2024-07-21 17:22:55 Real Madrid’de Arda Güler çılgınlığı: Tüm düşmanlara artık hodri meydan! Arda Güler de topçu mu diyenlere gelsin…
Son dakika haberleri… Yeni sezonda Real Madrid'in değişilmez oyuncularından birisi olması beklenen Arda Güler, şimdiden İspanya'ya damga vurmaya devam ediyor. EURO 2024'te gösterdiği performans sayesinde dünyanın en büyük genç yıldızları arasında yerini alan Arda Güler, Real Madrid'de kimsenin beklemediği bir gelişmeye neden oldu. İspanyollar, Arda Güler için adeta çılgına döndü. İşte son dakika haberinin detayları…