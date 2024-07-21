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Spor
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Real Madrid’de Arda Güler çılgınlığı: Tüm düşmanlara artık hodri meydan! Arda Güler de topçu mu diyenlere gelsin…

2024-07-21 17:22:55
Real Madrid’de Arda Güler çılgınlığı: Tüm düşmanlara artık hodri meydan! Arda Güler de topçu mu diyenlere gelsin…

Son dakika haberleri… Yeni sezonda Real Madrid'in değişilmez oyuncularından birisi olması beklenen Arda Güler, şimdiden İspanya'ya damga vurmaya devam ediyor. EURO 2024'te gösterdiği performans sayesinde dünyanın en büyük genç yıldızları arasında yerini alan Arda Güler, Real Madrid'de kimsenin beklemediği bir gelişmeye neden oldu. İspanyollar, Arda Güler için adeta çılgına döndü. İşte son dakika haberinin detayları…

1
#1
Foto - Real Madrid’de Arda Güler çılgınlığı: Tüm düşmanlara artık hodri meydan! Arda Güler de topçu mu diyenlere gelsin…

EURO 2024'te de milli takımla başarılı bir performans sergileyen milli yıldız, Real Madrid'in gelecek sezon değişilmez oyuncularından birisi olacak.

#2
Foto - Real Madrid’de Arda Güler çılgınlığı: Tüm düşmanlara artık hodri meydan! Arda Güler de topçu mu diyenlere gelsin…

Fiziksel gelişimiyle dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, Carlo Ancelotti'nin parlayan yıldızlarından birisi.

#3
Foto - Real Madrid’de Arda Güler çılgınlığı: Tüm düşmanlara artık hodri meydan! Arda Güler de topçu mu diyenlere gelsin…

Öte yandan İspanya'da beklenmedik bir şekilde Arda Güler çılgınlığı yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…

#4
Foto - Real Madrid’de Arda Güler çılgınlığı: Tüm düşmanlara artık hodri meydan! Arda Güler de topçu mu diyenlere gelsin…

İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre; Genç futbolcunun EURO 2024'te gösterdiği performans İspanya'da büyük yankı uyandırırken, Madrid devinde adeta Arda Güler çılgınlığı yaşandı.

#5
Foto - Real Madrid’de Arda Güler çılgınlığı: Tüm düşmanlara artık hodri meydan! Arda Güler de topçu mu diyenlere gelsin…

Turnuvadaki başarılı performansının ardından Real Madrid taraftarları Arda Güler formalarına akın etti.

#6
Foto - Real Madrid’de Arda Güler çılgınlığı: Tüm düşmanlara artık hodri meydan! Arda Güler de topçu mu diyenlere gelsin…

İspanyol ekibinde en çok forması satılan futbolcular sıralamasında 5. sıraya yükselen Güler, bir çok takım arkadaşına fark attı.

#7
Foto - Real Madrid’de Arda Güler çılgınlığı: Tüm düşmanlara artık hodri meydan! Arda Güler de topçu mu diyenlere gelsin…

Arda Güler; Mbappé, Vinicius, Bellingham ve Modric'ten sonra takımda en çok forması satılan beşinci oyuncu oldu.

#8
Foto - Real Madrid’de Arda Güler çılgınlığı: Tüm düşmanlara artık hodri meydan! Arda Güler de topçu mu diyenlere gelsin…

Haberin detaylarında ise Madrid'de Arda Güler'in bu yükselişi nedeniyle şaşkınlık yaşandığı belirtiliyor.

#9
Foto - Real Madrid’de Arda Güler çılgınlığı: Tüm düşmanlara artık hodri meydan! Arda Güler de topçu mu diyenlere gelsin…

Milli yıldızın iyi bir sezon geçirmesi ve üstün performans göstermesi halinde Bellingham ve Vinicius'u yakalayabileceğine inanılıyor.

#10
Foto - Real Madrid’de Arda Güler çılgınlığı: Tüm düşmanlara artık hodri meydan! Arda Güler de topçu mu diyenlere gelsin…

Real Madrid de taraftarların şimdiden en çok sevdiği oyunculardan biri olan Arda Güler'in gelişiminden çok memnun.

#11
Foto - Real Madrid’de Arda Güler çılgınlığı: Tüm düşmanlara artık hodri meydan! Arda Güler de topçu mu diyenlere gelsin…

Bu nedenle, Arda bu sezon İspanyol devinde çok daha büyük bir role sahip olacak.

#12
Foto - Real Madrid’de Arda Güler çılgınlığı: Tüm düşmanlara artık hodri meydan! Arda Güler de topçu mu diyenlere gelsin…

Uzun süren sakatlığını atlatan başarılı sol ayak, LaLiga'da çıktığı 10 maçta aldığı kısıtlı süreye rağmen 6 gol atmayı başarmıştı.

#13
Foto - Real Madrid’de Arda Güler çılgınlığı: Tüm düşmanlara artık hodri meydan! Arda Güler de topçu mu diyenlere gelsin…

Ayrıca milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid'de yeni sezonda 15 numaralı formayı giyece

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