2024-02-17 16:54:38 Real Madrid’in Arda Güler kararını duyurdular! İspanyollar yeni takımını açıkladı: İmza tarihi bile belli oldu… Herkes şaşkın…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla birlikte dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu Arda Güler, sezon başında İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmuştu. Transfer olduktan sonra yaklaşık 6 ay boyunca sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan milli futbolcu, büyük şanssızlık yaşadı. Sakatlık sürecinin ardından yeniden formasına kavuşan Arda Güler, henüz Real Madrid'de istediği süreyi alamadı. Bu nedenle yeni bir takıma imza atacağı söylenen genç yıldızın imza tarihi bile belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…