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Spor
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Real Madrid'den flaş "Arda" kararı! Tüm dünyaya az önce ilan ettiler: Şok ettiler...

2023-10-08 12:48:16
Real Madrid'den flaş “Arda” kararı! Tüm dünyaya az önce ilan ettiler: Şok ettiler...

İspanyol devi Real Madrid'de futbolcuların aldığı brüt maaşlar ortaya çıkarken zirvede Toni Kroos yer aldı, milli yıldızımız Arda Güler'in yeri ise şaşırttı. Öte yandan Real Madrid'de arka arkaya talihsiz sakatlıklar yaşayan Arda Güler sahalara geri döndü. Son sakatlığını büyük ölçüde atlatan milli futbolcu, bugünkü antrenmanda önce salonda çalıştı ardından sahada takımdan ayrı bireysel idmanlara başladı. Genç yıldızın Real Madrid formasıyla süre alması beklenen ilk maç da netleşti.

#1
Foto - Real Madrid'den flaş "Arda" kararı! Tüm dünyaya az önce ilan ettiler: Şok ettiler...

Fenerbahçe'den rekor bonservis bedeliyle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler'in İspanya'da kazandığı yıllık ücret ortaya çıktı. Bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'yu bulan bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Türk futbol tarihinin en pahalı satışı oldu.

#2
Foto - Real Madrid'den flaş "Arda" kararı! Tüm dünyaya az önce ilan ettiler: Şok ettiler...

İspanyol devi Real Madrid'de futbolcuların aldıkları yıllık brüt maaş ortaya çıktı. Milli futbolcunun Real Madrid'den aldığı maaş ortaya çıkarken sıralamadaki yeri ise şaşırttı.

#3
Foto - Real Madrid'den flaş "Arda" kararı! Tüm dünyaya az önce ilan ettiler: Şok ettiler...

Vatan'a göre; Futbol takımlarının maaş ve finansal verilerinin yayınlandığı Capology'deki tabloya göre; genç futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in en az kazanan 3 oyuncusundan biri oldu.Real Madrid'in en çok kazanan oyuncusu 24 milyon Euro ile Alman orta saha oyuncusu Toni Kross oldu.

#4
Foto - Real Madrid'den flaş "Arda" kararı! Tüm dünyaya az önce ilan ettiler: Şok ettiler...

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen Arda Güler, geçtiğimiz günlerde sakatlığını atlatır atlatmaz yaşadığı yeni sakatlığın ardından tekrar iyileşti ve bugün yeşil sahalara geri döndü.

#5
Foto - Real Madrid'den flaş "Arda" kararı! Tüm dünyaya az önce ilan ettiler: Şok ettiler...

Başkent temsilcisinin La Liga'da bu hafta oynayacağı Osasuna maçı hazırlıkları kapsamında bugünkü antrenmanda sahaya inen milli futbolcu, takımdan ayrı bireysel çalıştı. Arda Güler ayrıca salonda özel bir antrenman programı uyguladı.

#6
Foto - Real Madrid'den flaş "Arda" kararı! Tüm dünyaya az önce ilan ettiler: Şok ettiler...

İkinci sakatlığının ardından bugün sahada bireysel çalışmalarına başlayan Arda Güler, önümüzdeki haftadan itibaren takımla çalışmalara başlayacak.

#7
Foto - Real Madrid'den flaş "Arda" kararı! Tüm dünyaya az önce ilan ettiler: Şok ettiler...

La Liga'da 7 Ekim'de oynanacak Osasuna maçının kadrosuna alınması beklenmeyen Arda Güler'in milli ara sonrası 21 Ekim'de oynanacak Sevilla maçının kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.

#8
Foto - Real Madrid'den flaş "Arda" kararı! Tüm dünyaya az önce ilan ettiler: Şok ettiler...

Genç futbolcu, sakatlığının son durumuna ve mücadelenin gidişatına göre teknik direktör Carlo Antelotti tarafından şans verilerek Real Madrid kariyerindeki ilk maçına çıkma şansı yakalayabilir.

#9
Foto - Real Madrid'den flaş "Arda" kararı! Tüm dünyaya az önce ilan ettiler: Şok ettiler...

ABD kampında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olan ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayan genç futbolcu, formasına kavuşmak için gün sayarken yaklaşık 10 gün önce yeniden sakatlanmıştı.

#10
Foto - Real Madrid'den flaş "Arda" kararı! Tüm dünyaya az önce ilan ettiler: Şok ettiler...

Kulüpten yapılan açıklamada, Arda Güler'in 26 Eylül tarihindeki antrenmanda sol arka adalesinden sakatlandığını belirtilmişti. Söz konusu duyuruda, "Real Madrid Sağlık Ekibi tarafından yapılan kontroller neticesinde Arda Güler'in sol arka adalesinde sakatlık tespit edilmiştir. Gelişmeler takip ediliyor." denilmişti.

#11
Foto - Real Madrid'den flaş "Arda" kararı! Tüm dünyaya az önce ilan ettiler: Şok ettiler...

İspanyol basınından ilk olarak Radio Marca, Arda Güler'in yaklaşık bir ay daha sahalardan uzak kalabileceğini öne sürmüştü.

#12
Foto - Real Madrid'den flaş "Arda" kararı! Tüm dünyaya az önce ilan ettiler: Şok ettiler...

Daha Mundo Deportivo'da ise "Türk genç oyuncu yeniden sakatlandı ve bir ay sahalardan uzak kalabilir." ifadeleri kullanılırken, Marca'da ise "Arda Güler sol ön rektus kas sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak." denilmişti.

#13
Foto - Real Madrid'den flaş "Arda" kararı! Tüm dünyaya az önce ilan ettiler: Şok ettiler...

AS'ta yer alan haberde de "Kadroya ilk kez gireceği günün öncesinde Arda Güler bir kez daha sakatlandı. Arda'nın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor." yazılmıştı.

#14
Foto - Real Madrid'den flaş "Arda" kararı! Tüm dünyaya az önce ilan ettiler: Şok ettiler...

Atletico Madrid Sağlık Ekibi'nin eski başkanı Doktor Gonzalez şu açıklamayı yapmıştı: Dizinden ameliyat olduğunda sabırlı olmalı ve tamamen iyileşmesini beklemek gerektiğini söylemiştim. İkinci Ansu Fati olmasını istemiyoruz. Geçirdiği ameliyatın ardından iyileşme süreci dikkatli bir şekilde yapılırsa uzun vadede yeni bir soruna yol açmaması gerekiyor. Yaşadığı sakatlığın iki ana sebebi var. Birincisi onu sahada görme arzusunun üstünde yarattığı baskı, diğeri ise henüz gelişmemiz vücuda sahip bir çocuktan bahsediyoruz.

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