Real Madrid'den flaş “Arda” kararı! Tüm dünyaya az önce ilan ettiler: Şok ettiler...

Vatan'a göre; Futbol takımlarının maaş ve finansal verilerinin yayınlandığı Capology'deki tabloya göre; genç futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in en az kazanan 3 oyuncusundan biri oldu.Real Madrid'in en çok kazanan oyuncusu 24 milyon Euro ile Alman orta saha oyuncusu Toni Kross oldu.