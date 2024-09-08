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Spor
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Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

2024-09-08 11:29:37
Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

'Dünyanın en iyi futbol takımı hangisi diye sorsak?' herhalde birçoğunuz Real Madrid'in adını verir... Tarihinde 15 kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren İspanyol devi, her dönem flaş transferlere imza atarken, dünyaca ünlü yıldızların da bir numaralı tercihi oldu. Ancak Los Galacticos'un tarihinde öyle isimler var ki taraftarları o futbolcuları hatırlamak dahi istemiyor. İşte Real Madrid tarihinin en kötü transferleri...

1
#1
Foto - Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

23- THOMAS GRAVESEN - 2005 Geldiği Takım: Everton Bonservis: 3.5 milyon Euro

#2
Foto - Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

22- FLAVIO CONCEICAO - 2000 Geldiği Takım: Deportivo Bonservis: 25 milyon Euro

#3
Foto - Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

21- FABIO COENTRAO - 2011 Geldiği Takım: Benfica Bonservis: 30 milyon Euro

#4
Foto - Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

20- MATEO KOVACIC - 2015 Geldiği Takım: Inter Bonservis: 38 milyon Euro

#5
Foto - Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

19- JULIO BAPTISTA - 2005 Geldiği Takım: Sevilla Bonservis: 20 milyon Euro

#6
Foto - Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

18- FERNANDO GAGO - 2006 Geldiği Takım: Boca Juniors Bonservis: 20.5 milyon Euro

#7
Foto - Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

17- ASIER ILLARRAMENDI - 2013 Geldiği Takım: Real Sociedad Bonservis: 32 milyon Euro

#8
Foto - Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

16- DANILO - 2015 Geldiği Takım: Porto Bonservis: 31.5 milyon Euro

#9
Foto - Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

15- JULIEN FAUBERT - 2009 (Kiralık) Geldiği Takım: West Ham Kiralık: 1.5 milyon Euro

#10
Foto - Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

14- ROYSTON DRENTHE - 2007 Geldiği Takım: Feyenoord Bonservis: 14 milyon Euro

#11
Foto - Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

13- ANTONIO CASSANO - 2006 Geldiği Takım: Roma Bonservis: 5.5 milyon Euro

#12
Foto - Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

12- JAVIER SAVIOLA - 2007 Geldiği Takım: Barcelona Bonservis: -

#13
Foto - Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

11- PEDRO LEON - 2010 Geldiği Takım: Getafe Bonservis: 10 milyon Euro

#14
Foto - Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

10- REINER - 2020 Geldiği Takım: Flamengo Bonservis: 30 milyon Euro

#15
Foto - Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

9- ROBERT PROSINECKI - 1991 Geldiği Takım: Kızıl Yıldız Bonservis: 15 milyon Euro

#16
Foto - Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

8- NICOLAS ANELKA - 1999 Geldiği Takım: Arsenal Bonservis: 34.5 milyon Euro

#17
Foto - Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

7- ELVIR BALJIC - 1999 Geldiği Takım: Fenerbahçe Bonservis: 26 milyon Euro

#18
Foto - Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

6- WALTER SAMUEL - 2004 Geldiği Takım: Roma Bonservis: 25 milyon Euro

#19
Foto - Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

5- LUKA JOVIC - 2019 Geldiği Takım: Eintracht Frankfurt Bonservis: 66 milyon Euro

#20
Foto - Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

4- JAMES RODRIGUEZ - 2014 Geldiği Takım: Monaco Bonservis: 80 milyon Euro

#21
Foto - Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

3- JONATHAN WOODGATE - 2004 Geldiği Takım: Newcastle United Bonservis: 18.3 milyon Euro

#22
Foto - Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

2- KAKA - 2009 Geldiği Takım: AC Milan Bonservis: 65 milyon Euro

#23
Foto - Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

1- EDEN HAZARD - 2019 Geldiği Takım: Chelsea Bonservis: 120 milyon Euro

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