı bir takıma kiralayacağını yazdı.

#8
Foto - Real Madrid’in Arda Güler kararını duyurdular! İspanyollar yeni takımını açıkladı: İmza tarihi bile belli oldu… Herkes şaşkın…

En ciddi talibi olarak Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'i gösteren gazete, önemli detaylara da yer verdi.

#9
Foto - Real Madrid’in Arda Güler kararını duyurdular! İspanyollar yeni takımını açıkladı: İmza tarihi bile belli oldu… Herkes şaşkın…

Gelecek sezon planlamasını şimdiden yapan Dortmund'un, Real Madrid'de fazla forma şansı bulamayan Arda Güler'in kiralanmaya karar verilmesi durumunda yeniden girişimi olabileceği öne sürüldü.

#10
Foto - Real Madrid’in Arda Güler kararını duyurdular! İspanyollar yeni takımını açıkladı: İmza tarihi bile belli oldu… Herkes şaşkın…

Yaz transfer döneminde Arda Güler için harekete geçecek olan kulüpler, Real Madrid'in de kiralamaya sıcak bakmasından dolayı oyuncuyu transfer edebilecek.

#11
Foto - Real Madrid’in Arda Güler kararını duyurdular! İspanyollar yeni takımını açıkladı: İmza tarihi bile belli oldu… Herkes şaşkın…

Öte yandan Leverkusen'in çalıştırıcı Xabi Alonso'nun da Real Madrid ile iyi ilişkilerini kullanarak transferi bitirmeye çalışacağı belirtildi.

#12
Foto - Real Madrid’in Arda Güler kararını duyurdular! İspanyollar yeni takımını açıkladı: İmza tarihi bile belli oldu… Herkes şaşkın…

İngiltere Premier Lig'den Tottenham, İtalya Serie A'dan da Milan'ın takipte olduğu Arda Güler'in geleceği merak ediliyor.

#13
Foto - Real Madrid’in Arda Güler kararını duyurdular! İspanyollar yeni takımını açıkladı: İmza tarihi bile belli oldu… Herkes şaşkın…

#14
Foto - Real Madrid’in Arda Güler kararını duyurdular! İspanyollar yeni takımını açıkladı: İmza tarihi bile belli oldu… Herkes şaşkın…

#15
Foto - Real Madrid’in Arda Güler kararını duyurdular! İspanyollar yeni takımını açıkladı: İmza tarihi bile belli oldu… Herkes şaşkın…

#16
Foto - Real Madrid’in Arda Güler kararını duyurdular! İspanyollar yeni takımını açıkladı: İmza tarihi bile belli oldu… Herkes şaşkın…

#17
Foto - Real Madrid’in Arda Güler kararını duyurdular! İspanyollar yeni takımını açıkladı: İmza tarihi bile belli oldu… Herkes şaşkın…

#18
Foto - Real Madrid’in Arda Güler kararını duyurdular! İspanyollar yeni takımını açıkladı: İmza tarihi bile belli oldu… Herkes şaşkın…

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