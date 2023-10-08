2023-10-08 12:48:16 Real Madrid'den flaş “Arda” kararı! Tüm dünyaya az önce ilan ettiler: Şok ettiler...
İspanyol devi Real Madrid'de futbolcuların aldığı brüt maaşlar ortaya çıkarken zirvede Toni Kroos yer aldı, milli yıldızımız Arda Güler'in yeri ise şaşırttı. Öte yandan Real Madrid'de arka arkaya talihsiz sakatlıklar yaşayan Arda Güler sahalara geri döndü. Son sakatlığını büyük ölçüde atlatan milli futbolcu, bugünkü antrenmanda önce salonda çalıştı ardından sahada takımdan ayrı bireysel idmanlara başladı. Genç yıldızın Real Madrid formasıyla süre alması beklenen ilk maç da netleşti.